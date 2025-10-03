Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 2 al 5 ottobre 2025

© Napoli da Vivere

Tanti eventi e cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine settimana: spettacoli, concerti, visite guidate, mostre, buon cibo e tanto altro

Anche nel weekend dal 2 al 5 ottobre 2025 si terranno sempre tanti eventi interessanti e da non perdere Napoli. Di seguito troverete gli eventi a Napoli mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Spettacoli e concerti, Visite guidate e particolari, Eventi del gusto in città e alla fine le Mostre a Napoli.

La sintesi degli eventi in questo weekend

Eventi da non perdere nel weekend

Visite guidate ed eventi nei luoghi più belli e insoliti

Spettacoli teatrali e musicali nel weekend

Altri eventi da non perdere a Napoli nel weekend

Le ultime mostre in città da vedere nel weekend

Il buon cibo a Napoli e nelle vicinanze nel weekend

Le nostre rassegne con tanti eventi selezionati nel weekend

Spettacoli teatrali, musicali e cinematografici da non perdere

Il Mio Canto Libero: alla Reggia di Portici un emozionante viaggio tra le note di Lucio Battisti

Sabato 4 ottobre nella Reggia di Portici un’esperienza sensoriale unica: si inizia con una visita libera nell’ Herculanense Museum e poi tre talentuosi performer interpreteranno i brani più iconici di Battisti, il tutto sarà accompagnato dal racconto di un attore che guiderà gli spettatori in un viaggio emozionale, svelando aneddoti e curiosità sulla vita del celebre cantautore. Il Mio Canto Libero

Tracce di bellezza – Visita e concerto gratuito al Convento di S. Maria degli Angeli

Domenica 5 Ottobre ore 19 un concerto gratuito del Coro della Pietrasanta per l’evento Tracce di bellezza. Prima del concerto una visita guidata gratuita al Convento di S. Maria degli Angeli a Marano fondato da Scipione Dentice nel 1609 tra il Chiostro affrescato da Angelo Mozzillo, il refettorio e i bellissimi cortili. Poi il concerto Gli Splendori della Polifonia classica tenuto dal Coro della Pietrasanta diretto dal maestro Rosario Peluso. Concerto ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti a sedere. Tracce di Bellezza

Ritornano le Fiabe d’Autunno all’Orto Botanico di Napoli, con spettacoli per tutta la famiglia

Dal 20 settembre al 16 Novembre 2025 all’Orto Botanico di Napoli ritornano per la 30^ edizione le “Fiabe d’Autunno”, le belle rappresentazioni teatrali per tutta la famiglia. Anche per questa edizione gli spettacoli ogni sabato e domenica alle ore 11,00, al costo di 9 euro a persona. Fiabe d’Autunno all’Orto Botanico

Napoli Guitar Experience: 3 giorni per scoprire la zona di Rua Catalana tra concerti, laboratori, visite guidate

“Napoli Guitar Experience” propone ai cittadini una tre giorni gratuita (4, 5 e 6 ottobre) alla scoperta di Rua Catalana, con il recupero della chiesa di Santa Barbara dei Cannonieri e della tradizione dei maestri liutai della nostra città. Previste tante attività come laboratori, visite guidate, masterclass e concerti, pensati per coinvolgere i cittadini e restituire nuova vita a spazi storici per troppo tempo dimenticati. L’evento si svolgerà tra la Chiesa di Santa Barbara dei Cannonieri, la Chiesa di Santa Maria di Portosalvo e la Chiesa di Sant’Anna di Palazzo, nei Quartieri Spagnoli Napoli Guitar Experience

Film gratuiti a Napoli e Sorrento con “Gli indimenticabili della Musica al Cinema”

