Un Ballo in Maschera di Giuseppe Verdi al Teatro San Carlo di Napoli

Un’opera di Giuseppe Verdi scritta per la rappresentazione al Teatro San Carlo a Napoli ma poi, a causa della censura borbonica, la prima andò in scena a Roma nel 1859

Dal giorno 4 al giorno 11 ottobre 2025 al Teatro San Carlo di Napoli si terrà “Un Ballo in Maschera” di Giuseppe Verdi un’opera in tre atti scritta su libretto di Antonio Somma, a sua volta tratta da Gustave III, ou Le Bal masqué di Eugène Scribe. La prima rappresentazione di un Ballo in Maschera fu a Roma, al Teatro Apollo il 17 febbraio 1859.

Al San Carlo di Napoli Un Ballo in Maschera di Giuseppe Verdi sarà proposta per la direzione d’orchestra di Pinchas Steinberg e per la regia di Massimo Pizzi Gasparon Contarini. E per la prima volta nella sua carriera, il celebre soprano Anna Netrebko debutta in «Un ballo in maschera». Dopo questo debutto al San Carlo la Netrebko affronterà l’opera a Parigi e Berlino. Assieme alla Netrebko, Piero Pretti nei panni di Riccardo, il governatore di Boston innamorato della donna.

Un’opera osteggiata dalla censura borbonica

Verdi scrisse quest’opera proprio per farla rappresentare al Teatro San Carlo nel 1858 ma, in quell’epoca c’era un’attenta censura borbonica, ed il testo non fu accettato perché si era in un clima risorgimentale. L’opera parlava infatti di un marito che uccideva il presunto rivale in amore che era un Re, il re di Svezia.

Verdi pertanto portò in scena lo spettacolo al Teatro Apollo il 17 febbraio 1859 a Roma per la prima invece che a Napoli e poi, l’anno successivo modificò l’ambientazione a Boston alla fine del XVII secolo e trasformò il re in un governatore pur di far rappresentare a Napoli l’opera.

Il Ballo in Maschera di Giuseppe Verdi: prezzi, orari e date

Quando : 4 al giorno 11 ottobre 2025

: 4 al giorno 11 ottobre 2025 Dove : Teatro di San Carlo – Via San Carlo 98, Napoli

: Teatro di San Carlo – Via San Carlo 98, Napoli Prezzo biglietto: da 30 a 250 euro

da 30 a 250 euro Contatti e informazioni : T +39 0817972331/421 – tutti i giorni H 10.00 – 18.00

: T +39 0817972331/421 – tutti i giorni H 10.00 – 18.00 Maggiori informazioni – Teatro di San Carlo

