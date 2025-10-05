Sicut Sagittae: il festival di musica antica nel centro storico di Napoli

Ph Facebook Il Canto di Virgilio

Ritorna a Napoli la decima edizione della rassegna di musica antica con proposte inconsuete e di ascolti rari tra pagine di Alessandro Scarlatti e Francesco Mancini Tutti i concerti nella Domus Ars nel centro antico di Napoli

E’ iniziata alla Domus Ars la 10° edizione della rassegna di Musica antica Sicut Sagittae, prodotta da Il Canto di Virgilio che propone, per il 2025, degli interessanti concerti fino al giorno 28 novembre 2025 sempre nella Domus Ars di Via Santa Chiara 10 a Napoli.

Un programma 2025 che spazia da un dialogo tra le pagine di Alessandro Scarlatti e Francesco Mancini, all’incanto delle villanelle del Cinquecento, e termina nell’antologia di madrigali di Claudio Monteverdi Tre splendidi momenti diversi ma complementari che testimoniano la ricchezza di un repertorio che continua a sorprendere, rivelando tutta la sua attualità e la sua forza evocativa. Una bella rassegna che in un decennio si è affermata come uno degli appuntamenti più attesi e qualificati del panorama nazionale dedicato al repertorio antico.

Sicut Sagittae 2025 – il festival di musica antica

domenica 5 ottobre 2025 (ore 18 – ingresso euro 10) – “Maestro e Vice Maestro ”, con il mezzosoprano Marta Fumagalli e il clavicembalista Angelo Trancone. Il programma è un viaggio nella Napoli barocca attraverso le arie e le cantate di due protagonisti: Alessandro Scarlatti, figura capitale del periodo, e Francesco Mancini, suo allievo e successore alla guida del Conservatorio di Santa Maria di Loreto.

Venerdì 31 ottobre 2025 (ore 20.30 – ingresso euro 10) Il fascino popolareggiante e cortese della villanella napoletana del Cinquecento. Due artisti di eccezione, la voce narrante e potente di Pino De Vittorio e la viola da mano di Bor Zuljan, daranno vita a un repertorio che spazia da Giacomo Gorzanis a Joan Maria da Crema, svelando le radici di una tradizione musicale che ha reso Napoli famosa in tutta Europa.

venerdì 28 novembre (ore 20.30 – ingresso euro 10), "Come veggiamo usarsi ne' madrigali moderni"- Un'antologia di madrigali di Claudio Monteverdi, il compositore che ha rivoluzionato il genere. Sul palco il Concerto Italiano, ensemble tra i più acclamati a livello internazionale, diretto dal suo fondatore Rinaldo Alessandrini, massimo interprete della musica antica in Italia. L'esecuzione di Alessandrini, nota per la sua profondità filologica e l'intensità espressiva, promette di essere un evento indimenticabile, capace di mostrare tutta la forza emotiva e la modernità di Monteverdi.rappresenta il punto più alto della rassegna.

Maggiori informazioni – evento ufficiale – Per info: 0813425603 – segreteria@fondazioneilcantodivirgilio.it

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.