Dal 10 settembre al 22 novembre 2025, tra Napoli e Sorrento, si terrà la rassegna cinematografica dedicata ai film sui grandi della musica gratuita dal titolo “Gli indimenticabili della Musica al Cinema” che presenta ben 15 film, tutti ad ingresso gratuito. I film gratuiti si terranno in due location: alla ex Base Nato di Bagnoli dal 10 al 18 settembre e successivamente al Teatro Tasso di Sorrento, dal 17 al 22 novembre 2025 con 15 opere, tutte a ingresso gratuito. Film gratuiti a Napoli e Sorrento

Visite, concerti ed eventi gratuiti nei weekend fino al 5 ottobre 2025 per Vespero Napoletano

Fino al 5 ottobre 2025 si svolgerà a Napoli la seconda edizione di Vespero Napoletano, una manifestazione culturale del Comune che offre eventi gratuiti in luoghi straordinari ma meno noti della città. Eventi nei i parchi pubblici, giardini condivisi, scale storiche, belvederi e quartieri periferici con visite guidate, performance artistiche e tanto altro.

Ritorna a Napoli la Festa di Piedigrotta con la processione a mare

Dal 1 settembre al 17 ottobre 2025, torna la storica festa della Piedigrotta a Napoli con un programma diffuso nei quartieri e nelle parrocchie della città, e con la grande festa di domenica 14 settembre 2025. Dopo 25 anni, il 14 settembre, la statua della Madonna di Piedigrotta sarà di nuovo in processione sul mare nel golfo di Napoli e poi la sfilata dei bambini nei tradizionali vestitini di carta da Piazza del Plebiscito e i concerti dalle bande dei giovani. Festa di Piedigrotta 2025

Pinocchio, Back to Wood’ Il mondo delle fiabe, di sera alla Mostra d’Oltremare di Napoli

A Napoli nella Mostra D’Oltremare nel Laghetto di Fasilides fino al 5 ottobre dalle 18:00 a mezzanotte “prenderà vita” Pinocchio, Back to Wood,un universo fatto di luci, magia e straordinarie emozioni. .Pinocchio, Back to Wood’

A Napoli concerti gratuiti per i 300 anni di Alessandro Scarlatti

Fino al 24 ottobre a Napoli, in occasione dei 300 anni dalla morte di Alessandro Scarlatti (1660-1725), si terranno una serie di straordinari concerti gratuiti a cura dell’Associazione Alessandro Scarlatti. Da non perdere. Concerti gratuiti a Napoli

Spettacoli e concerti al Teatro Trianon Viviani a soli 5 euro per i residenti della zona

Il Trianon Viviani consolida il suo profondo legame storico e culturale con i residenti del quartiere ed i Forcella nonché della Seconda (Mercato-Pendino) e Quarta (San Lorenzo-Vicaria) municipalità, per loro spettacoli al costo agevolato di soli 5 euro. Teatro Trianon Viviani

Visite guidate ed eventi nei luoghi più belli e insoliti

Open House Napoli: oltre 150 visite gratuite per scoprire la bellezza nascosta della città

Si terrà a Napoli nei giorni 3,4 e 5 ottobre 2025 Open House Napoli il Festival Globale dell’Architettura che aprirà le porte di oltre 150 luoghi con percorsi inediti, itinerari nella creatività urbana, tantissime visite guidate gratuite ed anche eventi e laboratori per bambini (KIDS). Open House Napoli 2025

Domenica al Museo: Musei gratis a Napoli e in Campania il 5 ottobre 2025

Domenica 5 ottobre 2025 i Musei Statali aperti gratuitamente a Napoli ed in Campania per l’appuntamento della prima domenica del mese.Gli ingressi gratuiti saranno per tutti i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali statali di tutta Italia. Di seguito troverete l’elenco dei tanti musei statali visitabili a Napoli e in Campania il giorno 5 ottobre 2025. Musei gratis

Campania Libri Festival: a Napoli la grande festa gratuita del libro a Palazzo Reale

Dal 2 al 5 ottobre 2025 il Palazzo Reale di Napoli ospiterà la quarta edizione del Campania Libri Festival la grande festa del libro, ad ingresso gratuito, con 120 stand di editori e oltre 400 incontri con scrittori italiani e stranieri ed anche registi e artisti. Al festival si potrà partecipare liberamente dalle 10 alle 22 tra Palazzo Reale e la Biblioteca nazionale. Campania Libri Festival

