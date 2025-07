Festa di Sant’Anna a Bacoli: concerti gratuiti e eventi per la festa patronale

Ph Facebook Josi Gerardo Della Ragione

Più di dieci giorni di eventi su due weekend per una festa patronale molto sentita a Bacoli con tante proposte per grandi e piccoli e tre giorni di grandi concerti gratuiti.

Tanti eventi a Bacoli, nei Campi Flegrei, per la Festa di Sant’Anna 2025, una grande festa patronale organizzata con concerti, spettacoli ed eventi, che animeranno ben due week-end dal 25 luglio al 5 agosto.

Nel primo fine settimana dal 25 al 27 luglio tanti appuntamenti sia per grandi che per bambini, tra burattini e bolle di sapone, e i concerti della Fanfara dell’Esercito e poi della banda musicale “Città di Bacoli” che prima sfileranno nel centro storico fino alla Chiesa di Sant’Anna. Nel weekend anche mercatini dell’artigianato, bancarelle e hobbistica che animeranno il centro storico.

Nel secondo fine settimana previsti anche grandi concerti gratuiti nell’area mercato dell’1-2-4 agosto con tre imperdibili serate con “Nostalgia 90″, il grande show dance, Franco Ricciardi un grande artista della musica napoletana. E poi Riccardo Fogli il grande leader dei Pooh con decenni di grande musica a livello nazionale. Da non perdere il gran finale di martedì 5 agosto con un favoloso spettacolo pirotecnico a Marina Grande e tanti artisti di strada nel centro storico. Un evento da non perdere tra tradizione e festa popolare. Ci saranno delle navette previste per le serate dei giorni 1, 2 e 4 agosto per raggiungere l’area concerti.

La Festa di Sant’Anna 2025 – Bacoli – programma

Venerdì 25 Luglio, ore 18:30 – PIAZZA MARCONI – Il Teatro dei Burattini di Mario Ferraiolo

Venerdì 25 Luglio, ore 21:00 – Sagrato CHIESA SANT’ANNA – Concerto della Fanfara della 8° Brigata “Garibaldi” dell’Esercito Italiano

Sabato 26 e Domenica 27 Luglio, dalle ore 17:00 – PIAZZA MARCONI – Mercatini artigianato e hobbistica Dreamdolls

Sabato 26 Luglio, ore 17:30 – Sagrato CHIESA SANT’ANNA – Bubble Show, spettacolo con bolle di sapone e magia di Mister S

Sabato 26 Luglio, ore 21:00 – Sagrato CHIESA SANT’ANNA – Concerto della Banda Musicale “Città di Bacoli”

Venerdì 1 Agosto, ore 21:00 – Area MERCATO – Spettacolo “Nostalgia 90 – Lo show dance con tutti i grandi successi degli anni 90”

Sabato 2 Agosto, ore 21:00 – Area MERCATO – Concerto di Franco Ricciardi

Lunedì 4 Agosto, ore 21:00 – Area MERCATO – Concerto di Riccardo Fogli

Martedì 5 Agosto, ore 21:00 – CENTRO STORICO di Bacoli (Via De Rosa-Via Ercole) – Spettacolo itinerante “La Bottega delle Danze”

Martedì 5 Agosto, ore 23:30 – MARINA GRANDE – Spettacolo pirotecnico di fuochi d’artificio

Maggiori informazioni – festa di Sant’Anna a Bacoli 2025

