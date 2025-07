La Notte delle Streghe nel centro di Benevento: le antiche tradizioni legate alle janare, le leggendarie streghe di Benevento

Ph Facebook La notte delle streghe Benevento

Per tre giorni sul corso Garibaldi spettacoli, musica e racconti che rievocano le antiche tradizioni legate alle janare, le leggendarie streghe di Benevento. Non mancheranno tour teatralizzati, presentazioni di libri e talk dedicati alle “streghe”

Dal 25 al 27 luglio 2025 a Benevento si terrà l’attesa “La Notte delle Streghe”, un evento organizzato dalle associazioni cultuali ‘Sannitamania’ e ‘Il Sannita’, che quest’anno anticipa il suo incantesimo a luglio e non a settembre come negli anni precedenti.

Una bella occasione per conoscere ed immergersi nelle leggende e nel folclore della città delle streghe, con un programma ricco di appuntamenti che animeranno le serate beneventane.

Per la tredicesima edizione, “La Notte delle Streghe” si anticipa a luglio ma sarà sempre un evento pieno di fascino e di grande atmosfera. La musica di Radio Kiss Kiss Italia garantirà una copertura sonora vibrante, accompagnando il pubblico attraverso spettacoli, musica e racconti che rievocano le antiche tradizioni legate alle janare, le leggendarie streghe di Benevento.

Tanti spettacoli sul Corso Garibaldi, nel centro città

Per questa edizione gli spettacoli clou di “La Notte delle Streghe” saranno concentrati lungo Corso Garibaldi, seguendo un percorso prestabilito che coinvolgerà i visitatori in un’esperienza immersiva. Non mancherà il Processo alle Streghe e l’Inquisizione che trasformeranno la strada in un grande palcoscenico a cielo aperto. Una “notte “ da non perdere tra rievocazioni storiche e performance di teatro di strada che si susseguiranno, rendendo l’intera area un vero e proprio museo vivente delle leggende beneventane.

Non mancheranno tour teatralizzati: una janara guiderà i visitatori attraverso il percorso, spiegando gli spettacoli e raccontando le storie affascinanti, aggiungendo un tocco di autenticità, storia e mistero. Piazza Torre diventerà il cuore pulsante della musica popolare e della cultura. Il ritmo incalzante di tamburi, musica tribale e battiti del cuore riempirà l’aria, creando un’atmosfera suggestiva e primordiale. E poi nella grande piazza anche presentazioni di libri, talk dedicati alle janare con esperti e studiosi, e la cerimonia di consegna del Premio Janare che verrà assegnato a personalità di spicco del mondo della cultura, della medicina, dello spettacolo e dell’imprenditoria, che si sono distinte per il loro contributo alla società o per il loro legame con le tradizioni.

Non mancherà il suggestivo Sabba delle Janare che avrà luogo nel Giardino del Mago, il luogo simbolo in cui le leggende prendono vita.

La notte delle streghe a Benevento – informazioni

