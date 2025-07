A Vico per Cacio 2025 a Vico Equense: tre serate di formaggi, tradizione e sapori locali

Ph Facebook A Vico per Cacio

Torna a Vico Equense la grande kermesse gastronomica che celebra l’eccellenza dell’arte casearia della zona di Vico

Nei giorni 28 ,29 e 30 Luglio 2025 dalle ore 19 nel centro storico di Vico Equense si terrà la terza edizione di “A Vico Per Cacio“ un evento che vuole far conoscere l’eccellenza dell’arte casearia della zona di Vico e favorire il turismo enogastronomico esperienziale e sostenibile.

Tre serate alla scoperta delle eccellenze casearie della zona che si potranno gustare nei numerosi stand dei caseifici della zona che parteciperanno all’evento. Una bella festa che si svolgerà tra i vicoletti più suggestivi del centro storico di Vico fino ad arrivare davanti al mare sul quale affaccia la Chiesa più bella della zona e non solo.

A Vico Equense 14 caseifici presenti “A Vico per Cacio”

Un evento che giunge alla sua 3 edizione sempre organizzato dalla Associazione “A Vico per Cacio” per far conoscere la filiera enogastronomica vicana e gli ottimi prodotti caseari locali. Nel centro storico di Vico sarà allestito un suggestivo “Villaggio Caseario” dove i maestri casari fileranno negli stand e faranno degustare i loro ottimi prodotti tipici. I partecipanti potranno vedere come vengono prodotti i buoni latticini locali ed assaggiarli. Non mancheranno attività e laboratori didattici dedicati ai bambini.

Parteciperanno all’evento anche chef stellati che prepareranno pietanze speciali per promuovere l’identità casearia e la tradizione culinaria di Vico Equense. Presenti a Vico per Cacio 2025 ben 14 caseifici locali: Caseificio Salvatore Albano, Caseificio Bel Faito, Caseificio Carbone, Caseificio Cilatte, Caseificio Cilento, Caseificio Coppola, Caseificio De Gennaro, Caseificio Alfredo Guida, Caseificio Salvatore Guida, Caseificio La Verde Fattoria, Caseificio Russo, Caseificio Savarese, Caseificio F.lli Staiano e Caseificio Starace.

Per le tre serate di festa a Vico Equense non mancheranno tanti eventi collaterali.

Tutte le informazioni sono disponibili sui social di A Vico per Cacio.

