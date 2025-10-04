Oktoberfest Cilento ad Agropoli: 10 giorni di festa con birra e cibo bavarese

© Photo by gitfo - Gerrie van der Walt on Unsplash

Una festa della birra per 10 giorni, una vera Oktoberfest per la prima volta ad Agropoli, un evento che porterà con se tutti i sapori e l’atmosfera, della celebre festa bavarese

Da venerdì 3 a domenica 12 ottobre 2025, ad Agropoli si terrà la prima edizione di Oktoberfest Cilento che sarà aperta tutte le sere e il sabato e la domenica anche a pranzo. I partecipanti troveranno una grande Tendostruttura di 1000 posti, facilmente raggiungibile dall’uscita Agropoli Sud che avrà ingresso e parcheggio gratuiti senza prenotazione.

Una grande festa della birra per 10 giorni, una vera Oktoberfest per la prima volta ad Agropoli: l’Oktoberfest Cilento sarà una festa che porterà con se tutti i sapori e l’atmosfera, della celebre festa bavarese. Un grande evento con la famosa birra dell’Oktoberfest (anche analcolica e gluten free), il buon cibo tradizionale bavarese e poi tanta Musica e Divertimento per tutte le età.

Oktoberfest Cilento si terrà dal 3 al 12 ottobre 2025 a partire dalle ore 18 nell’area Mercatale in via Sandro Pertini ad Agropoli, vicina all’uscita Agropoli Sud della SS18 e sarà ospitata in una grande tendostruttura coperta e attrezzata da 1.000 posti,

Una prima edizione che mira a diventare un appuntamento fisso per il Cilento per far conoscere la cultura birraria e la convivialità della famosa festa bavarese. Non mancheranno la famosa birra bavarese e un menù che rispecchia quello bavarese dove troveremo lo stinco di maiale al forno, la schnitzel, i würstel originali, il pollo arrosto, e i bretzel. Non mancheranno anche tante serate di musica dal vivo.

Oktoberfest Cilento 2025 – Prima Edizione – programma

Venerdì 3 ottobre

18:30 L’apertura della botte!

21:00 Maieutike

23:00 Dj Set Luigi Tassone, voice Anacleto

Sabato 4 ottobre

21:00 Maieutike

23:00 Dj Set Luigi Tassone, voice Lelejoop

Domenica 5 ottobre

21:00 Maieutikè

23:00 Dj Set Luigi Tassone, voice Anacleto

Lunedì 6 ottobre

Di Set Luigi Tassone, voice Anacleto

Martedì 7 ottobre

Dj Set Luigi Tassone, voice Anacleto

Mercoledì 8 ottobre

21:00 Dj Set Luigi Tassone voice Anacleto

Giovedì 9 ottobre

21:00 Stragatti

23:00 Dj Set Luigi Tassone, Luca Severino, voice Anacleto

Venerdì 10 ottobre

21:00 Stragatti

23:00 Dj Set Luigi Tassone, voice Antonello Castelluccio

Sabato 11 ottobre

21:00 Maieutikè

23:00 Dj Set Luigi Tassone, Luca Severino, voice Lelejoop

Domenica 12 ottobre

21:00 Stragatti

23:00 Dj Set Luigi Tassone, Luca Severino, voice Anacleto

