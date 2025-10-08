Giornate FAI d’Autunno 2025 a Napoli: luoghi aperti, prenotazioni e cosa vedere

© Napoli da Vivere

Anche a Napoli e in Campania un weekend speciale con le Giornate Fai d’Autunno 2025 per scoprire 700 luoghi del nostro Paese inaccessibili o poco conosciuti. In città aperta anche l’ex area industriale di Bagnoli per la cui visita saranno utilizzati dei bus e, in provincia, l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli e tanti altri straordinari luoghi

Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 torna in tutta Italia la XIV edizione delle Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti eventi dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico Italiano. Le “giornate” sono organizzate dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano e in tutta Italia ci saranno circa 700 luoghi d’arte aperti e visitabili, alcuni dei quali solitamente inaccessibili.

Tra le 350 città partecipanti in tutta Italia anche molte in Campania dove sono previste quasi 50 visite ed aperture speciali. Prima di recarvi consultare sul sito ufficiale le modalità di partecipazione per ogni singola visita perché potrebbe essere riservata ai soci FAI o potrebbe esserci una prenotazione obbligatoria. Link alla fine del Post. Di seguito gli 11 luoghi straordinari visitabili tra Napoli e la sua provincia. Su un prossimo post i luoghi visitabili nelle altre 4 province della Campania.

Giornate FAI d’Autunno: i luoghi aperti a Napoli:

A Napoli città aperti tre luoghi eccezionali tra cui Villa Rosebery, la villa del Presidente della Repubblica, il bellissimo Complesso monumentale Santa Maria di Regina Coeli nel centro antico e l’ex area industriale di Bagnoli per la cui visita saranno utilizzati dei bus. Per Bagnoli si avrà anche la possibilità di visitare l’Auditorium della Porta del Parco. Nel complesso di Regina Coeli si potranno ammirare opere di grandi artisti come Luca Giordano e Massimo Stanzione e sarà possibile visitare il bellissimo chiostro. Attesa anche per l’apertura di Villa Rosebery, la residenza napoletana del Presidente della Repubblica che sarà però visitabile solo dagli iscritti Fai su prenotazione.

Giornate FAI d’Autunno: i luoghi aperti in provincia di Napoli

Svelati i luoghi che saranno aperti l’11 e 12 ottobre 2025 durante le prossime Giornate FAI d’Autunno in provincia di Napoli:

Maggiori informazioni – sito ufficiale Giornate FAI d’Autunno

