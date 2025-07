Sagra del Mare Flegrea nella baia di Acquamorta a Monte di Procida

Ph Facebook Sagra del Mare Flegrea

Tre giorni di festa in riva al mare con tante bontà locali come le pepate di cozze, pizzette d’alghe, anguria, frittura mista di pesce e vini locali, e poi gli ottimi primi piatti cucinati dai ristoranti direttamente sulle banchine nella baia di Acquamorta

Anche quest’anno nella Marina di Acquamorta a Monte di Procida, in provincia di Napoli, da giovedì 31 luglio a sabato 2 agosto 2025, dalle ore 20, si terrà la 35^ edizione della “Sagra del Mare Flegrea”.

Organizzata dall’Associazione “Vivi l’estate”, assieme ad altre associazioni locali, la Sagra del Mare Flegrea è arrivata alla sua XXXV edizione riscuotendo, in tutti questi anni, sempre un grande successo di pubblico. La sagra si terrà sempre nella suggestiva insenatura di Acquamorta e ci farà gustare le prelibatezze della gastronomia flegrea accompagnate da buoni vini locali e buona musica.

Tante bontà da gustare alla “Sagra del Mare Flegrea”

L’Associazione “Vivi L’Estate” offrirà nelle serate della Sagra tante bontà locali come la pepata di cozze, i piatti di pasta ai frutti di mare, la frittura di pesce, i deliziosi dolci, e altre specialità culinarie della buona cucina locale.

Inoltre, i partecipanti potranno degustare i pregiati vini dei Campi Flegrei, famosi per la loro qualità e unicità. I vigneti di questa regione producono vini raffinati che si abbinano perfettamente ai piatti di pesce e che rappresentano un’eccellenza enologica da non perdere durante la Sagra del Mare Flegrea.

Anche delle passeggiate per le strade di Monte di Procida per la “Sagra del Mare Flegrea”

Ogni sera sarà un’esplosione di musica e allegria con gli artisti di strada: Strade Aperte,- Marco Balestrieri, Riccardo Antonielli, Geppino Scamardella, Salvatore Donnarumma, Gianmario Sanzari.

Ed anche quest’anno ci saranno musica, performance, risate e divertimento e si potrà anche esplorare Monte di Procida con visite guidate tra vicoli, arte urbana e scorci indimenticabili.

Alla sagra i ristoratori del territorio porteranno in tavola primi piatti della tradizione rivisitati con passione e creatività: presenti La Masseria, Villa Chiara, Risto-Pescheria Stella marina, Flegrea Food Lovers, Associazione Vivi L’Estate. E per i più golosi, non mancheranno i dolci della Pasticceria Guantiera pasticceria

Maggiori informazioni – Sagra del Mare Flegrea

© Napoli da Vivere 2025– riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.