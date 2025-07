Cinema all’Aperto a Napoli: i film sotto le stelle dal 28 luglio al 3 agosto 2025

Immagine generata con AI

Cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tante rassegne interessanti. Di seguito i titoli dei film sotto le stelle nella settimana che va da lunedì 28 luglio a domenica 3 agosto 2025 a Napoli e nelle vicinanze

Anche quest’anno tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una bella location sotto le stelle. Di seguito vi riportiamo l’elenco dei film visibili nelle sere della settimana che va dal 28 luglio al 3 agosto 2025 a Napoli e nelle vicinanze. Per maggiori informazioni cliccate sul singolo link del post dove troverete tutte le notizie su quell’arena.

Estate a Corte: grandi film all’aperto a Napoli ai Quartieri Spagnoli

Ingresso 3,50 euro per film italiani ed europei o 5 euro per gli altri. Dal 3 luglio al 31 agosto 2025 tutte le sere nel seicentesco palazzo di Foqus ai Quartieri Spagnoli, i migliori film della stagione e incontri con i registi e attori.

Per la prossima settimana sono previsti i seguenti film:

· L unedì 28 luglio – DOGVILLE – (Danimarca/Francia/Svezia/Norvegia, 2003/2025, 165’) di Lars von Trier

· Martedì 29 luglio – NO OTHER LAND (Palestina/Norvegia, 2024, 96’) di Yuval Abraham

· Mercoledì 30 luglio – SOTTO LE FOGLIE – Quand vient l’automne (Francia, 2024, 102’) di François Ozon

· Giovedì 31 luglio – VITTORIA (Italia, 2024, 89’) di Alessandro Cassigoli – Interverranno durante la serata il produttore Lorenzo Cioffi e parte del cast del film

· Venerdì 1 agosto – RITROVARSI A TOKIO – A missing part (Francia/Belgio/Giappone/USA, 2024, 98’) di Guillaume Senez

· Sabato 2 agosto – CONCLAVE (USA, 2024, 120’) di Edward Berger con Ralph Fiennes

· Domenica 3 agosto – ANORA (USA, 2024, 138’) di Sean Baker con Mikey Madison

Ingresso 3,50 o 5 euro – Maggiori informazioni – Estate a Corte

Arena Puteolana: il grande Cinema all’aperto a Villa Avellino a Pozzuoli

Ingresso a 3,50€ – Dal 9 luglio al 21 settembre 2025 una bella rassegna di cinema all’aperto a Pozzuoli dal titolo “A Spasso nel Cinema” che si terrà nelle serate estive nel fresco dei giardini dell’area spettacolo di Villa Avellino. Un programma di proiezioni all’aperto ricco e per tutti i gusti che si svolgerà dal mercoledì alla domenica nell’Arena Puteolana nello splendido scenario di Villa Avellino.

Per la prossima settimana sono previsti i seguenti film:

· La Casa Degli Sguardi -Venerdi I Agosto

· Le Assaggiatrici – Sabato 2 Agosto

· Le Assaggiatrici – Domenica 3 Agosto

Maggiori informazioni – Cinema all’aperto a Villa Avellino

Riapre il Parco del Poggio ai Colli Aminei con il cinema all’aperto gratuito: Cinema al Poggio

Gratuito fino ad esaurimento posti – Riaperto al pubblico , dopo vari lavori di manutenzione, il Parco del Poggio ai Colli Aminei. Un grande e oramai storico parco cittadino che sarà anche utilizzato per l’intrattenimento serale grazie alla sua bella arena cinematografica estiva in cui sarà attivata una rassegna serale di film di qualità ad ingresso gratuito. In particolare, la grande arena sarà aperta per sette serate di luglio con la rassegna “Cinema al Poggio” con una selezione di film di qualità da giovedì 24 a mercoledì 30 luglio, con proiezioni gratuite ogni sera alle ore 21:00 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

“Cinema al Poggio” – Film gratuiti al Parco del Poggio in settimana:

lunedì 28 luglio – “Mixed by Erry” (2023) di Sydney Sibilia, che racconta in modo originale una storia di riscatto e creatività in chiave partenopea.

Martedì 29 luglio – “Shrek” (2001) di Andrew Adamson e Vicky Jenson, il primo dei cinque capitoli in cui è suddivisa la saga d’animazione dedicata alle avventure di un orco solitario e brontolone.

mercoledì 30 luglio – “Un pesce di nome Wanda” (1988) la commedia di Charles Crichton in cui un gruppo di ladri sui generis decide di svaligiare una gioielleria di Londra.

