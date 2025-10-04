Al Teatro San Carlo “Assunta” con Lina Sastri: il 6 ottobre prova aperta con ingresso gratuito

© Napoli da Vivere

Lina Sastri sarà la protagonista di “Assunta” la celebre novella di Salvatore Di Giacomo che verrà presentata al Teatro di San Carlo di Napoli in una serata speciale il 7 ottobre nell’ambito degli eventi per “Napoli 2500”

Al Teatro di San Carlo di Napoli martedì 7 ottobre 2025, alle ore 20.30, andrà in scena “Assunta” un’inedita riduzione drammaturgica della novella “Assunta Spina” di Salvatore Di Giacomo che vedrà come protagonista la brava Lina Sastri. Da non perdere l’anteprima con prova aperta, lunedì 6 ottobre alle ore 20:30, con ingresso gratuito per il pubblico.

“Assunta” è un nuovo grande evento nell’ambito di “Napoli 2500”, le celebrazioni per i 2500 anni della città e lo spettacolo vede Lina Sastri come autrice della riduzione drammaturgica, come firma dell’idea scenica, come regista e volto, ed in scena nei panni della protagonista Assunta.

Tanti bravi attori sul palco del San Carlo per “Assunta”

Sul palco del San Carlo assieme alla Sastri vi saranno Massimo De Matteo, che interpreta il marito Ferdinando e Francesco Barra, l’amante Peppino. Antonella Morea è la vicina Rosa, mentre Giulia Siano Emilia, la bambina. Poi Luca De Lorenzo come brigadiere e Ivan Gallotti come guardia, con Luca Trezza nei panni del capraio. Le musiche arrangiate da Salvatore Iovine, tratte dal repertorio classico napoletano e dai versi di Di Giacomo vedranno Salvatore Piedepalumbo alla fisarmonica, il solo strumento che dà voce alla colonna sonora. Partecipazione straordinaria anche del Coro di Voci Bianche del Teatro San Carlo, diretto da Stefania Rinaldi.

Come partecipare all’anteprima gratuita

Il giorno lunedì 6 ottobre 2025 in occasione dell’Anteprima prova aperta dello spettacolo “Assunta” i biglietti verranno distribuiti gratuitamente, grazie alla collaborazione con il Comune di Napoli, a partire da giovedì 2 ottobre ore 10.00 presso la biglietteria del Teatro di San Carlo nei normali orari di apertura (tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.00). Ciascun cittadino potrà ritirare un massimo di n. 2 biglietti previa esibizione di un documento d’identità. I biglietti saranno nominativi e verranno distribuiti fino a esaurimento posti.

“Assunta” al Teatro di San Carlo Napoli – Maggiori informazioni

Lunedì 6 ottobre, ore 20:30 – Anteprima prova aperta – – accesso solo con le modalità sopra descritte

– – accesso solo con le modalità sopra descritte Martedì 7 ottobre, ore 20:30 – Teatro di San Carlo – Biglietti – Platea, Palchi I e II ordine, 40 euro Palchi III e IV ordine, 25 euro – Balconata e Posti di Solo Ascolto, 15 euro

– Biglietti – Platea, Palchi I e II ordine, 40 euro Palchi III e IV ordine, 25 euro – Balconata e Posti di Solo Ascolto, 15 euro Info Email: biglietteria@teatrosancarlo.it 0817972331 / 0817972421

