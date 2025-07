Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 24 al 27 luglio 2025

Tanti eventi e cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine settimana: spettacoli, concerti, visite guidate, mostre, buon cibo e tanto altro

Anche nel weekend dal 24 al 27 luglio 2025 si terranno sempre tanti eventi interessanti e da non perdere Napoli. Di seguito troverete gli eventi a Napoli mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Spettacoli e concerti, Visite guidate e particolari, Eventi del gusto in città e alla fine le Mostre a Napoli.

Antichi Scenari arriva a Quarto!

Sabato 26 luglio 2025 alle ore 19.00 negli Scavi archeologici della Villa romana del Torchio a Quarto ci sarà una visita del sito e performance teatrale gratuita da non perdere. In scena “Cagliuso – La vera storia del Gatto con gli Stivali”, dalla fiaba originale di Giambattista Basile, nel suo affascinante napoletano del ’600, con maschere della commedia dell’arte e musica dal vivo. Nessuna riscrittura, solo il testo autentico di uno dei racconti più belli e antichi della nostra tradizione popolare. Con: Guido, Julia, Martina Primicile Carafa, Daria Tehrani per la regia e le musiche dal vivo di Renata Wrobel. Un’occasione unica per vivere il teatro tra le rovine di uno dei siti archeologici meno noti dei Campi Flegrei, che per un pomeriggio tornerà a risuonare di storie, suoni e memoria. Antichi Scenari è un progetto dell’Associazione Culturale Luna Nova, con il patricinio dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei. La visita guidata è a cura delle guide turistiche del Gruppo Archeologico dei Campi flegrei. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti – È consigliata la prenotazione al 388 835 2036

Aperture notturne a Napoli di Palazzo Reale e Villa Pignatelli di sabato a pochi euro

Dal 19 luglio al 20 settembre 2025 ci saranno delle aperture straordinarie tutti i sabati sera per scoprire di notte l’Appartamento di Etichetta di palazzo Reale al costo di 5 euro. Anche il museo di Villa Pignatelli sarà aperto il sabato sera al costo di 3,00 euro. Un sabato da Re

I venerdì di Ercolano: tornano le passeggiate notturne al Parco archeologico di Ercolano

Dal 4 luglio all’8 agosto 2025 ogni venerdì sera dalle 20 ci saranno delle aperture speciali per vivere l’esperienza unica di una visita notturna nella città antica di Ercolano esplorando liberamente l’area archeologica illuminata per l’occasione. “I Venerdì di Ercolano”

“Vesuvio Sotto le Stelle”: passeggiate sul Vesuvio al tramonto

Nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre si terrà Vesuvio sotto le Stelle, che permetterà ai visitatori di vivere l’emozione di passeggiate al tramonto sul Vesuvio sotto il cielo stellato. Anche per questa XII edizione di Vesuvio sotto le Stelle si potrà passeggiare lungo i sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio, al tramonto, guidati dalle esperte guide “Vesuvio Sotto le Stelle”

Spiaggia libera della Gaiola a Napoli: come prenotare l’accesso gratuito per l’estate 2025

Anche quest’anno aperta al pubblico l’area di balneazione pubblica e gratuita che si trova a Napoli all’interno dell’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, la bellissima spiaggia libera della Gaiola. Come prenotare l’ingresso giornaliero alla spiaggia libera.

Spiagge libere di Posillipo ogni giorno oltre 500 posti: come prenotare online l’accesso

Come prenotare online l’ingresso a 3 tratti di spiaggia libera di Posillipo in particolare alla Spiaggia delle Monache e alle 2 spiagge ai lati di Palazzo Donn’Anna. Disponibili ogni giorno oltre 500 tra la spiaggia delle Monache, e le 2 spiagge ai lati di Palazzo Donn’Anna Come prenotare online l’accesso

Aperture Serali Straordinarie a 5 € del MANN, il Museo Archeologico Nazionale

Sei aperture serali straordinarie da non perdere del Museo Archeologico Nazionale di Napoli a soli 5 euro dalle 19 alle 23,30. Serate che ci consentiranno di ammirare i capolavori unici del grande Museo nel fresco della sera. : Aperture Serali a 5 €

Riparte il Bus del Mare il servizio bus dal Vomero per le spiagge di Capo Miseno

Attivo da sabato 7 giugno 2025 il servizio quotidiano di autobus che dal Vomero arriva a Capo Miseno (linea 150 Vomero-Miseno) e che rimarrà in funzione per tutto il periodo estivo. Il servizio viene effettuato dall’EAV . Il Bus del Mare

Riapre la Piscina Olimpionica della Mostra d’Oltremare a Napoli: date e tariffe 2025

