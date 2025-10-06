La Baviera arriva a Napoli: Oktoberland la grande festa della birra a Edenlandia ad ingresso gratuito

Ph Facebook Edenlandia Official

Edenlandia si trasforma per 4 giorni e diventa Oktoberland con tre grandi aree diverse per vivere un’esperienza spettacolare, diversa da tutte le altre con ospiti, attività speciali, sorprese e premi unici, tra cui anche un viaggio in Baviera. E nei quattro giorni ad Edenlandia ci sarà l’ingresso gratuito.

A Napoli, da giovedì 9 a domenica 12 ottobre 2025, Edenlandia si trasforma e diventa Oktoberland. Ci saranno 4 giorni speciali nel grande parco divertimenti di Napoli perché arriva Oktoberland con tanti spettacoli, tavolate, tantissima birra, giochi, costumi e tanta musica.

Ad Edenlandia ci saranno il PalaErdinger, il Beer Garden e Kulturplatz: tre aree diverse per vivere un’esperienza spettacolare, diversa da tutte le altre. Non mancheranno ospiti, attività speciali, sorprese e premi unici, tra cui anche un viaggio in Baviera, che saranno svelati nei prossimi giorni. E naturalmente dal 9 al 12 ottobre ad Edenlandia ci sarà l’ingresso gratuito.

Una grande festa bavarese della birra a Napoli

Per Oktoberland dal 9 al 12 ottobre, Edenlandia si trasformerà in un villaggio bavarese a cielo aperto: ci saranno fiumi di birra Erdinger, tavoli di legno, tanti piatti tipici e tanta musica che farà ballare tutta Napoli come a Monaco.

Ad Oktoberland 3 aree speciali

PalaErdinger – pranzi e cene in stile Oktoberfest con spettacoli, brindisi e tavolate conviviali.

– pranzi e cene in stile Oktoberfest con spettacoli, brindisi e tavolate conviviali. KulturPlatz – quiz game, caccia al tesoro e djset per un intrattenimento sempre diverso.

quiz game, caccia al tesoro e djset per un intrattenimento sempre diverso. Biergarten – atmosfera chill con area relax, Beer Pong e giochi da tavolo per divertirsi tra amici.

E, ad Oktoberland tanti Food Partner d’eccezione con le loro specialità:

Trattoria Nennella → pasta e patate, polpette al ragù

Puok → panini special

Porzio → pizza a portafoglio

Scaturchio → dolci tradizionali

Cillo → salsiccione bavarese

Iberico → paella in versione bavarese

Fiordifrutta → dolce pausa che non può mancare