Ingresso gratuito – Maggiori informazioni- Cinema al Poggio

Ritorna Fresko Film, il Cinema all’Aperto 2025 sotto le stelle a Portici

Ingresso 3,50 – parcheggio in zona – Dal 3 luglio al 31 agosto 2025, alle ore 21.00, ritorna Fresko Film la bella rassegna cinematografica che propone grandi film all’aperto ogni sera a Portici da quasi 30 anni. Ogni sera alle 21 nel parco dell’ICI Don Bosco Melloni in via Roma a Portici con proiezioni sempre a 3,50 euro a persona e la rassegna quest’anno prevede ben 25 grandi film in 60 giorni di proiezioni. Possibilità di parcheggio gratuito negli spazi antistanti il complesso.

Per la prossima settimana sono previsti i seguenti film:

Lunedì 28 luglio – La Vita Da Grandi

Martedì 29 luglio – Fatti Vedere

Mercoledì 30 luglio – Fatti Vedere

Giovedi 31 luglio – Partenope

Venerdì 1 Agosto – Partenope

Sabato 2 – Agosto – Partenope

Domenica 3 Agosto – Le Assaggiatrici

Ingresso 3,50 – Maggiori informazioni- Fresko Film

“Sotto il cielo stellato”: il cinema all’aperto a Sant’Agnello di Sorrento

Ingresso gratis – Al via la terza edizione del cinema sotto le stelle a Sant’Agnello di Sorrento con gli appuntamenti di “Sotto il cielo stellato” che fanno parte del cartellone degli eventi previsti dal Comune per l’estate 2025. Le proiezioni di venerdì sera da venerdì 11 luglio a venerdì 8 agosto 2025 alle ore 21:00 sul costone tufaceo della spiaggia di Caterina a Sant’Agnello di Sorrento. Sotto il cielo stellato”

· KUNG FU PANDA 4” venerdì 1 agosto 2025 . Po deve addestrare un successore per diventare il nuovo Guerriero Dragone, mentre affronta la malvagia Camaleonte, una maga mutaforma che mira a rubare il suo potere. Con l’aiuto di una volpe ladra di nome Zhen, Po dovrà superare le sue insicurezze e trovare il coraggio di affrontare questa nuova minaccia. La trama intreccia elementi di crescita personale, avventura e umorismo, mantenendo l’essenza della serie.

Ingresso gratis – Maggiori informazioni- “Sotto il cielo stellato”

Cinema intorno al Vesuvio: grandi film di sera all’aperto nei Giardini di Villa Bruno

Ingresso 5 euro – Da lunedì 23 giugno al 6 agosto 2025 si terrà la rassegna “Cinema intorno al Vesuvio” che anche per questa 31^ edizione si terrà all’aperto nel parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, 30 film con le serate che inizieranno sempre alle 21:15 e con il biglietto d’ingresso costa 5 euro, ridotto a 4 euro per i soci Arci. Oltre ai film anche ospiti registi, attori.

Per la prossima settimana sono previsti i seguenti film:

· 8 luglio 2025 – No other land

· 29 luglio 2025 – A complete Unknown

· 30 luglio 2025 – A complete Unknown

· 31 luglio 2025 – Io sono ancora qui

· 1 agosto 2025 – Flow

· 2 agosto 2025 – Flow

· 3 agosto 2025 – Conclave

Ingresso 5 euro – Maggiori informazioni – Cinema intorno al Vesuvio a Villa Bruno

Arena San Sebastiano al Vesuvio: film all’aperto nel grande parco

Ingresso 3,50 film – Si terrà fino a 7 settembre 2025 nel Parco Urbano di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio la edizione 2025 di “Arena San Sebastiano al Vesuvio. Tantissimi film a soli 3,50 euro e poi spettacoli e concerti all’aperto a prezzi diversi. Disponibili oltre 500 comodi posti a sedere tutti numerati Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15.

Per la prossima settimana sono previsti i seguenti film:

30 luglio – L’Abbaglio

1 agosto – Pino

2 agosto- Io sono la fine del mondo

3 agosto- Mangia

Ingresso film 3,50 – Maggiori informazioni – Arena San Sebastiano al Vesuvio

