Concerti Gratis in Campania nel weekend dal 31 luglio al 4 agosto 2025

Concerti Gratis in Campania nel weekend

Concerti gratuiti la sera nelle varie cittadine della Campania in questo periodo estivo, quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o grandi eventi che si tengono nei fine settimana ed anche il lunedì successivo

Durante l’estate in tante cittadine della Campania si tengono molti concerti ed eventi musicali di sera quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o di grandi eventi che si svolgono nei fine settimana. Una bella occasione per partecipare a queste manifestazioni ascoltando anche grandi artisti e gruppi musicali che si esibiscono quasi sempre gratuitamente o con piccoli contributi. Vi indichiamo di seguito alcuni di questi concerti per il prossimo weekend che va da giovedì 31 luglio a lunedì 4 agosto 2025. Vi consigliamo sempre, prima di recarvi sul posto, di verificare se la sagra o l’evento si tengono regolarmente o se sono stati rimandati, consultando anche le pagine facebook degli artisti.

I concerti si svolgono quasi sempre la sera e sono quasi sempre a ingresso libero perché si tengono nelle piazze o in altri grandi luoghi pubblici. Per alcuni concerti troverete l’articolo di approfondimento con maggiori informazioni.

Concerti gratis in Campania dal 31 luglio al 4 agosto 2025

Giovedì 31 luglio 2025

NOMADI – POSTIGLIONE (SA)

NOSTALGIA 90 – TORRE ANNUNZIATA (NA) MAXIMALL POMPEII

LDA – SANT’AGATA DE GOTI (BN)

Venerdì 1 agosto 2025

Sabato 2 agosto 2025

FRANCESCO RENGA – POMPEI (NA)

A TOYS ORCHESTRA – NAPOLI (Maschio Angioino)

TONY TAMMARO – CAMPIZZE DI ROTONDI (AV)

PEPPE SERVILLO & SOLIS STRING QUARTET – MARINA DI CAMEROTA (SA)

MIXED BY ERRY – AVELLINO

JOVINE – CASTEL SAN LORENZO (SA)

FRANCO RICCIARDI – BACOLI (NA) Festa di Sant’Anna

LUCHÈ – CANCELLO ED ARNONE (CE) (ticket ingr)

Domenica 3 agosto 2025

JAMES SENESE – MARINA DI CAMEROTA (SA)

IL MAGO DEL GELATO: JAZZ-FUNK – NAPOLI (Maschio Angioino)

GIGI FINIZIO – CERVINARA (AV)

Lunedì 4 agosto 2025

