Oktoberfest Cilento ad Agropoli: 10 giorni di festa con birra e cibo bavarese

Una festa della birra per 10 giorni, una vera Oktoberfest per la prima volta ad Agropoli, un evento che porterà con se tutti i sapori e l’atmosfera, della celebre festa bavarese
Da venerdì 3 a domenica 12 ottobre 2025, ad Agropoli si terrà la prima edizione di Oktoberfest Cilento che sarà aperta tutte le sere e il sabato e la domenica anche a pranzo. I partecipanti troveranno una grande Tendostruttura di 1000 posti, facilmente raggiungibile dall’uscita Agropoli Sud che avrà ingresso e parcheggio gratuiti senza prenotazione.
Una grande festa della birra per 10 giorni, una vera Oktoberfest per la prima volta ad Agropoli: l’Oktoberfest Cilento sarà una festa che porterà con se tutti i sapori e l’atmosfera, della celebre festa bavarese. Un grande evento con la famosa birra dell’Oktoberfest (anche analcolica e gluten free), il buon cibo tradizionale bavarese e poi tanta Musica e Divertimento per tutte le età.
Oktoberfest Cilento ad Agropoli: 10 giorni di grande festa
Oktoberfest Cilento si terrà dal 3 al 12 ottobre 2025 a partire dalle ore 18 nell’area Mercatale in via Sandro Pertini ad Agropoli, vicina all’uscita Agropoli Sud della SS18 e sarà ospitata in una grande tendostruttura coperta e attrezzata da 1.000 posti,
Una prima edizione che mira a diventare un appuntamento fisso per il Cilento per far conoscere la cultura birraria e la convivialità della famosa festa bavarese. Non mancheranno la famosa birra bavarese e un menù che rispecchia quello bavarese dove troveremo lo stinco di maiale al forno, la schnitzel, i würstel originali, il pollo arrosto, e i bretzel. Non mancheranno anche tante serate di musica dal vivo.
Oktoberfest Cilento 2025 – Prima Edizione – programma
Venerdì 3 ottobre
- 18:30 L’apertura della botte!
- 21:00 Maieutike
- 23:00 Dj Set Luigi Tassone, voice Anacleto
Sabato 4 ottobre
- 21:00 Maieutike
- 23:00 Dj Set Luigi Tassone, voice Lelejoop
Domenica 5 ottobre
- 21:00 Maieutikè
- 23:00 Dj Set Luigi Tassone, voice Anacleto
Lunedì 6 ottobre
- Di Set Luigi Tassone, voice Anacleto
Martedì 7 ottobre
- Dj Set Luigi Tassone, voice Anacleto
Mercoledì 8 ottobre
- 21:00 Dj Set Luigi Tassone voice Anacleto
Giovedì 9 ottobre
- 21:00 Stragatti
- 23:00 Dj Set Luigi Tassone, Luca Severino, voice Anacleto
Venerdì 10 ottobre
- 21:00 Stragatti
- 23:00 Dj Set Luigi Tassone, voice Antonello Castelluccio
Sabato 11 ottobre
- 21:00 Maieutikè
- 23:00 Dj Set Luigi Tassone, Luca Severino, voice Lelejoop
Domenica 12 ottobre
- 21:00 Stragatti
- 23:00 Dj Set Luigi Tassone, Luca Severino, voice Anacleto
Maggiori informazioni – OktoberFest – Cilento – Agropoli