“Secondigliano tra corti e cortili”, visite gratuite alla scoperta di ville e masserie nascoste

Dal 21 settembre al 23 novembre 2025 si terrà l’evento “Secondigliano tra corti e cortili” una bella iniziativa del Comune di Napoli ci permetterà di effettuare tante visite guidate gratuite alla scoperta di Secondigliano e delle sue ville ottocentesche con giardini nascosti, delle corti popolari, di masserie fortificate e di leggende tramandate per generazioni. “Secondigliano tra corti e cortili”,

Andar per Cantine: a Ischia 100 degustazioni e passeggiate tra le Cantine Storiche dell’isola

Si terrà quest’anno dal 18 settembre al 5 ottobre 2025 la nuova edizione di “Andar per Cantine”, l’imperdibile appuntamento dell’autunno ischitano organizzato dalla Pro Loco Panza, con tantissimi giorni di eventi con tante iniziative per scoprire e gustare le tante bontà dell’Isola Verde. Durante tutto il periodo previsti quasi 100 eventi giornalieri con percorsi enogastronomici che coinvolgeranno tantissime cantine con anche degustazioni di piatti tipici e vino delle colline panzesi. Il programma fino a ottobre

A Napoli visite guidate Gratuite nei Conventi e nei Monasteri per il Giubileo,

Continua a Napoli fino al 21 dicembre 2025, l’evento “Donne di fede, carità e speranza” una manifestazione gratuita da non perdere che prevede, da febbraio al 21 dicembre ben 8 itinerari, 77 visite guidate, 18 incontri musicali e tanto altro, nei conventi e nei monasteri di Napoli. Eventi gratuiti fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria. visite guidate Gratuite nei Conventi

Ad Ercolano apre il cantiere delle Terme Suburbane: uno degli edifici romani meglio conservati al mondo

Dal 14 settembre 2025 e fino a novembre, ogni sabato e domenica nel Parco Archeologico di Ercolano si potrà visitare il cantiere di restauro delle Terme Suburbane, uno degli edifici pubblici più affascinanti e meglio conservati dell’antichità romana. Dopo 20 anni di chiusura sarà possibile ammirare il grande edificio delle Terme, considerato il complesso termale meglio conservato di tutto l’Impero romano,

Passeggiate notturne, performance teatrali ed eventi nei vari siti del Parco Archeologico di Pompei

Dal 5 settembre al 4 ottobre 2025 si terranno un mese di passeggiate notturne e performance artistiche, di venerdì e sabato sera, fino al 4 ottobre, in tutti i siti del Parco Archeologico di Pompei. In tutti i vari siti sarà possibile effettuare una passeggiata serale dalle 20,00 alle 23,00 (ultimo ingresso alle 22,00) e in alcune giornate assistere alle performance teatrali “POMPEII. VOX FEMINAE, Le parole segrete delle donne” dedicate alle donne dell’antica Pompei (orari 20,30 -22,00) ad un costo di 7 euro. Passeggiate notturne a Pompei

I Tour del Giallo a Napoli: eventi gratuiti alla scoperta di luoghi e itinerari segreti

Dal 6 settembre al 5 ottobre 2025 a Napoli si terranno i Tour del Giallo cinque itinerari speciali e gratuiti tra misteri, letteratura e luoghi segreti della città. L’evento è alla sua III Edizione ed è un’occasione straordinaria per scoprire una Napoli diversa, affascinante e misteriosa, attraverso le trame della letteratura e della storia. Tour del Giallo

“Una notte al Museo”: aperture notturne straordinarie al Parco Archeologico di Ercolano

Per tutto settembre ogni martedì e giovedì sera saranno eccezionalmente aperti alle visite il Padiglione della Barca e l’Antiquarium del Parco Archeologico di Ercolano, “Una notte al Museo”.