La grande piscina olimpionica scoperta della Mostra d’Oltremare che fu completamente rinnovata per le Universiadi del 2019, è aperta fino a settembre. Apertura ore 9,30 INGRESSO IN VASCA 10 – Ultimo ingresso 18 USCITA DALLA VASCA 18. – Chiusura ore 19. Piscina Olimpionica della Mostra

A Napoli visite guidate gratuite al Teatro romano dell’Anticaglia: il Teatro di Nerone

Fino al 26 luglio 2025 si terranno a Napoli sei visite guidate gratuite al Teatro antico di Neapolis, conosciuto anche come Teatro romano dell’Anticaglia, che viene riaperto alle visite grazie al progetto “Il Teatro tra le Mura”. Le visite in alcune giornate di sabato fino a luglio 2025. Teatro romano dell’Anticaglia

Dinosaurs Experience a Napoli: viaggio nel tempo e animali a grandezza naturale

Fino al 20 luglio 2025 alla Mostra d’Oltremare un grande evento immersivo da non perdere:_ Dinosaurs Experience, uno straordinario viaggio nel tempo che ci proietterà in un’autentica foresta preistorica popolata da dinosauri a grandezza naturale. Per Grandi e piccoli Dinosaurs Experience

Visite, incontri e reading gratuiti a Palazzo Filomarino

Dal 10 maggio al 20 dicembre presso Palazzo Filomarino, edificio storico oggi sede dell’Istituto italiano per gli studi storici si terrà la rassegna gratuita “con incontri e percorsi guidati di visita nello storico palazzo di via Benedetto Croce, 12 già casa di Benedetto Croce. Visite a Palazzo Filomarino

Visite guidate gratuite nei conventi e nei monasteri di Napoli

A Napoli l ‘evento “Donne di fede, carità e speranza” con 77 visite guidate e 18 incontri musicali tutti gratuiti per il Giubileo 2025: tantissimi eventi gratuiti fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria. Le visite fino a Luglio Visite guidate gratuite

visite guidate al tramonto e di giorno Parco del Pausilypon

Al Parco Archeologico del Pausilypon visite guidate ogni mattina Visite alle bellezze archeologiche e naturalistiche della zona organizzate in occasione del Maggio dei Monumenti 2025.

100 Visite Guidate Gratuite per bambini e genitori alla scoperta di Napoli: Le date di luglio

Riparte Giro giro Napoli 2025 anche per luglio e fino al 27 dicembre ogni sabato, quattro siti d’arte e cultura accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi, offrendo ai piccoli ospiti un’esperienza coinvolgente alla scoperta di tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee. Giro giro Napoli

A Napoli riapre, ad ingresso gratuito, il parco Vergiliano con le tombe di Virgilio e Leopardi

Riaperto a Napoli il parco Vergiliano dopo un restauro con le tombe dei due grandi poeti Virgilio e Leopardi. Il parco avrà l’ingresso gratuito ed è facilmente raggiungibile. Nel parco anche l’ingresso, della Crypta Neapolitana il parco Vergiliano

Visite guidate gratuite per bambini alla scoperta dei 2500 anni della storia di Napoli

In occasione dei 2500 anni dalla fondazione della città, la rassegna Giro Giro Napoli propone 9 nuovi itinerari tematici da aprile a dicembre sempre il sabato mattina. .Giro giro Napoli

A Napoli visite guidate esoteriche al Maschio Angioino, il castello simbolo della città

A Napoli, per un giorno al mese fino a dicembre, ci sarà un Percorso Esoterico a “Castel Nuovo“, un’interessante visita guidata con uno studioso e ricercatore nello storico castello cittadino, un maniero maestoso all’esterno che, dietro le imponenti mura di cinta, nasconde ancora misteri e segreti da scoprire. visite esoteriche al Maschio Angioino

Visite al Museo Anatomico dell’Università di Napoli

Lo straordinario Museo Anatomico dell’Università di Napoli oggi dell’Università Vanvitelli èun luogo bellissimo da vedere assolutamente. Il museo è aperto durante la settimana non nel weekend .Museo Anatomico

Tableaux Vivants a Napoli: i capolavori di Caravaggio prendono vita a Donnaregina

Eccezionale spettacolo dei Tableaux Vivants nel Complesso Monumentale di Donnaregina il 21 febbraio, Dal vivo i partecipanti potranno vedere le opere di Caravaggio prendere forma sul palco. Tableaux Vivants

Al Palazzo Reale di Napoli le visite guidate ai sottotetti e allo stupendo Belvedere

Ogni quarto sabato del mese a Palazzo Reale le visite guidate ai sottotetti e al Belvedere recentemente restaurati. Uno dei più straordinari panorami sul golfo e sulla città. visite guidate

