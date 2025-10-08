Giardino delle Zucche Pignataro 2025: laboratori, Family’s Farm e maze (prenota ora)

Ph facebook Il Giardino delle Zucche - Pumpkin Patch

Halloween si avvicina e riapre in Campania il grande giardino delle zucche di Pignataro Maggiore con tanti giochi per bambini, i laboratori di intaglio o decorazione, la Family’s Farm, il labirinto di mais e tanto altro

Fino al 2 novembre 2025 a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, ci sarà anche quest’anno “Il giardino delle zucche” un grande pumpkin patch che, ancora una volta, stupirà adulti e bambini con la sua atmosfera unica. Il Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore sarà aperto al pubblico tutti i weekend dal 20 settembre al 2 novembre 2025.

A Pignataro ritroveremo un vero e proprio pezzo di America riportato in provincia di Caserta, dove, fin dal 2017, Emily Turino e la sua famiglia hanno deciso di aprire la propria casa offrendo una esperienza unica di gioco e riflessione in uno spazio verde dove trionfa la contaminazione a stelle a strisce.

Il grande giardino delle zucche di Pignataro Maggiore

Ogni anno il giardino accoglie più di 30mila visitatori provenienti da tutta Italia ed è un luogo bellissimo. Avvolti da un’atmosfera “in stile americano a stelle strisce” troveremo il fienile, i tipici carrellini rossi, il furgoncino aperto “pick up” visto in tanti film e serie tv, la fattoria degli animali con l’alpaca, i conigli giganti, i cavallini Shetland e gli asini crociati che danno il latte.

La festa d’Autunno per eccellenza si potrà festeggiare nel grande giardino delle zucche di Pignataro dove troveremo oltre 90mila zucche piantate, di ben 58 varietà diverse: un luogo dove le persone di ogni età possono lasciarsi cullare dall’immaginazione e dove anche gli adulti possono permettersi il lusso di tornare bambini.

Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore: informazioni

l Giardino delle Zucche a Pignataro Maggiore sarà aperto al pubblico tutti i weekend dal 20 settembre al 2 novembre 2025.

La permanenza consigliata è di due ore, ed è obbligatoria la prenotazione che si fa sul sito ufficiale indicando data, orario di accesso e tipologia di laboratorio.

Gli orari di apertura sono dalle ore 9:00 alle 17:00. L’ultimo ingresso consentito per i laboratori è alle ore 16:00.

Per l’accesso al giardino bisogna comprare online una zucca al costo di 19,99 euro a persona che consente l’accesso al Giardino delle zucche, all’Autumn Maze e al laboratorio creativo.

I bambini al di sotto di un metro di altezza non pagano ma affiancano il proprio accompagnatore nelle attività e non avranno diritto a una zucca propria

I bambini al di sopra di un metro e gli adulti per accedere devono essere muniti di regolare ricevuta d’acquisto zucca online.

L’acquisto online della zucca di ingresso prevede:

Accesso all’area di raccolta delle zucche;

Raccolta di una zucca a scelta tra quelle disponibili nel campo;

1 Laboratorio creativo (scelto al momento dell’acquisto della zucca);

Kit e assistenza per svolgere il laboratorio;

Busta per trasporto zucca;

Accesso alle installazioni tematiche per foto ricordo;

Family’s Farm;

Labirinto di mais;

Parcheggio gratuito fino a esaurimento posti.

Labirinto di Mais Infestato

Laboratori (inclusi con “zucca d’ingresso”): intaglio/decorazione, kit e assistenza, Family’s Farm, Autumn Maze. Labirinto di Mais Infestato (HCM): esperienza horror originale, non consentito ai minori di 14 anni .

Sconsigliato a donne in gravidanza, persone con disabilità motorie, problemi cardiaci o alta sensibilità.

Indossa scarpe e abiti adatti a terreni agricoli. ℹ️ Disponibilità, orari e condizioni d’accesso sono gestiti su Vivaticket. Verifica sempre la fascia oraria prima dell’acquisto. Per informazioni più dettagliate visita il sito ufficiale.

Dove si trova “Il giardino delle zucche”

Il giardino si trova in Via Giancarlo Siani 2, Pignataro Maggiore, (CE)

