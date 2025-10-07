Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 9 al 12 ottobre 2025

© Napoli da Vivere

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania

Sagre e feste in Campania dal 9 al 12 ottobre 2025 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo, consultando . Buon fine settimana a tutti.

La Sagra della Castagna IGP di Serino: la sagra più antica dell’Irpinia

Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre 2025 ritorna la Sagra della castagna IGP di Serino, la sagra più antica d’Irpinia per la sua 48° Edizione. Un appuntamento da non perdere, con le ottime castagne ma anche con la buona enogastronomia irpina, che si ripete da quasi mezzo secolo nel piccolo e caratteristico borgo di Rivottoli di Serino tra stand, gastronomia e rievocazioni storiche e dove si potrà assaggiare la gustosa castagna irpina presentata in tanti modi. Sagra della Castagna IGP di Serino

La Baviera a Napoli: Oktoberland la grande festa della birra a Edenlandia ad ingresso gratuito

A Napoli, da giovedì 9 a domenica 12 ottobre 2025, Edenlandia si trasforma e diventa Oktoberland. Ci saranno 4 giorni speciali nel grande parco divertimenti di Napoli perché arriva Oktoberland con tanti spettacoli, tavolate, tantissima birra, giochi, costumi e tanta musica. Ad Edenlandia ci saranno il PalaErdinger, il Beer Garden e Kulturplatz: tre aree diverse per vivere un’esperienza spettacolare, diversa da tutte le altre. Non mancheranno ospiti, attività speciali, sorprese e premi unici, tra cui anche un viaggio in Baviera, che saranno svelati nei prossimi giorni. E naturalmente dal 9 al 12 ottobre ad Edenlandia ci sarà l’ingresso gratuito. La Baviera a Napoli: Oktoberland a Edenlandia

Sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino a Roccamonfina in tutti i weekend di ottobre

Si terrà per cinque weekend dal 4 ottobre al 2 novembre 2025 a Roccamonfina (CE) la grande Sagra della Castagna e del Fungo Porcino, una delle sagre più attese della Campania. Sempre a ingresso gratuito, la sagra si terrà in tutti i sabato e domenica dal 4 ottobre al 2 novembre 2025, dalle ore 10:00 di MATTINA fino agli eventi SERALI e prevede degustazioni, show cooking, mercatini, mostre, spettacoli musicali gratuiti e visite guidate. A Roccamonfina ritorna la sagra più amata dell’autunno. Sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino

A Pignataro Maggiore il grande Giardino delle zucche

Fino al 2 novembre 2025 a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, ci sarà anche quest’anno “Il giardino delle zucche” un grande pumpkin patch che, ancora una volta, stupirà adulti e bambini con la sua atmosfera unica. Il Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore sarà aperto al pubblico tutti i weekend dal 20 settembre al 2 novembre 2025. A Pignataro ritroveremo un vero e proprio pezzo di America riportato in provincia di Caserta, dove, fin dal 2017, Emily Turino e la sua famiglia hanno deciso di aprire la propria casa offrendo una esperienza unica di gioco e riflessione in uno spazio verde dove trionfa la contaminazione a stelle a strisce. Nel grande giardino delle zucche di Pignataro Maggiore tanti giochi per bambini, i laboratori di intaglio o decorazione, la Family’s Farm, il labirinto di mais e tanto altro A Pignataro Maggiore il grande Giardino delle zucche

Ad Avella in Irpinia ritorna la Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana

Ritorna ad Avella, la storica città d’arte nell’avellinese la Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana che presenta quest’anno ben due weekend di festa, su due weekend. In particolare la Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana si terrà dal 10 al 12 ottobre e dal 17 al 19 ottobre 2025. Una sagra sempre amata perché, oltre alle buone specialità irpine da gustare nei tanti giorni di festa, propone anche visite alle tante bellezze della cittadina archeologica avellinese.Maggiori informazioni Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana–

Festa della Mela Annurca nel centro storico di Valle Di Maddaloni

Nei giorni 17, 18, 19 e poi ne weekend successivo del 24, 25, 26 ottobre 2025 si svolgerà la XXXI Edizione della Festa della Mela Annurca 2025 nel centro storico della città di Valle Di Maddaloni, in provincia di Caserta. Organizzata dalla Pro Loco Valle con il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Caserta e del Comune di Valle di Maddaloni, la festa è un evento di grande richiamo che da oltre trent’anni anima il territorio con grande successo. Festa della Mela Annurca 2025

Oktoberfest Cilento ad Agropoli con 10 giorni di festa con tanta birra e buon cibo bavarese