Il Nuovo Palazzetto dello Sport e della Musica: La Rinascita del Centro Direzionale

Napoli si prepara a vivere una nuova era di eventi e intrattenimento con la realizzazione dell’AreNapoli, il palazzetto dello sport e spettacoli che sorgerà nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo al Centro Direzionale. Un progetto ambizioso e tanto atteso che promette di trasformare un’area degradata in un polo d’attrazione per sportivi, appassionati di musica e cittadini in cerca di svago. Nuovo Palazzetto dello Sport e della Musica

La “Mostra Mercato dell’Antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina a Napoli la Mostra mercato dell’Antiquariato negli spazi dell’Ippodromo di Agnano. Dalle 07 alle 14, circa 200 espositori Mostra dell’Antiquariato

Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato dalla scrittrice Katherine Wilson

Napoli da Vivere è lieta di ospitare un articolo di Katherine Wilson, l’autrice del libro La moglie americana, “Cosa fare a Napoli in 1 giorno” è un bellissimo articolo, scritto con il cuore da una persona che ha scoperto Napoli per uno stage e non se ne è più andata : Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato da Katherine Wilson E’ da poco disponibile lo stesso articolo anche in lingua inglese. A day in Naples: How to Discover and Love our city

Lux In Fundo: il nuovo Tour guidato al Rione Sanità tra antico e contemporaneo

Ogni sabato o domenica, un nuovo tour guidato alla scoperta delle le bellezze artistiche e dei tesori ancora da conoscere del Rione Sanità. Lux in Fundo Lux In Fundo

Due concerti di Geolier a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Due date per ascoltare dal vivo Geolier a Napoli venerdì 25 e sabato 26 luglio per due concerti all’ippodromo di Agnano. Geolier torna in città dopo il grande successo con ben 145.000 spettatori per i suoi 3 concerti spettacolari, tutti sold out, allo Stadio Diego Armando. 2 concerti di Geolier a Napoli

Riapre il Parco del Poggio a Napoli, ai Colli Aminei, con il cinema all’aperto gratuito

Ha riaperto al pubblico, dopo vari lavori di manutenzione, il Parco del Poggio ai Colli Aminei. Un grande parco cittadino che sarà anche utilizzato per la rassegna “Cinema al Poggio” con una selezione di film di qualità dal 24 al 30 luglio alle 21 e ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili. “Cinema al Poggio”

Come Cose, Fabri Fibra e gli Psicologi al “SuoNato Festival” alla ex Base Nato di Bagnoli

Fino al 19 settembre 2025 alla ex Base Nato di Bagnoli a Napoli si terranno gli ultimi 3 concerti del “SuoNato Festival” che quest’anno ha presentato 10 grandi concerti. da non perdere. Gli ultimi 3 concerti da non perdere vedranno sul palco Come Cose, Fabri Fibra e gli Psicologi. al “SuoNato Festival” alla ex Base Nato

A Sant’Agnello di Sorrento il cinema all’aperto “Sotto il cielo stellato”

Al via la terza edizione del cinema sotto le stelle a Sant’Agnello di Sorrento con gli appuntamenti di “Sotto il cielo stellato” che fanno parte del cartellone degli eventi previsti dal Comune per l’estate 2025. Le proiezioni di venerdì sera da venerdì 11 luglio a venerdì 8 agosto 2025 alle ore 21:00 sul costone tufaceo della spiaggia di Caterina a Sant’Agnello di Sorrento. Sotto il cielo stellato”

Ritorna Fresko Film, il Cinema all’Aperto 2025 sotto le stelle a Portici

Dal 3 luglio al 31 agosto 2025, alle ore 21.00, ritorna Fresko Film la bella rassegna cinematografica che propone grandi film all’aperto ogni sera a Portici da quasi 30 anni. Ogni sera alle 21 nel parco dell’ICI Don Bosco Melloni in via Roma a Portici con proiezioni sempre a 3,50 euro a persona e la rassegna quest’anno prevede ben 25 grandi film in 60 giorni di proiezioni. Possibilità di parcheggio gratuito. Fresko Film a Portici

Il grande Cinema all’aperto a Villa Avellino a Pozzuoli a 3,50€

Dal 9 luglio al 21 settembre 2025 una bella rassegna di cinema all’aperto a Pozzuoli dal titolo “A Spasso nel Cinema” che si terrà nelle serate estive nel fresco dei giardini dell’area spettacolo di Villa Avellino. Un programma di proiezioni all’aperto ricco e per tutti i gusti che si svolgerà dal mercoledì alla domenica nell’Arena Puteolana nello splendido scenario di Villa Avellino. Cinema all’aperto a Villa Avellino

