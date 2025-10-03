MenuMenu

Weekend nel Sannio: Sagra del Fagiolo del Taburno 2025 tra cucina tipica e vini

Ph Facebook Pro Loco Monte Taburno APS

Ritorna la bella sagra del fagiolo che da tanti anni ripropone le prelibatezze della zona del Taburno tra ottima cucina, grandi tradizioni, eccellenze a Km 0, grandi vini e visite alle cantine della zona

 

Torna anche quest’anno sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 a Campoli del Monte Taburno, nel beneventano, la 30° edizione della sagra del buon Fagiolo del Taburno. Una sagra che da tanti anni ripropone le prelibatezze della zona del Taburno tra ottima cucina, grandi tradizioni, grandi vini ed eccellenze a Km 0. La sagra si svolgerà in Piazza A. La Marmora, nella zona nuova del paese.

Ph Facebook Pro Loco Monte Taburno

Dopo il successo della Sagra della Ciliegia di Giugno a Campoli ci sarà la Sagra del Fagiolo del Taburno ad animare il borgo del Beneventano con una festa che è tra gli eventi più longevi del Sannio ed è sempre organizzata dalla Pro Loco Monte Taburno.

Ed anche per questa edizione 2025 saranno due giorni ricchi di gusti, sapori locali e prodotti genuini ma anche momenti per scoprire il territorio e le sue bellezze.

Tante bontà nel centro storico di Campoli del Monte Taburno e visite al territorio

Ph Facebook Pro Loco Monte Taburno APS

La sagra si terrà per due giorni in Piazza La Marmora, nella cittadina ai piedi del Monte Taburno e proporrà, oltre all’ottimo fagiolo del Taburno, preparato in tanti modi, tante altre bontà della zona, come quelle legate alla tradizione contadina, ed anche le novità salate e dolci. Il programma di massima è riportato di seguito con un  menù strepitoso, tanta musica coinvolgente e qualche sorpresa…..

30° edizione della sagra del Fagiolo del Taburno – programma

Sabato 4 Ottobre 2025

  • ORE 18:00 –  *Aperitivo in VIGNA
  • ORE 19:30 –   Apertura Stand Gastronomici
  • ORE 21:00 –   I TREMENTISTI in concerto
  • ORE 24:00 –   Sorpresa del 30° !

Domenica 5 Ottobre 2025

  • ORE 11:00 – CONVEGNO – «Pro Loco Monte Taburno: 50 anni di presenza, risorsa e amore disinteressato per il territorio» Focus tematico: Qual è il ruolo delle Pro Loco nella crescita di una piccola comunità? E quale il sostegno delle pubbliche amministrazioni nel valorizzarne l’impatto?
  • ORE 12:00 – *Aperitivo in VIGNA
  • ORE 12:30 – Apertura Stand Gastronomici
  • ORE 12:30 –  “Mondo Musica & Teatro”       
  • ORE 18:00 – *Aperitivo in VIGNA
  • ORE 19:30 – Apertura Stand Gastronomici
  • ORE 21:00 –  Jonathan e la Buona Musica

* prenotazione obbligatoria Aperitivo in VIGNA –  numero chiuso –

  • (L’Aperitivo in vigna è una rilassante passeggiata con partenza da Piazza La Marmora lungo le stradine del centro storico accompagnati dalle nostre guide che finirà in un vigneto pronto per ospitare un aperitivo a base di vini e sapori locali. La prenotazione è obbligatoria e bisogna arrivare 15 minuti prima dell’orario di partenza. Per le prenotazioni potete rivolgervi ai contatti 0824 601085)

Sagra del Fagiolo del Taburno 2025: gusto e tradizioni a Campoli

Sagra del Fagiolo del Taburno 2025: gusto e tradizioni a Campoli