A Napoli la Sedia della Fertilità e il Santuario dei Quartieri Spagnoli

A Napoli c’è un piccolo santuario, dedicato a Santa Maria Francesca delle cinque piaghe di Gesù Cristo, ai Quartieri Spagnoli dove si venera la Santa e dove c’è la famosa sedia della Fertilità. il Santuario dei Quartieri Spagnoli

Visite, incontri e reading gratuiti a Palazzo Filomarino

Dal 10 maggio al 20 dicembre presso Palazzo Filomarino, edificio storico oggi sede dell’Istituto italiano per gli studi storici si terrà la rassegna gratuita “con incontri e percorsi guidati di visita nello storico palazzo di via Benedetto Croce, 12 già casa di Benedetto Croce. Visite a Palazzo Filomarino

Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato dalla scrittrice Katherine Wilson

Napoli da Vivere è lieta di ospitare un articolo di Katherine Wilson, l’autrice del libro La moglie americana, “Cosa fare a Napoli in 1 giorno” è un bellissimo articolo, scritto con il cuore da una persona che ha scoperto Napoli per uno stage e non se ne è più andata : Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato da Katherine Wilson E’ da poco disponibile lo stesso articolo anche in lingua inglese. A day in Naples: How to Discover and Love our city

Lux In Fundo: il nuovo Tour guidato al Rione Sanità tra antico e contemporaneo

Ogni sabato o domenica, un nuovo tour guidato alla scoperta delle le bellezze artistiche e dei tesori ancora da conoscere del Rione Sanità. Lux in Fundo Lux In Fundo

Sagre, feste e altri eventi da non perdere a Napoli in questo Weekend

La Sagra dell’Uva di Priora sulle colline di Sorrento

Si terrà da Sabato 4 a Lunedì 6 Ottobre 2025, dalle ore 19:30, in località Priora, una frazione sulle colline di Sorrento, la 44^ edizione della Festa dell’Uva, un bell’evento che da anni richiama nel piccolo borgo tanti turisti e visitatori che vogliono vivere i vari momenti legati al rito della vendemmia. Una festa che si svolge da anni in occasione della Festa della Madonna del Rosario e che prevede, nei tre giorni dell’evento, vari appuntamenti tra enogastronomia e spettacoli. Sagra dell’Uva di Priora

Pinocchio, Back to Wood’ Il mondo delle fiabe, di sera alla Mostra d’Oltremare di Napoli

A Napoli nella Mostra D’Oltremare nel Laghetto di Fasilides fino al 5 ottobre dalle 18:00 a mezzanotte “prenderà vita” Pinocchio, Back to Wood, un percorso narrativo interattivo che trasporta il pubblico in un universo fatto di luci, magia e straordinarie emozioni. .Pinocchio, Back to Wood’

Mappatella Gym: sul lungomare di Napoli palestra sulla spiaggia gratis per tutti

Sul lungomare di Napoli è stata inaugurata «Mappatella Gym» la prima palestra pubblica gratuita sulla spiaggia della Rotonda Diaz. Una bella e moderna infrastruttura sportiva, che consentirà a chiunque di allenarsi gratuitamente sul lungomare più bello del mondo. palestra sulla spiaggia gratis

Restaurato a Napoli il grande murale dedicato a San Gennaro a Via Duomo

Completamente restaurato il bellissimo e gigantesco murales di San Gennaro a Forcella a pochi metri dal Duomo realizzato nel 2015 dallo street artist Jorit e ormai diventato “un’icona ” del centro antico. L’opera, alta 15 metri. Restaurato il murale di San Gennaro

Come visitare la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

Ha aperto al pubblico al Vomero, in via Cimarosa 25, la casa Museo dove hanno vissuto e lavorato Ernesto e Roberto Murolo scrivendo, sin dagli inizi del ‘900 una pagina importante della storia della bella musica napoletana. Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