Doppio Sogno: la rassegna di cinema all’aperto a Villa Pignatelli a Napoli

Torna anche quest’anno a Napoli, a Villa Pignatelli dal’8 al 24 luglio 2025, Doppio Sogno la rassegna che propone 9 serate di film d’autore in lingua originale curate da Laura Angiulli. Nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì alle 20.30, tanti capolavori in versione originale sottotitolata, presentate da critici e docenti durante delle belle serate all’aperto da non perdere a Villa Pignatelli. Doppio Sogno: il cinema all’aperto

“Notti Vanvitelliane”: arte, musica e magia nella splendida cornice della Casina Vanvitelliana

Dal 4 luglio al 5 settembre 2025 la Casina Vanvitelliana di Bacoli ospiterà la seconda edizione della rassegna “Notti Vanvitelliane”. Un bellissimo viaggio incantato tra arte, musica, teatro e tradizione che animerà le notti estive nel Parco Borbonico del Fusaro. Ed anche quest’anno la rassegna “Notti Vanvitelliane” promette un programma ricchissimo e variegato, pensato per avvolgere il pubblico in un’atmosfera sospesa tra sogno e storia. “Notti Vanvitelliane”

“Luglio in Jazz” 2025: il grande jazz internazionale gratis al Campania

Dal 9 al 31 luglio 2025 ci saranno sei serate dedicate al grande jazz, da non perdere, al Centro Commerciale Campania di Marcianise per l’evento “Luglio in Jazz”. Sei concerti, che inizieranno alle ore 22:00, con jazzisti di livello internazionale cui si potrà partecipare liberamente nella grande Piazza all’interno del centro commerciale Campania. Gli appuntamenti gratuiti in Piazza Campania saranno dei veri concerti immersivi, accompagnati da visual dinamici generati in tempo reale, seguendo il ritmo, le sfumature, l’anima del jazz!. “Luglio in Jazz” 2025

Cinema all’Aperto a Napoli: i film sotto le stelle dal 14 al 20 luglio 2025

Anche quest’anno tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una bella location sotto le stelle. Di seguito vi riportiamo l’elenco dei film visibili nelle sere della settimana che va dal 14 al 20 luglio 2025 a Napoli e nelle vicinanze. Film sotto le stelle dal 14 al 20 luglio 2025

Il “Teatro (alla deriva) al Giardino” al Lago D’Averno al Giardino dell’Orco

Ritorna anche quest’anno Il “Teatro (alla deriva) con quattro spettacoli in scena il 6, 13, 20 e 27 luglio 2025, con inizio alle ore 19.00, non più “sulla zattera” ma in un nuovo suggestivo scenario, sempre nella stessa zona. La rassegna per il quattordicesimo anno, cambia il luogo di rappresentazione e si trasferisce al Giardino dell’Orco, sito in via Lago Averno n. 6 a Pozzuoli. Di qui il cambio del nome della rassegna che si trasforma in Teatro (alla deriva) al Giardino e non più sulla zattera. Il “Teatro (alla deriva) al Giardino

Estate a Corte: i grandi film all’aperto ai Quartieri Spagnoli. I film di luglio 2025

Dal 3 luglio al 31 agosto 2025 di sera ai Quartieri Spagnoli a Napoli si terrà la rassegna di cinema all’aperto “Estate a Corte” a cura di Pietro Pizzimento con i migliori film della stagione appena conclusa e con incontri con i protagonisti del grande schermo. Quest’anno i Film italiani ed europei si potranno vedere al prezzo speciale di 3,5 euro: per gli altri gli ingressi costeranno 5 euro. Estate a Corte

Il Programma completo del Cinema di sera all’aperto a 5 € nei Giardini di Villa Bruno

Da lunedì 23 giugno al 6 agosto 2025 si terrà la rassegna “Cinema intorno al Vesuvio” che anche per questa 31^ edizione si terrà all’aperto nel parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, 30 film con le serate che inizieranno sempre alle 21:15 e con il biglietto d’ingresso costa 5 euro, ridotto a 4 euro per i soci Arci. Oltre ai film anche ospiti registi, attori Cinema intorno al Vesuvio

Beats of Pompeii 2025: tornano i grandi concerti al parco archeologico

Dall’1 luglio al 5 agosto 2025 ritorna BOP – Beats of Pompeii, la grande rassegna musicale che si svolge nell’Anfiteatro degli Scavi Archeologici di Pompei con grandi artisti internazionali come Nick Cave, Jean-Michel Jarre, Ben Harper, Bryan Adams, Dream Theater, Stefano Bollani, Gianna Nannini, Antonello Venditti, Riccardo Muti e tanti altri. Beats of Pompeii 2025

