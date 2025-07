Il 1° festival gratuito al Molo San Vincenzo: 5 serate al tramonto e 1 concerto all’alba

© Napoli da Vivere

Peppe Barra, Eugenio Bennato, Maurizio de Giovanni e poi Pietra Montecorvino Tony Esposito, Marco Zurzolo, Vinicio Capossela, Lina Sastri e tanti altri grandi artisti per “Al Faro – Festival”

Dal 28 luglio al 2 agosto 2025 si terrà a Napoli un festival al Molo San Vincenzo con eventi gratuiti, fino a esaurimento posti. Previsti vari concerti da non perdere con Eugenio Bennato, Peppe Barra, Maurizio de Giovanni e poi Pietra Montecorvino Tony Esposito, Marco Zurzolo, Vinicio Capossela, Lina Sastri e tanti altri grandi artisti .Un particolarissimo evento che si svolge dove c’è il Faro di Napoli che si trasforma in un palcoscenico unico sospeso sul mare per celebrare la città. Previsti una settimana di concerti al tramonto, e anche uno all’alba, per uno straordinario viaggio nel tempo, tra villanelle e leggende, poesie e moresche, gatte e melodie mediterranee con artisti diversi.

L’inaugurazione del festival prevede un collegamento con Ellis Island nella baia di New York (il 28 alle 20.45), con la Statua della Libertà che dialogherà a distanza con San Gennaro, ed anche un collegamento con Little Italy (il 30 alle 21), entrambi coordinati in diretta da New York da Germana Valentini.

‘Al Faro – Festival’ è’ un progetto originale di Napoli 2500 per il Comune di Napoli

Tutti gli eventi si terranno al Molo San Vincenzo e saranno gratuiti fino a esaurimento posti. Le prenotazioni avverranno attraverso la piattaforma di prenotazione online Eventbrite “Al Faro Festival”. Sarà possibile accedere all’evento esclusivamente attraverso le navette messe a disposizione dall’organizzazione. Punto di incontro: Giardini del Molosiglio – Via Ammiraglio Ferdinando Acton. Orari navette:

eventi serali, navette dalle ore 19:00 entro e non oltre le ore 20:00

evento all’alba, navetta dalle ore 04:00 entro e non oltre le ore 5:00

AL FARO FESTIVAL – Il Programma 2025

28 luglio ore 21:00 – TANGHEDIA per Napoli – I grandi italiani che hanno scritto la storia del tango, i viaggi, i barrios di Buenos Aires e i bassi napoletani, Gardel e Piazzolla con le tammorre della tradizione in un affresco visionario e potente, che accende l’anima arcaica del Sud e la proietta in un tempo mitico, fuori dalla cronologia. Tre virtuosi classici – Gloria Campaner, pianoforte; Alessandro Carbonare, clarinetto; Stefano Pietrodarchi, bandoneon . Special guest: I Tamburi del Faro.

29 luglio ore 21:00 – NAPOLI SERVA, NAPOLI PADRONA – Eugenio Bennato e la sua 'musica battente' omaggia la sua città, che ha sempre indirizzato le sue scelte musicali, lasciando intravedere i segni di un favoloso passato, dal Cinquecento delle villanelle portate dal popolo per le strade della città, al Settecento dell'Opera Buffa, al Novecento dei drammatici eventi della storia che a Napoli diventano musica e canzone. Ospiti straordinari di questo concerto l'algerino Mohamed Ezzaime El Alaoui (uno degli interpreti più famosi della sua generazione, voce e viola), Pietra Montecorvino con il suo inconfondibile timbro, scuro e brumoso e 'the king of percussion' Tony Esposito, con cui Bennato restituisce – dopo decenni – il sound di un duo storico.

30 luglio ore 21:00 – CANTA NAPOLI, per PASSIONE – Il nostro scrittore più popolare, Maurizio de Giovanni, ci accompagna in un viaggio fatto di racconti, attraverso la storia della canzone napoletana. Lo scrittore – anche sceneggiatore, drammaturgo e autore televisivo- racconta Napoli a modo suo, con le voci dei musicisti e dei poeti che hanno reso grande e fatto cantare la lingua napoletana nel mondo. Sofferenze e gioie che passano per la chitarra pop rock di Carlo Fimiani il contrabbasso ‘in jazz’ di Marco de Tilla, la voce solare di Marianita Carfora e il sax dai mille colori di Marco Zurzolo.

31 luglio ore 21:00 – LU SOLE, LI TURCHI, LA LUNA – Peppe Barra non si può racchiudere in un genere, in una definizione. Eclettico, virtuoso, camaleontico: interprete di una tradizione che si fa musica, parola, arte. Barra, che quest'anno compie 80 anni, reinterpreta con degli ospiti di eccezione i classici della nostra storia musicale e teatrale: Flo, e poi con un duetto inedito con il funambolo Vinicio Capossela: sarà la prima volta insieme di questi due giganti per un omaggio potente e toccante a Roberto De Simone. E con la partecipazione straordinaria di Lina Sastri, la nostra 'regina' di teatro e musica.

1° agosto ore 21:00 – MURMURIATA – Intreccio sonoro in tre movimenti: FicuFresche, La Niña, Raül Refree. Murmurìata è un approdo musicale, una festa delle voci perdute, richiamo arcaico e incantatorio in tre movimenti che vedranno alternarsi e intrecciarsi, in un gioco continuo di scambi e rimandi, tre mondi musicali differenti, mutando scale e lingue.

2 agosto ore 06:00 – SUONARE IL MARE – CONCERTO ALL'ALBA – E' il mare a suonare per noi, all'alba di un tramonto alle falde del Vesuvio. Un concerto/racconto diretto da un virtuoso del mandolino, Mauro Squillante con la Napoli Mandolin Orchestra e con la voce recitante di un nostro specialista: Lello Giulivo. Special guest i solisti Dimitris Kotsiouros (Grecia), Ashti Abdo (Turchia). Elaborazioni musicali di Leonardo Lospalluti e Lorenzo Marino.

dal 28 luglio alla Lega Navale Inaugurazione MOSTRA “Radici Migranti” di Raul Lo Russo – in esposizione di 13 quadri dell’artista nelle sale della Lega Navale.

Programma Completo del festival “Al Faro” sul sito del Comune di Napoli

