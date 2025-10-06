La Sagra della Castagna IGP di Serino: la sagra più antica dell’Irpinia

Ph Facebook Pro Loco Serino

Anche quest’anno a Serino viene riproposta una sagra dalle origini antiche che, oltre alle ottime castagne della zona, proporrà tanta buona enogastronomica della zona e irpina

Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre 2025 ritorna la Sagra della castagna IGP di Serino, la sagra più antica d’Irpinia per la sua 48° Edizione. Un appuntamento da non perdere, con le ottime castagne ma anche con la buona enogastronomia irpina, che si ripete da quasi mezzo secolo nel piccolo e caratteristico borgo di Rivottoli di Serino tra stand, gastronomia e rievocazioni storiche e dove si potrà assaggiare la gustosa castagna irpina presentata in tanti modi.

La Sagra della castagna IGP di Serino è la più antica d’Irpinia ed è riconosciuta tra le migliori a livello nazionale: anche per questa edizione nelle caratteristiche stradine del Borgo di Rivottoli, ci saranno tanti stand gastronomici con le buone castagne e le eccellenze enogastronomiche locali. La Castagna di Serino nel 2018, dopo un importante lavoro svolto dal comitato promotore, ha avuto il riconoscimento IGP

Una sagra tra cultura e le eccellenze enogastronomiche locali

Punto d’eccellenza della sagra, oltre alle ottime castagne di Serino presentate in tanti modi, sarà l’offerta enogastronomica tipica dell’Irpinia che prevederà tanti primi piatti e zuppe, secondi e maiale a girarrosto, pizze, pasticceria, patate sotto la cenere con caciocavallo podolico e pancetta, panini gourmet e tanto buon vino locale: tutti ottimi piatti preparati dai ristoratori della zona

La sagra è organizzata dalla Pro Loco di Serino con il patrocinio del Comune e la collaborazione di numerose associazioni del territorio. Confermata la presenza di Stand Gluten Free.

Gli Stand Enogastronomici ci saranno per tre giorni, con i seguenti orari

Venerdì 10 apertura stand gastronomici dalle ore 20

Sabato 11 e Domenica 12 apertura stand gastronomici dalle ore 12:00.

Alla Sagra della Castagna IGP di Serino non mancherà anche spazio per una serie di eventi, che vi riportiamo di seguito, tra visite guidate, selezioni musicali ecc. Anche quest’anno ci sarà a Virulera gigante (La caldarrostiera come si chiama a Serino).

Programma della Sagra della Castagna IGP di Serino

Nel ricco programma della 48ª Sagra della Castagna di Serino IGP, non mancheranno le attività all’aria aperta e poi tanta musica, folklore, eccellente gastronomia e le delizie della Castagna e del Marrone IGP di Serino, per vivere un’esperienza unica tra tradizioni, trekking, attività naturalistiche, arte e visite guidate.

In particolare alla sagra a Rivottgoli di Serino non mancheranno

Stand Gastronomici con Area Gluten-Free.

Esposizioni di Artigianato e Prodotti Tipici.

Musica Popolare e Spettacoli Tradizionali.

Visite Guidate ed Escursioni con Trekking.

Museo della Castagna.

Attività culturali e Convegni.

Raccolta diretta di Castagne.

Cicloturismo con noleggio Bike Elettrica.

E quest’anno la sagra non è solo gusto… ma anche natura, storia e avventura!

Trekking a cura dell’Associazione IRPINIA TREKKING di Antonio Maffei: un cammino tra i castagneti secolari, il fiume Sabato e i luoghi di San Giuseppe Moscati.

a cura dell’Associazione IRPINIA TREKKING di Antonio Maffei: un cammino tra i castagneti secolari, il fiume Sabato e i luoghi di San Giuseppe Moscati. Bike Tour a cura di Outdoor Explorer di Vincenzo Tino: un percorso sportivo e culturale su due ruote tra sentieri, boschi e testimonianze storiche.

Che troverete:

Venerdì 10 ottobre 2025 – ore 15:00

Sabato 11 e Domenica 12 ottobre 2025 – ore 10:00

Ritrovo: Chiesa in Piazza, frazione Rivottoli di Serino (AV)

Arrivo: direttamente alla sagra con degustazione di prodotti tipici irpini.

Info e prenotazioni: (TREKKING 338 97 01 983 – BIKE 329 23 35 892)

Sagra della Castagna IGP di Serino 2025: tradizione, sapori e cultura

Quando: Da venerdì 10 ottobre a domenica 12 ottobre 2025

Da venerdì 10 ottobre a domenica 12 ottobre 2025 Dove: Borgo di Rivottoli, Serino (AV)

Borgo di Rivottoli, Serino (AV) Biglietti: Ingresso gratuito

Ingresso gratuito Maggiori informazioni:Proloco Serino

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.