Arena San Sebastiano al Vesuvio: film a 3,50€ e poi spettacoli e concerti nel parco urbano

Da venerdì 27 giugno a domenica 7 settembre 2025 , tante serate vesuviane all’aperto con cinema d’autore, musica, teatro, incontri letterari, ogni sera nel Parco Urbano di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio per “Arena San Sebastiano al Vesuvio- Sere d’Estate 2025” ”. Disponibili oltre 500 comodi posti a sedere tutti numerati, Arena San Sebastiano al Vesuvio

Brividi d’Estate 2025: a Napoli spettacoli teatrali di sera nel Real Orto Botanico

Dal 27 giugno al 3 agosto nel Real Orto Botanico di Napoli, si terrà la 24 edizione di Brividi d’Estate, la bella rassegna di spettacoli serali. Quest’anno ben 19 belle serate d’estate con spettacoli e giochi nel parco più bello di Napoli. Brividi d’Estate 2025

Sunset in Floridiana: ogni venerdì aperitivi, musica nel verde. Gratis fino alle 21,30

L’estate napoletana ha il suo appuntamento fisso del venerdì sera: Sunset in Floridiana, il format ideato da Drop Eventi che trasforma il suggestivo Flora Central Garden Bar in uno spazio serale all’aperto dove natura, convivialità e musica si incontrano nel cuore della Villa Floridiana.Ogni venerdì, dalle 20:00 all’1:00, si accede gratuitamente fino alle 21:30. Dopo quest’orario è prevista una consumazione obbligatoria: 12€ con drink a scelta o 15€ con drink + piatto aperitivo.Sunset in Floridiana:

Pinocchio, Back to Wood’ Il mondo delle fiabe, di sera alla Mostra d’Oltremare di Napoli

A Napoli nella grande Mostra D’Oltremare nel Laghetto di Fasilides dal 14 giugno al 28 settembre 2025 dalle 18:00 a mezzanotte “prenderà vita” Pinocchio, Back to Wood, un percorso narrativo interattivo che trasporta il pubblico in un universo fatto di luci, magia e straordinarie emozioni. Un vero e proprio mondo delle fiabe accoglierà i visitatori nel fresco della sera alla mostra d’Oltremare.Pinocchio, Back to Wood’

Musə concerti ed aperitivi sulla Terrazza del Teatro San Carlo

A Napoli, sulla Terrazza del Teatro di San Carlo, dal 6 giugno fino a giovedì 24 luglio 2025 si terrà la prima edizione di “Musə, Voci di donne contro il silenzio”, una rassegna estiva dedicata alla scena artistica femminile. Previsti concerti, aperitivi e reading a tema. Musə, Voci di donne, contro il silenzio

Riccardo Muti con l’Orchestra Cherubini nell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei

Imperdibile concerto di Riccardo Muti che dirigerà l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini giovedì 24 luglio 2025 all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei. Un concerto straordinario che sarà poi portato in tour in 4 luoghi più suggestivi del nostro paese Riccardo Muti nell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei

A Napoli concerti gratuiti per i 300 anni di Alessandro Scarlatti

Fino al 24 ottobre a Napoli, in occasione dei 300 anni dalla morte di Alessandro Scarlatti (1660-1725), si terranno una serie di straordinari concerti gratuiti a cura dell’Associazione Alessandro Scarlatti. Da non perdere. Concerti gratuiti a Napoli

Spettacoli e concerti al Teatro Trianon Viviani a soli 5 euro per i residenti della zona

Il Trianon Viviani consolida il suo profondo legame storico e culturale con Forcella con una iniziativa speciale. A partire da questo mese, i residenti del quartiere ed i Forcella nonché della Seconda (Mercato-Pendino) e Quarta (San Lorenzo-Vicaria) municipalità, potranno accedere agli spettacoli della programmazione con un biglietto al costo agevolato di soli 5 euro. Teatro Trianon Viviani

Scotto Jonno: Silent Reading Party, Dj set e Musica nella Galleria Principe di Napoli

Serate uniche da Scotto Jonno: Silent Reading Party e nei WE Dj set e Musica dal Vivo nel Cuore di Napoli. eventi esclusivi per vivere Napoli in un modo nuovo. WE da Scotto Jonno

Ischia libri d’A…Mare: la rassegna letteraria gratuita a Lacco Ameno, ad Ischia

Ritorna ad Ischia, a Lacco Ameno, fino al 4 agosto la rassegna letteraria gratuita “Ischia libri d’A…mare’. Ospiti speciali, come Titti Marrone, Gianni Valentino e Amedeo Colella , animeranno le serate della rassegna letteraria “Ischia libri d’A…Mare” Ischia libri d’A…Mare:

