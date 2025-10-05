Sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino a Roccamonfina in tutti i weekend di ottobre 2025

Torna per cinque weekend la grande sagra d’autunno a Roccamonfina, la sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino. Previsti 10 concerti serali gratuiti nei 5 weekend di ottofre e nel primo di novembre

Si terrà dal 4 ottobre al 2 novembre 2025 a Roccamonfina (CE) la grande Sagra della Castagna e del Fungo Porcino, una delle sagre più attese della Campania.

Sempre a ingresso gratuito, la sagra si terrà in tutti i sabato e domenica dal 4 ottobre al 2 novembre 2025, dalle ore 10:00 di MATTINA fino agli eventi SERALI e prevede degustazioni, show cooking, mercatini, mostre, spettacoli musicali gratuiti e visite guidate. A Roccamonfina ritorna la sagra più amata dell’autunno.

Grandi spazi per la grande sagra di Roccamonfina

Grandi spazi per la maxisagra di Roccamonfina che si svolgerà su un’area espositiva che è tra le più grandi di Europa per evitare problemi di affollamento. Per la maxi sagra della castagna IGP e del fungo porcino 2025 a Roccamonfina dal 4 Ottobre ogni Sabato e Domenica per cinque weekend indimenticabili gli stand apriranno dalle ore 10:00 di mattina con prelibatezze e tanto intrattenimento, fino ad arrivare agli imperdibili eventi serali.

Previste quest’anno tanto intrattenimento GRATUITO e tanta emozione. Ogni giorno sarà una festa, ogni angolo una scoperta, e ogni momento una celebrazione dell’autunno. I visitatori troveranno:

Percorsi del Gusto – I sapori delle tradizioni locali, tra castagne, funghi porcini e piatti tipici.

– I sapori delle tradizioni locali, tra castagne, funghi porcini e piatti tipici. Intrattenimento per Tutti – Dalle mostre d’arte agli spettacoli, dai mercatini all’artigianato. Ce n’è per ogni curiosità e passione!

– Dalle mostre d’arte agli spettacoli, dai mercatini all’artigianato. Ce n’è per ogni curiosità e passione! Animazione per i più piccoli – Ogni domenica dalle 15:00, area giochi con animatori, artisti di strada e tante attività divertenti pensate per i bambini!

– Ogni domenica dalle 15:00, area giochi con animatori, artisti di strada e tante attività divertenti pensate per i bambini! DJ Set al Tramonto – Ogni giorno della sagra, dalle 18:00 alle 21:00, si balla insieme sotto il cielo di Roccamonfina!

– Ogni giorno della sagra, dalle 18:00 alle 21:00, si balla insieme sotto il cielo di Roccamonfina! Trekking e Visite Guidate – Per chi ama l’avventura, si esplora la natura con percorsi trekking e si scoprono le meraviglie del territorio.

– Per chi ama l’avventura, si esplora la natura con percorsi trekking e si scoprono le meraviglie del territorio. Concerti e Spettacoli Live– Ogni weekend tanta musica e intrattenimento dal vivo, con artisti che ti faranno emozionare e ballare sotto le stelle.

Le escursioni da non perdere in zona durante la sagra

Ricco il programma delle escursioni previste nei weekend della sagra. Si è iniziato abato 4 ottobre 2025 con una passeggiata al Roccamonfina lavatoio di Fontanafredda, passando per la Cerquola 8 km.Info su pagina ufficiale e si terminerà il 30 novembre con una passeggiata al Sentiero della Sirenuse a Sant. Agata dei due golfi.

Cinque weekend con tanti appuntamenti musicali da non perdere

Durante il periodo della sagra tutti i Sabato e Domenica si terranno Eventi Serali con grandi artisti tutti gratuiti. Tra i tanti eventi anche show cooking, mercatini, visite guidate, escursioni, spettacoli e tanto altro. In particolare gli spettacoli e i concerti gratuiti sono i seguenti e si terranno tutti di sera presso l’area mercato. Ecco le date:

Gli show inizieranno alle ore 20:00, mentre nel pomeriggio (dalle 18:00) è previsto un DJ set fisso che scalda l’atmosfera prima degli eventi principali.

Date e ospiti principali:

4 ottobre (sabato) – Francesco Di Bella (ex 24 Grana) – Acqua Santa Tour.

5 ottobre (domenica) – Bobby Solo in concerto.

11 ottobre (sabato) – Pizzica Live, concerto di musica popolare.

12 ottobre (domenica) – Francesco Procopio, cabaret con i Bottari Tharumbò.

18 ottobre (sabato) – I Bevitori Longevi in concerto.

19 ottobre (domenica) – Meganoidi in concerto.

25 ottobre (sabato) – Carlo Faiello in concerto.

26 ottobre (domenica) – Veronica Simoli in concerto.

1 novembre (sabato) – Lino D’Angiò & Alan De Luca, cabaret con lo spettacolo “C’era una volta Telegaribaldi”.

2 novembre (domenica) – Raw Closing Party Show con serata conclusiva. Raggiungere Roccamonfina è facilissimo: Oltre che da tante strade nella provincia di Caserta anche da Napoli via autostrada Roma – Napoli, uscita Caianello!

Maggiori informazioni – Sagra della Castagna igp e del Fungo Porcino di Roccamonfina

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.