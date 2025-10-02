Wine Spot a Villa Campolieto: gin del Vesuvio, cantine locali e Nightfly live

- Total1
Sabato 11 ottobre 2025, dalle 18:00 all’01:00, la splendida Villa Campolieto (Ercolano) ospita un aperitivo d’autore che unisce degustazioni di vini del Vesuvio, gin corner, una mostra immersiva e il live di Nick The Nightfly 5tet con DJ set di Irene Ferrara. Un viaggio tra gusto, cultura e musica nella cornice vanvitelliana del Miglio d’Oro.
Villa Campolieto, Corso Resina 283 – Ercolano
️Sabato 11 ottobre 2025 | ⏰ 18:00 – 01:00
️Biglietti: 20€ in prevendita (inclusi 3 calici o 1 drink) • 25€ al botteghino (salvo disponibilità)
Buffet: 18:00–20:00 finger food per i primi 300 ingressi
Live: Nick The Nightfly 5tet • DJ set: Irene Ferrara
Prevendita consigliata: risparmi e ti assicuri l’accesso al buffet (posti limitati).
Fonte e biglietti ufficiali su Eventbrite.
Programma & degustazioni
Dalle 18:00 alle 20:00 buffet finger food per i primi 300 ingressi. Durante la serata, degustazioni guidate con le eccellenze del territorio:
- Vini vesuviani: Bosco De’ Medici, Cantina Tizzano, Cantine Olivella, Casa Setaro, De Falco Vini, Fuocomuorto, Le Lune del Vesuvio, Masseria dello Sbirro, Michele Romano Vini, Sorrentino, Tenuta Augustea, Tenuta Matilde Zasso, Villa Dora.
- Gin corner: etichette vesuviane Vesuvius e Gin 1861.
- Stand enogastronomici e artigianali con prodotti tipici e creazioni locali.
Musica: Nick The Nightfly 5tet + DJ set
Nick The Nightfly, voce storica di Monte Carlo Nights e figura amatissima della scena italiana, porta a Ercolano un set elegante tra jazz, soul e sonorità contemporanee, perfetto per brindare tra i saloni della villa. A seguire, DJ set di Irene Ferrara per chiudere la notte con groove raffinati.
Mostra & patrimonio
Nel percorso di serata potrai visitare la mostra “Dall’uovo alle mele”: un affascinante viaggio tra i cibi dell’antica Roma con reperti originali dagli scavi di Ercolano e una esperienza 3D immersiva. La location, una delle dimore simbolo del Miglio d’Oro, rende l’aperitivo un vero tuffo nella storia.
Inclusione: “Senza Barriere”
L’evento rientra nel progetto Wine Spot – Senza Barriere, cofinanziato dalla Regione Campania, con la cooperativa Un fiore per la vita. In programma un buffet preparato da ragazzi con disabilità e momenti dedicati all’inclusione.
Prenotazione gratuita per bambini con disabilità tramite modulo dedicato dell’organizzazione (disponibile sulla pagina Eventbrite).
Biglietti
- 20€ in prevendita (inclusi 3 calici o 1 drink);
- 25€ al botteghino (salvo disponibilità);
- Buffet 18:00–20:00 per i primi 300 ingressi;
- Consigliata la prevendita per evitare file e garantirsi l’accesso.
Come arrivare & parcheggi
Indirizzo: Villa Campolieto, Corso Resina 283 – 80056 Ercolano.
- Circumvesuviana: fermata Ercolano Scavi, poi 10–15’ a piedi lungo Corso Resina.
- Auto: uscita A3 Ercolano/Portici, seguire indicazioni Miglio d’Oro – Villa Campolieto.
- Taxi/NCC: consigliati per il rientro notturno.
Parcheggi disponibili per l’evento:
- Custodito interno – Corso Resina, 283 | ~80 posti
- Custodito Miglio d’Oro – Corso Resina, 322 | ~60 posti
- Custodito Villa Favorita – Corso Resina | ~50 posti
- Custodito Scavi di Ercolano – Via dei Papiri Ercolanesi | ~200 posti
- Non custodito – Via Marittima, 30
Consigli da local
- Arriva entro le 19:00 per goderti il buffet e la luce del tramonto nel cortile.
- Alterna calici e acqua per apprezzare aromi e territori del Vesuvio.
- Dress code suggerito: smart casual.
- Se puoi, anticipa con una passeggiata tra le ville del Miglio d’Oro o una visita agli Scavi di Ercolano.
Pronto a brindare? Assicurati l’ingresso e i tuoi 3 calici: acquista ora.
Riepilogo rapido
Quando: sab 11 ottobre 2025, 18:00–01:00
Dove: Villa Campolieto, Corso Resina 283 – Ercolano
Cosa: degustazioni vini del Vesuvio, gin corner, mostra “Dall’uovo alle mele”, Nick The Nightfly 5tet + DJ set
Prezzo: 20€ prevendita (3 calici/1 drink) • 25€ cassa (salvo disponibilità)
Extra: buffet 18:00–20:00 per i primi 300 • progetto Senza Barriere
Biglietti: Eventbrite (prevendita consigliata)