Puteoli Sacra: arte, bellezza e inclusione al Rione Terra

Puteoli Sacra è un progetto di inclusione sociale per visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano (e le opere di Artemisia Gentileschi) visite guidate Puteoli Sacra

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperture straordinarie per le festività del bellissimo percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Il “decumano sotterraneo” i il Decumano Sommerso

Le mostre da non perdere e i luoghi da visitare a Napoli

I “Tesori ritrovati” in mostra al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Fino al 13 ottobre 2025 nelle sale mostre temporanee al terzo piano del MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ci sarà la mostra i “Tesori ritrovati: storie di crimini e di reperti trafugati” che ci consentirà di ammirare una selezione di circa 600 oggetti rubati e ritrovati dalle forze dell’ordine. I “Tesori ritrovati” in mostra

Al Museo Madre di Napoli la mostra “Euforia“ di Tomaso Binga

Fino al 6 ottobre al Madre, il Museo di Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli la straordinaria mostra “Euforia“ di Tomaso Binga, la più grande esposizione museale di Bianca Pucciarelli Menna, in arte “Tomaso Binga”, con più di 120 opere tra poesie visive, installazioni, fotografie, collage, documenti. La più ampia retrospettiva museale “Euforia“ di Tomaso Binga

Le Migliori Mostre d’Arte a Napoli Guida Completa di questo periodo

Tante mostre a Napoli in questo periodo con un panorama artistico variegato, capace di soddisfare ogni tipo di interesse. Da non perdere. Le mostre d’arte a Napoli in questo periodo

Al Museo di Capodimonte in mostra tutti assieme i grandi capolavori ritornati

18 opere di Caravaggio, Tiziano, Artemisia Gentileschi, El Greco ed altri grandi artisti in mostra tutte assieme: un’esposizione stupenda. In sala anche Vesuvio di Andy Warhol. Capolavori a Capodimonte

Dove vedere a Napoli tre capolavori del Caravaggio

A Napoli è possibile vedere tre capolavori del Caravaggio tra cui l‘ultimo straordinario dipinto del grande pittote prima della sua morte. Dove vedere tre opere del Caravaggio

A Capri un Museo Archeologico per raccontare l’epoca degli imperatori Augusto e Tiberio

Inaugurato a Capri, il nuovo Museo archeologico che presenta i grandi reperti dell’epoca dell’Isola dei Cesari, degli imperatori Augusto e Tiberio A Capri un Museo Archeologico

Rinnovato il Museo del Tesoro di San Gennaro, una delle collezioni più ricche del mondo

E’ stato rinnovato lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro che conserva il Tesoro più importante al mondo, con bel 21.610 capolavori. Museo del Tesoro di San Gennaro

Aperto il Museo Caruso nel Palazzo Reale di Napoli

A Palazzo Reale aperto il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso, con animazioni in 3d e multimediali e tanto altro,. il Museo Caruso

L’Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napoli

Al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una straordinaria mostra con oltre 60 opere conservate finora nei depositi. “L’altro MANN. Depositi in mostra”

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Dopo 40 anni riapre la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, con un nuovo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea e lo Jago Museum con le opere più belle Jago Museum

Arte pubblica: Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro

E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz” che troviamo nella Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, Il “cono di luce”

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn è l’acquario più antico d’Italia e fu aperto nel 1874: è aperto anche nei weekend L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

Gli eventi del gusto e dove mangiare a Napoli

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori nel mondo Tante pizzerie di Napoli in lista

Salt Bae sbarca a Napoli: lo chef dei piatti d’oro tra polemiche e curiosità

Annunciata l’apertura di un ristorante a Napoli di Salt Bae, alias Nusret Gökçe, celebre chef turco e icona dei social media. Un’apertura che sta già facendo discutere, un simbolo di lusso internazionale con i suoi piatti d’oro a Napoli. Salt Bae a Napoli

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

L’ottima cucina campana con ben 5 ristoranti della regione nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un proprio punto di riferimento per la gastronomia italiana.Migliori Trattorie in Campania