Saldi Estivi a Napoli e in Campania: da sabato 5 luglio 2025 per 60 giorni

Da sabato 5 luglio 2025 sono iniziati i saldi estivi in Campania, e dureranno ben sessanta giorni, fino ai primi giorni di settembre..Saldi estivi a napoli e in Campania

Dinosaurs Experience alla Mostra : viaggio nel tempo tra animali a grandezza naturale

Proroga fino al 31 agosto alla Mostra d’Oltremare di un grande evento immersivo da non perdere:_ Dinosaurs Experience, uno straordinario viaggio nel tempo che ci proietterà in un’autentica foresta preistorica popolata da dinosauri a grandezza naturale. Dinosaurs Experience a Napoli

Pinocchio, Back to Wood’ Il mondo delle fiabe, di sera alla Mostra d’Oltremare di Napoli

A Napoli nella grande Mostra D’Oltremare nel Laghetto di Fasilides dal 14 giugno al 28 settembre dalle 18:00 a mezzanotte “prenderà vita” Pinocchio, Back to Wood, un percorso narrativo interattivo che trasporta il pubblico in un universo fatto di luci, magia e straordinarie emozioni. .Pinocchio, Back to Wood’

Mappatella Gym: sul lungomare di Napoli palestra sulla spiaggia gratis per tutti

Sul lungomare di Napoli è stata inaugurata «Mappatella Gym» la prima palestra pubblica gratuita sulla spiaggia della Rotonda Diaz. Una bella e moderna infrastruttura sportiva, che consentirà a chiunque di allenarsi gratuitamente sul lungomare più bello del mondo. palestra sulla spiaggia gratis

Restaurato a Napoli il grande murale dedicato a San Gennaro a Via Duomo

E’ stato completamente restaurato il bellissimo e gigantesco murales di San Gennaro a Forcella a pochi metri dal Duomo di Napoli realizzato nel 2015 dallo street artist Jorit e ormai diventato “un’icona ” del centro antico della città. L’opera, alta 15 metri. Restaurato il murale di San Gennaro

A Napoli apre la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

Ha aperto al pubblico al Vomero, in via Cimarosa 25, la casa Museo dove hanno vissuto e lavorato Ernesto e Roberto Murolo scrivendo, sin dagli inizi del ‘900 una pagina importante della storia della bella musica napoletana. Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

Biglietto unico per 2 grandi musei: Tesoro di San Gennaro e Pio Monte della Misericordia

solo 17 euro l’ingresso a due importanti e storiche istituzioni culturali di Napoli, il Museo del Tesoro di San Gennaro e il Pio Monte della Misericordia Biglietto unico x 2 musei

Un ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone, uno dei luoghi più panoramici di Napoli –

Aperto l’ascensore che collega via Santa Lucia con la splendida collina di Pizzofalcone dove c’è uno straordinario Belvedere da Monte Echia L’ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone

Riapre dopo anni la straordinaria Chiesa dei Girolamini, nel centro di Napoli:

Riaperta, dopo anni la straordinaria Chiesa dei Girolamini, nel centro antico a pochi passi dal Duomo. Visite a 5 euro dal martedì alla domenica Chiesa dei Girolamini

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Ha riaperto dopo 40 anni, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, nel Rione Sanità come nuovo grande spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea e lo Jago Museum Jago Museum

Riapre la Chiesa dei Cristallini con splendidi murales: Luce al Rione Sanità

Dopo 40 anni ha riaperto al pubblico la chiesa di Santa Maria della Maddalena in via dei Cristallini piena di pitture murali, e altre opere realizzate ad hoc Chiesa dei Cristallini

Puteoli Sacra: arte, bellezza e inclusione al Rione Terra

Puteoli Sacra è un progetto di inclusione sociale per visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano (e le opere di Artemisia Gentileschi) visite guidate Puteoli Sacra

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperture straordinarie per le festività del bellissimo percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Il “decumano sotterraneo” i il Decumano Sommerso

La Divina Commedia alla Casina Vanvitelliana: Dalí illustra Dante

A Bacoli, dal 20 luglio al 18 settembre 2025, una mostra da non perdere tra le raffinate atmosfere della Casina Vanvitelliana, con l’esposizione “Dalí illustra Dante: La Divina Commedia”. Lo speciale vernissage-spettacolo si terrà sabato 19 luglio alle ore 19:00. Un percorso straordinario che riunisce i cento acquerelli realizzati dal Maestro catalano fra il 1950 e il 1964 per celebrare il poema universale del Sommo Poeta. Dalí illustra Dante

La mostra “Picasso il linguaggio delle Idee” alla Basilica della Pietrasanta a Napoli

Fino al 28 Settembre 2025 a Napoli alla Basilica della Pietrasanta, Lapis Museum, in via dei Tribunali la grande mostra dedicata all’Impressionismo dal titolo “Picasso. Il linguaggio delle idee”. Una grande esposizione che presenta un’ampia panoramica sull’arte e sulla vita del rivoluzionario artista spagnolo, Picasso il linguaggio delle Idee”

I “Tesori ritrovati” in mostra al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Fino al 30 settembre 2025 nelle sale mostre temporanee al terzo piano del MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ci sarà la mostra i “Tesori ritrovati: storie di crimini e di reperti trafugati” che ci consentirà di ammirare una selezione di circa 600 oggetti rubati e ritrovati dalle forze dell’ordine. I “Tesori ritrovati” in mostra

L’epoca di Giacomo Casanova in mostra a Palazzo Reale di Napoli

Fino al 15 agosto per i 300 anni dalla nascita di Giacomo Casanova a Palazzo Reale la mostra “Giambattista Pittoni e l’epoca di Casanova. Viaggio nel ‘700 tra Venezia e Napoli”, un bel viaggio nel ‘700 tra Venezia e Napoli nell’Alcova della Regina di Palazzo Reale, Compresa nel biglietto d’ingresso. Casanova in mostra a Palazzo Reale di Napoli

Al Museo Madre di Napoli la mostra “Euforia“ di Tomaso Binga

Fino al 15 settembre al Madre, il Museo di Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli la straordinaria mostra “Euforia“ di Tomaso Binga, la più grande esposizione museale di Bianca Pucciarelli Menna, in arte “Tomaso Binga”, con più di 120 opere tra poesie visive, installazioni, fotografie, collage, documenti. La più ampia retrospettiva museale “Euforia“ di Tomaso Binga

Al Museo di Capodimonte a Napoli anche L’Annunciazione di Ludovico Carracci

Altro arrivo straordinario nel Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli. Per la prima volta in città sarà in mostra anche Ludovico Carracci (1555-1619)’ con la sua straordinaria Annunciazione (1584, olio su tela, 182,5×221) in prestito dalla Pinacoteca Nazionale di Bologna fino al 15 giugno 2025. L’opera di Carracci sarà esposta in una sala riservata, la sala 6 in “dialogo” con altri capolavori di Capodimonte, dello stesso periodo e sul medesimo tema iconografico, una di Scipione Pulzone e l’altra di Francesco Curia. L’Annunciazione di Ludovico Carracci

“Napoli Metafisica”: le straordinarie foto di Mimmo Jodice in mostra a Castel Nuovo

Dal 13 Aprile al 1 Settembre 2025 le bellissime fotografie del Maestro Mimmo Jodice saranno in mostra al Maschio Angioino per l’evento Napoli Metafisica. La mostra Napoli Metafisica è un omaggio ad uno dei maestri della fotografia contemporanea, che senza mai lasciare la sua città “Napoli Metafisica”

A Palazzo Reale di Napoli la mostra “Pino Daniele – Spiritual”

Dal 20 marzo fino al 6 luglio a Palazzo Reale a Napoli si terrà la mostra Pino Daniele. Spiritual, una esposizione inedita che celebra il nostro grande Pino Daniele a 70 anni dalla sua nascita e a 10 anni dalla sua scomparsa. In 2 sale dedicate le origini del mondo artistico di Pino Daniele attraverso tantissimi contenuti audiovisivi, pubblici e privati, materiali d’autore e amatoriali, documenti inediti, oggetti personali e strumenti che lo hanno accompagnato nel suo percorso creativo. “Pino Daniele – Spiritual”

Rubens a Capodimonte. A Napoli per la prima volta il ‘San Sebastiano curato dagli angeli’

Evento eccezionale al Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli. Per la prima volta a Capodimonte sarà in mostra il ‘San Sebastiano curato dagli angeli’ (1601-1602, olio su tela, 155,5 x 119,5 cm) di Pieter Paul Rubens uno dei capolavori delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma custodito dalla Galleria Corsini. Rubens a Capodimonte

Al Madre la mostra “Gli anni. Capitolo 1”: l’arte a Napoli dal secondo dopoguerra a oggi

Fino al 30 giugno proroga al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina, la mostra “Gli anni. Capitolo 1” che propone un dialogo tra la collezione del Madre e importanti collezioni pubbliche e private, principalmente della città di Napoli. L’arte a Napoli dal secondo dopoguerra a oggi.

100 nuove opere al Mann con la mostra “Da Pietro Fabris a Vincenzo Gemito.”

