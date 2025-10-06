Concerti gratuiti del Conservatorio San Pietro a Majella a Gallerie d’Italia

Ritornano i concerti di “Sound: È aperto a tutti quanti” la rassegna gratuita che prevede un ricco programma di concerti realizzato assieme al Conservatorio Musicale di Napoli “San Pietro a Majella” nello splendido Palazzo Piacentini nel centro di Napoli, già sede del Banco di Napoli

Fino al 4 dicembre 2025 a Palazzo Piacentini a Napoli, in via Toledo, sede delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, si terrà la nuova edizione della rassegna musicale Sound. È aperto a tutti quanti- Autunno 2025 organizzata in collaborazione con il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli”.

Il programma dei concerti prevede un vasto repertorio che spazia dalla musica da camera al jazz con i concerti che si terranno presso Gallerie d’Italia, via Toledo 177 a Napoli.

La rassegna “Sound. È aperto a tutti quanti- Autunno 2025” prevede per questo autunno:

13 concerti degli Allievi “Musica a pranzo” che si terranno il martedì e sabato alle ore 13.30

che si terranno il martedì e sabato alle ore 13.30 4 concerti dei Maestri ” Pomeriggi con i maestri” che si terranno alle ore 17.00 nei giorni specificati.

I concerti sono tutti ad accesso gratuiti fino a esaurimento posti disponibili a si terranno presso Palazzo Piacentini Gallerie d’Italia, in via Toledo 177 a Napoli.

MUSICA A PRANZO – Concerti degli allievi

4 OTTOBRE ore 13.30 Carlo Celotti, voce Antonio Coccia, voce Laura D’Aniello, voce Vincenzo Silvestro, pianoforte Gian Piero Bencivenga, chitarra Marco Dell’Aversana, mandolino Antonio Coccia Lo cunto de le radici

Yukie Moriyama, Fiordiligi Sara Iorio, Dorabella Rossella D’Apice, Despina Gabriele Rossi, Ferrando Francesco Starace, Guglielmo Andrea Mocerino, Don Alfonso Francesco Capozzi, pianoforte Wolfgang Amadeus Mozart La scuola degli amanti selezione dal primo atto del Così fan tutte progetto a cura di Daniela del Monaco 14 OTTOBRE ore 13.30 Riccardo Iaccarino, chitarra Heitor Villa-Lobos Preludio IV in mi minore Domenico Scarlatti Sonata in do minore K. 11 Allegro Manuel María Ponce Sonatina Meridionàl Campo Copla Fiesta Johann Sebastian Bach Fuga in mi minore BWV 1000 H. Villa-Lobos Preludio III in la minore (Homenagem a Bach) Ètude in mi minore n. 11 Vladimir Vallefuoco, chitarra Fernando Sor Introduzione e variazioni su Marlborough s’en va t’en Guerre, op. 28. Francisco Tárrega Fantasia sui temi de La traviata di Giuseppe Verdi Joaquín Turina Sonata op. 61 Allegro Andante Allegro vivo Isaac Albéniz Asturias

Luigi Diana, pianoforte Fryderyk Chopin Notturno in do minore, op. 48 n. 1 Scherzo n. 1 in si minore, op. 20 Ballata n. 4 in fa minore per pianoforte, op. 52 Sergej Rachmaninov Preludio, op. 3 n. 2 Claude Debussy Prélude n. 12 (Feux d’artifice) da Préludes, secondo libro, L 131 Franz Liszt Un sospiro da Trois Études de concert Domenico Scarlatti Toccata in re minore, K. 141 4 NOVEMBRE ore 13.30 Mario Brusini, fagotto Pierdavide Falco, oboe Carlo Martiniello, pianoforte Eugene Jancourt Fantasia per oboe, fagotto e pianoforte dalla Semiramide di Gioachino Rossini Antonio Torriani Divertimento per fagotto e pianoforte sulla Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti Louis Stanislas Verroust Fantasia per oboe e pianoforte sul Don Pasquale di Gaetano Donizetti Robert Schumann – Martin Gatt (trascrizione) 3 romanze op. 94 per fagotto e pianoforte Nicht schnell Einfach, innig Nicht schnell Camille Saint-Saëns Sonata in re maggiore per oboe e pianoforte Andantino Senza indicazione di tempo Molto allegro Francis Poulenc Trio per oboe, fagotto e pianoforte Presto Andante Rondò

I POMERIGGI CON I MAESTRI

30 OTTOBRE ore 17.00 Alfredo Giordano Orsini (ERMES), pianoforte ERMES When I was a child My Love Life or death Instants Cosmos Renaissance Constantly evolving Water drops Oriental vibes Suspension Franz Liszt Rapsodia spagnola Chick Corea Spain Queen Bohemian Rhapsody

Rosalba Colosimo, soprano Carlo Celotti, tenore Marco Falco, voce narrante Antonio Coccia, direzione scenica Livio de Luca, pianoforte Le donne di Puccini 4 DICEMBRE ore 17.00 Floriana Alberico, pianoforte Giovanna Peduto, voce narrante Omaggio a Erik Satie nel centenario della morte Carla Ciccarelli

