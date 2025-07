Paestum Pizza Fest 2025: 20 pizzerie, musica e gusto nell’ex Tabacchificio Next

Ph Facebook Paestum Pizza Fest

Anche quest’anno una grande festa della pizza per il Paestum Pizza Fest con ben 20 pizzerie e poi laboratori, eventi per gustare tante gustosissime pizze nei grandi spazi del Next, l’Ex Tabacchificio Borgo di Cafasso

Ritorna nei grandi spazi del Next, l’Ex Tabacchificio Borgo di Cafasso a Paestum, da giovedì 24 a domenica 27 luglio 2025 la nuova edizione del Paestum Pizza Fest che prevede la partecipazione di ben 20 grandi pizzerie della Campania. Il Paestum Pizza Fest è un appuntamento che torna per il terzo anno consecutivo nella suggestiva cornice del Cilento, tra archeologia industriale e sapori autentici.

Anche l’edizione 2025 del Pizza Fest, con 20 grandi pizzerie del panorama gastronomico sarà un’occasione imperdibile per assaporare le creazioni dei maestri pizzaioli e vivere un’esperienza culinaria unica, con le pizze più buone e genuine mai provate prima. Non mancheranno anche pizzerie specializzate in varianti senza glutine, per permettere a tutti di gustare il vero sapore della pizza, senza rinunciare alla qualità!

Quattro serate dense di appuntamenti tra buone pizze, divertimento e cultura

Un appuntamento da non perdere con il divertimento e la Cultura al Paestum Pizza Fest, per la terza edizione dell’evento che si terrà sempre nel complesso NEXT sito a Borgo Cafasso, da giovedì 24 luglio a domenica 27 luglio 2025.

Il programma prevede quattro serate con tanti appuntamenti: dalle 19:00 in poi, il cortile del Next ospiterà degustazioni con pizzerie da tutta la Campania e il Sud Italia, talk show, dirette radio, laboratori e incontri con ospiti d’eccezione. Tra le novità, la presentazione della nuova pizza per bambini firmata Errico Porzio e una degustazione curata da Antonella Amodio sui migliori abbinamenti tra pizza e vini rosati.

Ogni sera musica dal vivo, uno spazio lounge riservato per ospiti e sponsor e l’impegno concreto contro lo spreco alimentare. Il Menu Pizza Fest, al costo di 15 euro, comprende una pizza intera, una bibita, un gelato o dolce e un amaro o limoncello.

Maggiori informazioni – Paestum Pizza Fest – L’evento è organizzato da Erre Erre Eventi, con il sostegno della Camera di Commercio di Salerno.