Fino al 30 giugno una nuova mostra al MANN dal titolo “Da Pietro Fabris a Vincenzo Gemito. Nuove acquisizioni del MANN, ci permette di ammirare 100 nuove opere che hanno arricchito le già importanti collezioni del Museo. 100 nuove opere al Mann

Le Migliori Mostre d’Arte a Napoli Guida Completa di questo periodo

Tante mostre a Napoli in questo periodo con un panorama artistico variegato, capace di soddisfare ogni tipo di interesse. Da non perdere. Le mostre d’arte a Napoli in questo periodo

Al Museo di Capodimonte in mostra tutti assieme i grandi capolavori ritornati

18 opere di Caravaggio, Tiziano, Artemisia Gentileschi, El Greco ed altri grandi artisti in mostra tutte assieme: un’esposizione stupenda. In sala anche Vesuvio di Andy Warhol. Capolavori a Capodimonte

“Capolavori del ‘600 a Donnaregina”. Mostra sulla pittura napoletana del Seicento a Napoli

Dal 30 ottobre nel Museo Diocesano di Donnaregina una grande mostra con ben 35 veri capolavori della raccolta De Vito grandi opere di pittura napoletana del Seicento. Capolavori a Donnaregina

La Maddalena, capolavoro di Artemisia Gentileschi, in mostra a Napoli a Santa Chiara

Fino a giugno 2025, nel Complesso Santa di Chiara sarà esposta la Maddalena, capolavoro di Artemisia Gentileschi dipinto a Napoli 1630- 7 euro La Maddalena a Santa Chiara

Dove vedere a Napoli tre capolavori del Caravaggio

A Napoli è possibile vedere tre capolavori del Caravaggio tra cui l‘ultimo straordinario dipinto del grande pittote prima della sua morte. Dove vedere tre opere del Caravaggio

A Capri un Museo Archeologico per raccontare l’epoca degli imperatori Augusto e Tiberio

Inaugurato a Capri, il nuovo Museo archeologico che presenta i grandi reperti dell’epoca dell’Isola dei Cesari, degli imperatori Augusto e Tiberio A Capri un Museo Archeologico

Rinnovato il Museo del Tesoro di San Gennaro, una delle collezioni più ricche del mondo

E’ stato rinnovato lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro che conserva il Tesoro più importante al mondo, con bel 21.610 capolavori. Museo del Tesoro di San Gennaro

Aperto il Museo Caruso nel Palazzo Reale di Napoli

A Palazzo Reale aperto il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso, con animazioni in 3d e multimediali e tanto altro,. il Museo Caruso

L’Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napoli

Al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una straordinaria mostra con oltre 60 opere conservate finora nei depositi. “L’altro MANN. Depositi in mostra”

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Dopo 40 anni riapre la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, con un nuovo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea e lo Jago Museum con le opere più belle Jago Museum

Arte pubblica: Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro

E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz” che troviamo nella Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, Il “cono di luce”

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn è l’acquario più antico d’Italia e fu aperto nel 1874: è aperto anche nei weekend L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

Terrazze Pietrarsa 2025: aperitivi, cene e musica sul mare di Napoli

Nelle calde serate estive napoletane c’è un luogo dove il tempo sembra sospeso tra la bellezza del mare e la magia della storia: sono le Terrazze Pietrarsa, all’interno del complesso museale del Museo Nazionale Ferroviario. Affacciate direttamente sul Golfo di Napoli, offrono un’esperienza fatta di relax, cibo e intrattenimento culturale. Terrazze Pietrarsa 2025

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori nel mondo Tante pizzerie di Napoli in lista

Salt Bae sbarca a Napoli: lo chef dei piatti d’oro tra polemiche e curiosità

Annunciata l’apertura di un ristorante a Napoli di Salt Bae, alias Nusret Gökçe, celebre chef turco e icona dei social media. Un’apertura che sta già facendo discutere, un simbolo di lusso internazionale con i suoi piatti d’oro a Napoli. Salt Bae a Napoli

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

L’ottima cucina campana con ben 5 ristoranti della regione nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un proprio punto di riferimento per la gastronomia italiana.Migliori Trattorie in Campania

A Napoli i Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a maggio 2025

Anche per tutto il mese di aprile 2025 i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Di seguito le piazze e le date della città in cui troveremo gli stand Gialli di Coldiretti, con tanti produttori, che vendono i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica

Gay-Odin riapre lo storico negozio di via Chiaia: un gioiello di Art Nouveau

Gay Odin, la storica fabbrica di cioccolateria di Napoli, ha riaperto, dopo un lungo intervento di restauro, il locale di Via Chiaia 237 che è lo stesso negozio dove, nel 1920, Isidoro Odin e Onorina Gay inaugurarono la loro prima cioccolateria. Gay-Odin riapre a via Chiaia

