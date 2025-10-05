Made in Naples: uno straordinario concerto nella Chiesa Anglicana di Napoli

Ph Nomea

Riparte la rassegna musicale Made in Naples di Nomea nella Chiesa Anglicana di Napoli e per il primo appuntamento ci sarà Greg Rega, voce tra le più intense e riconoscibili del panorama musicale italiano

Sabato 11 ottobre 2025 torna la rassegna musicale Made in Naples di Nomea nella splendida Chiesa Anglicana di Napoli, un luogo speciale caratterizzato da particolari architetture neogotiche. Un posto ideale per lasciarsi trasportare dalla magia della musica tra colonne slanciate e tipiche decorazioni.

Concerto speciale di “Made in Naples” con Greg Rega

A riaprire la rassegna sarà il format “Made in Naples”, pensato per offrire un’opportunità esclusiva di vivere la musica napoletana in uno dei suoi siti storici più suggestivi con talenti della scena partenopea.

Protagonista della serata sarà Greg Rega, voce tra le più intense e riconoscibili del panorama musicale italiano. Vincitore del talent show All Together Now e finalista di The Voice of Italy (2015), Rega ha calcato palchi quali il Concerto del Primo Maggio a Roma, il Coca Cola Summer Festival, il Premio “Giorgio Gaber”, MusiCultura e Fronte del Palco per RadioItalia. La sua interpretazione autentica del repertorio musicale napoletano e la forte presenza scenica lo rendono un artista capace di emozionare ogni tipo di pubblico.

Ad accompagnarlo alla tastiera sarà Giovanni Pagliaro, per un concerto intimo e raffinato che inaugurerà la nuova stagione.

L’evento è ideato e prodotto da NOMEA, brand presente in Italia e all’estero che condivide emozioni con esperienze non convenzionali, insignita del Premio Nativity in The World all’interno del 30° Concerto dell’Epifania 2025.

Made in Naples nella Chiesa Anglicana di Napoli: prezzi, orari e date

Quando: Sabato 11 ottobre 2025 Orari: h. 17.45 apertura biglietteria – h. 18.30 inizio concerto

