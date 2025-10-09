4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 9 al 12 ottobre 2025

Ph Marcello Erardi

Anche nel prossimo fine settimana tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 9 al 12 ottobre 2025 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Alla scoperta del Decumano Sotterraneo a 35 metri sotto il Centro Antico di Napoli

Sotto il basolato del centro antico di Napoli si nasconde una storia millenaria che il LAPIS Museum ha saputo trasformare in esperienza culturale. Gli spazi ipogei della Basilica della Pietrasanta accolgono quotidianamente un flusso costante di visitatori, attratti da un percorso sotterraneo che attraversa oltre duemila anni di stratificazioni urbane e vicende umane. Il complesso museale, che si caratterizza per la sua vocazione educativa, è una destinazione d'eccellenza per la didattica esperienziale e offre agli studenti un'alternativa concreta alla formazione tradizionale, dove la storia non si studia sui libri ma si tocca, si vive, si respira tra cunicoli e cisterne che hanno attraversato i secoli. Il Museo dell'Acqua è il primo capitolo di un racconto che inizia nell'epoca greco-romana. Le antiche cisterne testimoniano un livello di ingegneria idraulica sorprendente, con reti di captazione e distribuzione che dimostrano quanto l'antica Neapolis fosse all'avanguardia nella gestione delle risorse idriche, precorrendo secoli di innovazioni. Ogni angolo di questo luogo è un palcoscenico dove architetture di epoche remote dialogano con il presente. Proseguendo attraverso la Sala della Luna, che rievoca la fondazione pagana del Complesso sovrastante, si approda al Decumano Sommerso. Questo tunnel ha infatti scritto pagine nella memoria collettiva cittadina quando, durante i raid della Seconda Guerra Mondiale, si trasformò in rifugio per la popolazione allarmata dalle sirene antiaeree. Un esempio di come le opere del passato possano reinventarsi per rispondere a necessità impreviste, salvando innumerevoli vite umane. La tecnologia si mette al servizio della memoria nella Sala dei Racconti, dove proiezioni olografiche restituiscono voce e corpo a figure del passato, narrando la quotidianità degli anni Quaranta. Poco oltre, la Sala dei bombardamenti propone un'immersione sensoriale negli anni più bui del conflitto, ricreando attraverso contenuti audiovisivi il clima di una città assediata, che si conclude con un messaggio di pace. Il percorso sotterraneo è aperto tutti i giorni, con orario continuato dalle 10:00 alle 20:00. Durante la settimana sono programmati sei tour guidati negli orari 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 e 18:30, mentre il sabato e la domenica sono cinque gli appuntamenti: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 e 18:30. Raccomandata la prenotazione, soprattutto durante i fine settimana e i festivi. È possibile farlo attraverso il numero 08119230565 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00) ma sempre attivo con i messaggi WhatsApp, oppure inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica info@lapismuseum.com. E per chi desidera acquistare direttamente il proprio biglietto può farlo sul sito ufficiale www.lapismuseum.com, senza costi di prevendita. Maggiori Informazioni Sito Ufficiale per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum

Sabato 11 e domenica 12 ottobre – Giornate FAI, i luoghi visitabili a Napoli e provincia

Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 torna in tutta Italia la XIV edizione delle Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti eventi dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico Italiano. Circa 700 luoghi d’arte aperti e visitabili, alcuni dei quali solitamente inaccessibili e tra le 350 città partecipanti in tutta Italia anche molte in Campania dove sono previste quasi 50 visite ed aperture speciali. Di seguito gli 11 luoghi straordinari visitabili tra Napoli e la sua provincia. In città visitabili Villa Rosebery, la residenza napoletana del Presidente della Repubblica, Complesso monumentale Santa Maria di Regina Coeli. L’ex area industriale di Bagnoli – Coroglio In provincia di Napoli altri 8 straordinari siti. Giornate FAI i luoghi visitabili a Napoli e nella sua provincia

Dal 9 al 10 ottobre – Donne di fede, carità e speranza: Visite gratuite nei conventi e monasteri di Napoli

A Napoli la celebrazione del Giubileo 2025 inizia con un evento gratuito da non perdere che prevede, dal 13 febbraio al 21 dicembre 2025, ben 8 itinerari, 77 visite guidate, 18 incontri musicali e tanto altro. Promosso e finanziato dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, il progetto si chiama “Donne di fede, carità e speranza. Percorsi giubilari nei conventi e nei monasteri di Napoli” e prevede tantissimi eventi gratuiti fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria.Gli appuntamenti del sabato saranno accompagnati da momenti musicali con formazioni acustiche che allieteranno i partecipanti, proiettandoli in un’atmosfera suggestiva Prossime visite – 9 ottobre – Itinerario 3 ore 10.00 punto d’incontro: SS. Annunziata / 9 ottobre – Itinerario 1 ore 16.00 punto d’incontro: S. Maria di Costantinopoli / 10 ottobre – Itinerario 2 ore 9.00 punto d’incontro: S. Gregorio Armeno – informazioni sul link del post Visite guidate gratuite

Sabato 11 ottobre – Giro giro Napoli: Visite Guidate Gratuite per Bambini nei Monumenti di Napoli

Continua Giro giro Napoli 2025 fino al 27 dicembre 2025 e, ogni sabato, propone quattro siti d’arte e cultura che accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi gratuite, offrendo ai piccoli ospiti un’esperienza coinvolgente alla scoperta di tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee. Per il prossimo weekend dell’ 11 Ottobre – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche – Antropologia / Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche – Fisica / Istituto degli Studi Filosofici / Made in Cloister solo ore 12.00. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale e sul link che troverete sul post . Giro Giro Napoli 2025: visite guidate gratuite

Vi ricordiamo che in questo periodo ci sono tante altre visite guidate da non perdere in città:

