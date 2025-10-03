Castagne e sapori d’Irpinia: la Festa della Castagna 2025 a Montoro (AV)

© Foto di Emre su Unsplash

Ritorna la festa della Castagna negli ampi spazi del Parco del Sole nella Frazione San Eustachio di Montoro nell’avellinese dove si potranno provare le buone castagne della zona e poi tante altre specialità del periodo come gli Scialatielli con Porcini e Castagne, il Calzoncello di Castagna o la buona Crostata di Castagne

Da Venerdì 3 a Domenica 5 Ottobre 2025 nel Parco del Sole alla Frazione San Eustachio di Montoro in provincia di Avellino si terrà la “Festa della Castagna 2025. Dopo una riuscitissima festa della Zeppola che si è svolta a metà settembre stavolta a Montoro la Festa della Castagna è un bell’evento che ritorna per farci provare tante bontà a base di castagne, e non solo.

La festa della Castagna è organizzata dalla dbr Service tra gli ampi spazi verdi del Parco del Sole ed offrirà ai partecipanti tanti buoni sapori della nostra terra e non mancherà anche un’apposita area per bambini e musica e animazione nei giorni della festa.

Tante bontà alla festa della Castagna di Montoro

La Festa della Castagna si terrà da Venerdì 3 a Domenica 5 Ottobre 2025 al Parco del Sole in Via Flavita, Sant’Eustachio di Montoro (AV). La festa si svolgerà con i seguenti orari:

Venerdì 3 ottobre 2025 dalle ore 19.00 alle 23.30;

Sabato 4 ottobre 2025 dalle ore 19.00 alle 23.30;

Domenica 5 ottobre 2025 dalle 13.00 alle ore 14.30 e dalle ore 18.00 alle 23.00;

Una bella occasione per gustarte tante specialità della zona tra cui:

Scialatielli con Porcini e Castagne;

Zuppa con Castagne e Fagioli

Pennette d’Autunno;

Panino con Salsiccia e Porcini;

Panino con Salsiccia con Patatine o Melenzane sott’olio

Pizza a legna anche (Senza Glutine)

Salsiccia con Porcini o Patatine (Senza Glutine)

Caciocavallo Impiccato;

Caciocavallo Impiccato con salsa di tartufo nero;

Caciocavallo Impiccato con Pesto di Pomodorini Secchi e Peperoncino;

Patatine anche senza glutine;

Calzoncello di Castagna;

Pasticelle di Castagna;

Crostata di Castagna;

Cannoli con Castagna;

Tronco di Castagna;

Zeppola con Castagna;

Caldarroste;

E Tantissime altre specialità di dolce alle castagne. Non mancheranno Bibite e tanto buon Vino Rosso. Nel parco Ampio parcheggio e Parco gioco per bambini.

La zona è facilmente raggiungibile con il Raccordo Autostradale SA –AV – Uscite consigliate da Salerno Montoro Sud- da Avellino Montoro Nord. Disponibile ampio parcheggio e parco gioco per bambini.

Maggiori informazioni – Festa della Castagna Parco del Sole – infoline: 353.2066201 – 348.6025612 – dbrservicesrl@gmail.com

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.