Cetara celebra la Notte delle Lampare 2025: vivi la magia della pesca notturna

Ph "notte delle lampare" sito ufficiale

Tre serate di festa a Cetara in costiera amalfitana per la famosa notte delle Lampare e chi vuole potrà andare, per una sera, sui battelli per seguire l’antica tecnica della pesca delle alici con le lampare. Poi la festa nel paese con tanto buon pesce appena pescato

Da giovedì 31 luglio a sabato 2 agosto 2025 ben 3 giorni di festa a Cetara, sulla Costiera Amalfitana, per la famosa Notte delle Lampare, la festa notturna, promossa dal Comune di Cetara e dalla Pro Loco di Cetara che rievoca l’antica tecnica della pesca delle alici con le lampare. La Notte della pesca con le Lampare sarà sabato 2 agosto ma anche giovedì 31 e venerdì 1 a Cetara si farà festa

Una tradizione antica quella della pesca con la lampara: una lampada montata sulle barche che viene usata di notte per illuminare una vasta zona d’acqua, attirando così i pesci in superficie per poi prenderli in una rete speciale. Una tecnica tradizionale che viene ancora usata a Cetara.

La sera dell’evento, la Notte delle Lampare, sarà sabato 2 agosto 2025 ci sarà la possibilità di assistere dai traghetti ad una vera battuta di pesca al largo di Cetara. Si potranno così rivivere tutti i momenti di questa antica e caratteristica pesca, in uno scenario esclusivo ed unico della Costiera Amalfitana di notte e del mare illuminato soltanto dalla luce delle lampare. La festa si terrà anche giovedì 31 luglio e venerdì 1 agosto con altri eventi a terra. Di seguito il programma completo.

La Notte delle Lampare 2025 a Cetara

Tutto pronto per la 48ª edizione dell’evento più atteso dell’estate! Tre giorni di emozioni tra tradizione, musica, gastronomia e la suggestiva pesca notturna delle alici con le tipiche lampare.

Giovedì 31 luglio 2025

Largo Marina, dalle 18.00: I giochi di una volta

Piazza S. Francesco, ore 20.30: gara di cucina, spillatura live della colatura di alici con assaggio collettivo

Largo Marina, dalle 22.00: Videomapping e intrattenimento musicale con i “Figli del Vesuvio” (ingresso libero)

Venerdì 1° agosto 2025

Corso principale del paese, dalle 21.00: sfilata in abiti popolari con i Trombonieri e sbandieratori dell’ente Monte Castello di Cava de’ Tirreni

Largo Marina, dalle 22.00: Videomapping e “Radispina” in concerto (ingresso libero)

Sabato 2 agosto 2025

Molo Madonnina, dalle 20.00: battuta di pesca e degustazione

Largo Marina, dalle 22.00: Videomapping e “Dadà” in concerto “Core in fabula”

Il Menù Degustazione (disponibile solo il giorno 2 agosto)

Pinza alla “marinara” con sugo, origano e Alici

⁠Paccheri ripieni con ricotta, Colatura di Alici di Cetara D.o.p. e sugo di puttanesca di Alici

⁠Frittura di alici

⁠Polpetta di Alici con stracciata di bufala e zest di limone

⁠Limoncello

⁠Babà al limoncello

⁠Bibita a scelta tra acqua, cola, vino bianco.

Il menù potrebbe subire delle variazioni e delle aggiunte gustose! – Costo Ticket € 15,00 + prevendita e commissioni su www.postoriservato.it

Acquistabile alla cassa un ticket per intolleranti al lattosio/celiaci. – Puoi comprare i biglietti anche presso l’agenzia Cetour a Cetara e l’edicola di Via Mazzini (di fronte ACI) a Salerno

I Traghetti per assistere alla battuta di pesca

Traghetto A/R Cetara-Salerno € 18,50 comprensivo di tassa di Imbarco. – Il ticket dà diritto ad un titolo di viaggio con partenza da Salerno, molo di Piazza della Concordia alle ore 20.00 e rientro da Cetara, molo Madonnina alle ore 01.00.

Il ticket dà diritto ad un titolo di viaggio con partenza da Salerno, molo di Piazza della Concordia alle ore 20.00 e rientro da Cetara, molo Madonnina alle ore 01.00. Traghetto A/R Cetara-Salerno + Battuta di pesca al largo di Cetara € 29,00 comprensivo di tassa di imbarco.- Il ticket dà diritto ad un titolo di viaggio con partenza da Salerno, molo di Piazza della Concordia alle ore 20.30, visione della Battuta di Pesca al largo di Cetara, sosta a Cetara e rientro dal molo Madonnina alle ore 01.00.

Il ticket dà diritto ad un titolo di viaggio con partenza da Salerno, molo di Piazza della Concordia alle ore 20.30, visione della Battuta di Pesca al largo di Cetara, sosta a Cetara e rientro dal molo Madonnina alle ore 01.00. Traghetto Battuta di Pesca con partenza da Cetara € 16,50 – Il ticket dà diritto ad un titolo di viaggio con partenza da Cetara, molo Madonnina alle ore 21.00, visione della Battuta di Pesca al largo di Cetara e rientro in porto al termine.

Biglietti acquistabili su www.postoriservato.it oppure presso l’agenzia Cetour a Cetara e l’edicola di Via Mazzini (di fronte ACI) a Salerno.

Maggiori informazioni: Sito Ufficiale La Notte delle Lampare.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.