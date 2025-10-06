© Napoli da Vivere

Due weekend di festa per la sagra della mela di Valle di Maddaloni nel grazioso centro storico del borgo casertano. Una grande festa con anche tanta buona enogastronomia locale e tanti eventi per conoscere la zona

Nei giorni 17, 18, 19 e poi nel weekend successivo del 24, 25, 26 ottobre 2025 si svolgerà la XXXI Edizione della Festa della Mela Annurca 2025 nel centro storico della città di Valle Di Maddaloni, in provincia di Caserta. Organizzata dalla Pro Loco Valle con il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Caserta e del Comune di Valle di Maddaloni, la festa è un evento di grande richiamo che da oltre trent’anni anima il territorio con grande successo.

La festa si svolgerà nel suggestivo borgo medievale di Valle di Maddaloni, con i suoi caratteristici vicoli, che si trasformerà per l’occasione in una grande bottega a cielo aperto, offrendo ai visitatori un’atmosfera unica che unisce tradizione, folklore, gusto e cultura.

Per la festa della buona Mela Annurca saranno allestiti numerosi stand enogastronomici, nei quali la mela sara protagonista con ricette tipiche e innovative ma non mancherà il buon cibo della zona. Nei due weekend ci saranno anche mancheranno spettacoli musicali, performance comiche, iniziative culturali, percorsi turistici e visite guidate ai caratteristici melai e all’Acquedotto Carolino, capolavoro vanvitelliano Patrimonio dell’UNESCO.

Domenica 19 ottobre: Auto e Moto d’Epoca

Per la XXXI Edizione della Festa della Mela Annurca a Valle Di Maddaloni, torna anche l’attesisso Raduno Nazionale di Auto e Moto d’Epoca, giunto alla sua decima edizione. L’evento si terrà domenica 19 ottobre 2025, con la partecipazione di tanti autoveicoli storici provenienti da tutta Italia e la consegna di gadget personalizzati a tutti i partecipanti. Da non perdre anche le visite visite guidate all’Acquedotto Carolino e Patrimonio UNESCO, e ai caratteristici melai, simboli della lavorazione e conservazione della Mela Annurca.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.