Da venerdì 3 a domenica 12 ottobre 2025, ad Agropoli si terrà la prima edizione di Oktoberfest Cilento che sarà aperta tutte le sere e il sabato e la domenica anche a pranzo. I partecipanti troveranno una grande Tendostruttura di 1000 posti, facilmente raggiungibile dall’uscita Agropoli Sud che avrà ingresso e parcheggio gratuiti senza prenotazione. Una grande festa della birra per 10 giorni, una vera Oktoberfest per la prima volta ad Agropoli: l’Oktoberfest Cilento sarà una festa che porterà con se tutti i sapori e l’atmosfera, della celebre festa bavarese. Un grande evento con la famosa birra dell’Oktoberfest (anche analcolica e gluten free), il buon cibo tradizionale bavarese e poi tanta Musica e Divertimento per tutte le età. Oktoberfest Cilento ad Agropoli

CioccolaTeano 2025: la festa del buon Cioccolato Artigianale a Teano

Il centro storico di Teano ospiterà, anche quest’anno, per i due weekend del 4 e 5 e poi del 11 e 12 ottobre 2025, una nuova edizione di “Cioccolateano”, la grande festa del buon cioccolato artigianale.Cioccolateano è una manifestazione dedicata ai golosi del cioccolato che da anni richiama migliaia di visitatori nella cittadina casertana. Ed anche quest’anno il centro storico di Teano si riempirà di stand gastronomici dedicati al cioccolato, e non solo, con tanti artigiani e maestri cioccolatai che arriveranno a Teano con le loro gustose creazioni. Non mancheranno, nei due weekend, chocolate show, degustazioni, laboratori ed eventi per i bambini. CioccolaTeano 2025

Festival delle Mongolfiere a Paestum: Vola sui Templi dal 27 settembre al 12 ottobre

Ritorna a Paestum dal 27 settembre al 12 ottobre 2025, la quindicesima edizione del Festival Internazionale delle Mongolfiere, un bell’appuntamento che permetterà di volare a bordo di coloratissime mongolfiere per godere di scenari straordinari sulla valle dei Templi. L’evento si terrà nel Parco delle Mongolfiere in Via Magna Grecia, adiacente all’area archeologica di Paestum. Al Festival delle Mongolfiere di Paestum si potranno effettuare voli vincolati o voli liberi e si potranno ammirare le straordinarie bellezze archeologiche di Paestum da una prospettiva completamente diversa. Durante il festival non mancheranno anche artisti di strada, esibizioni degli sbandieratori, gonfiabili per bambini, aquiloni e una grande area verde a disposizione del pubblico con finger food, barbecue. L’ingresso al parco delle mongolfiere costa € 5 dai 12 anni in su. All’ interno spettacoli vari, aquiloni, ristoro, bar, barbecue , Pizzeria e stand artigianato Maggiori informazioni sull’evento

La Sagra dei Funghi di Cusano Mutri: gusto e tradizione fino al 12 ottobre 2025

al 19 settembre fino al 12 ottobre 2025 si terrà la 45^ edizione della “Sagra dei Funghi di Cusano Mutri, nella bella cittadina in provincia di Benevento. Nell’incantevole centro storico di Cusano la sagra si terrà tutte le sere fino a domenica 12 ottobre e, nei giorni di sabato e domenica ci saranno tutti gli stands gastronomici aperti anche a pranzo e sarà possibile fruire di tutte le attività. Negli altri giorni infrasettimanali gli stands effettueranno l’apertura serale. Novità di quest’anno è l’APP Parcheggi con cui si potrà potrai prenotare il posto auto in pochi click Sagra dei Funghi di Cusano Mutri

Sagra del Cinghiale 2025 a Dugenta, in tutti i weekend fino al 2 Novembre: menù e prezzi

Nei weekend la Festa del Cinghiale a Dugenta fino al 2 Novembre 2025 solo ogni venerdì, sabato e domenica di sera dalle 19, e la domenica anche a pranzo,: un bell’evento che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale, con musica e buon vino beneventano. Una sagra locale che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Previste grandi e accoglienti tavolate all’aperto, ma ben riparate, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un’atmosfera di festa campestre. Tutti i prezzi della sagra del cinghiale sul post. Maggiori informazioni: Sagra del cinghiale a Dugenta

Irpinia Express a ottobre. Viaggi in treno storico tra i borghi dell’Irpinia

Proseguono anche per il mese ottobre viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta delle bellezze, della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. % itinerari da non perdere nei Weekend Irpinia Express

Campania da Scoprire: lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a pochi euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze come l’antico Castello e poi i tanti sentieri e i buoni sapori proposti dai locali della zona il ponte tibetano di Laviano

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato.. “Mostra mercato dell’antiquariato”

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori in tutti i continenti. Tante pizzerie di Napoli in lista

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.