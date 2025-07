Eventi al Chiostro 2025 a Vico Equense: musica, teatro e cultura sotto le stelle

A Vico Equense ritorna “Eventi al Chiostro“, con un mese di appuntamenti imperdibili tra musica, teatro e incontri d’autore nel suggestivo Chiostro dell’ex convento SS. Trinità e Paradiso

Dal 25 luglio al 3 settembre 2025 il Chiostro della SS. Trinità e Paradiso a Vico Equense ospiterà la rassegna ‘Eventi al Chiostro’ con tanti concerti, spettacoli e eventi con grandi artisti e nomi dello spettacolo. Belle serate estive che trasformeranno Vico Equense in un palcoscenico a cielo aperto con tanta musica, teatro, cultura e spettacoli d’autore, nella cornice del Chiostro dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso.

Da non perdere la grande rassegna jazz di “Vico in Jazz”, diretta da Pasquale De Rosa, che apre ‘Eventi al Chiostro’ in programma dal 25 al 27 luglio. Poi tanti altri spettacoli e concerti fino al 3 settembre 2025

25 luglio – Vico in Jazz – Carditology Jazz Quartet feat. George Garzone

26 luglio – Vico in Jazz – Dino Massa Quartet: classici napoletani riletti in chiave jazz

27 luglio – Vico in Jazz – Allievi del Seminario jazz e, a seguire Just Friends Quartet

28 luglio – “L’Antico Amore” di e con Maurizio De Giovanni, regia di Annamaria Russo

2 agosto – “Squilla il telefono”, show musicale con Vincenzo De Lucia

14 agosto – “Il Viaggio di Ulisse” omaggio a Pino Daniele e concerto di Tony Esposito con il Trio Tarante

16 agosto – Concerto di Enzo Gragnaniello con “Veleno Mare e Ammore”

17 agosto – “Colapesce – Oltre la leggenda”, musical spettacolo dell’Associazione Kora Kora

3 settembre – Biagio Izzo e Francesco Procopio nello spettacolo “Tutto Esaurito”

Eventi al Chiostro: maggiori informazioni

Quando: dal 25 luglio al 3 settembre 2025

Chiostro della SS. Trinità e Paradiso, Vico Equense (NA)

Chiostro della SS. Trinità e Paradiso, Vico Equense (NA) ️ Biglietti e prenotazioni: 339.2121690

339.2121690 In programma: Concerti, spettacoli teatrali, musical, incontri d’autore

Concerti, spettacoli teatrali, musical, incontri d’autore Da non perdere: Enzo Gragnaniello, Biagio Izzo, Maurizio De Giovanni, Tony Esposito

