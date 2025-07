4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 24 al 27 luglio 2025

Ph Lapis Museum

Anche nel prossimo fine settimana sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 24 al 27 luglio 2025 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Visite alla scoperta del Decumano Sotterraneo a dei 35 metri sotto il Centro Antico di Napoli

Con l’afa che torna a stringere la città in una morsa bollente, c’è un luogo che si conferma come l’oasi perfetta dove storia e refrigerio si danno appuntamento: il percorso sotterraneo del LAPIS Museum, incastonato come una gemma preziosa nelle fondamenta della Basilica della Pietrasanta. Un tuffo nella storia che inizia con il Museo dell’Acqua, dove le antiche cisterne greco-romane raccontano di un’ingegneria idraulica che farebbe invidia ai moderni. Qui, tra pareti millenarie, si svela il genio dell’antica Neapolis: una città che già duemila anni fa aveva compreso l’importanza di incanalare l’acqua e renderla accessibile a tutti. Una lezione di sostenibilità ante litteram che oggi suona più attuale che mai. Ma è il gioco di ruscellamenti, luci e colori a rubare la scena: fasci luminosi sapientemente posizionati trasformano questi spazi sotterranei in una speculare cattedrale laica, dove ogni pietra sembra sussurrare segreti del passato. Il viaggio prosegue nella suggestiva Sala della Luna, un ambiente che evoca le radici pagane dell’edificio soprastante, prima di approdare al Decumano Sommerso. Qui la storia si fa drammatica: durante i bombardamenti del secondo conflitto mondiale, questi cunicoli divennero il grembo protettivo per migliaia di napoletani in fuga dalle bombe alleate. Le antiche “infrastrutture” romane furono così trasformate in rifugi di sopravvivenza: la storia che si reinventa per necessità. L’esperienza si arricchisce grazie alle proiezioni immersive che danno voce ai fantasmi del passato. Nella Sala dei Racconti, gli ologrammi di Gennaro e Michelina – in pieno stile eduardiano – regalano spaccati di vita quotidiana degli anni Quaranta. Mentre nella Sala dei bombardamenti, le immagini restituiscono la sensazione di una città sotto le bombe, chiudendosi con un auspicato messaggio di speranza e di pace. Nel frattempo il piano basilica ospita Picasso – Il linguaggio delle idee, una rassegna che punta i riflettori sugli aspetti meno noti del maestro andaluso. Qui è possibile esplorare l’aspetto più creativo di Picasso, con un particolare focus sulla produzione ceramica e scultura. E per chi acquista il biglietto della mostra può ricevere uno sconto di due euro sull’ingresso al percorso sotterraneo. Il LAPIS Museum è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20. Le visite guidate al percorso sotterraneo partono con cadenza regolare: sei appuntamenti quotidiani dal lunedì al venerdì (10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 18:30), cinque nel weekend (10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30). La prenotazione è consigliata, soprattutto per weekend e festivi. È possibile farlo in diversi modi: chiamando al 08119230565 (dal lunedì al venerdì, 10-14), ma lo stesso numero è sempre attivo con i messaggi WhatsApp, oppure via mail a info@lapismuseum.com. E per chi desidera acquistare direttamente, può farlo sul sito www.lapismuseum.com senza costi di prevendita. Il LAPIS Museum è un’esperienza culturale che regala anche il bonus di un ambiente naturalmente climatizzato e fresco. Quando il benessere fisico sposa l’arricchimento intellettuale, il risultato è una formula che conquista. Maggiori Informazioni Sito Ufficiale per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum

Dal 24 al 27 luglio – Donne di fede, carità e speranza: Visite gratuite nei conventi e monasteri di Napoli

A Napoli la celebrazione del Giubileo 2025 inizia con un evento gratuito da non perdere che prevede, dal 13 febbraio al 21 dicembre 2025, ben 8 itinerari, 77 visite guidate, 18 incontri musicali e tanto altro. Promosso e finanziato dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, il progetto si chiama “Donne di fede, carità e speranza. Percorsi giubilari nei conventi e nei monasteri di Napoli” e prevede tantissimi eventi gratuiti fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria.Gli appuntamenti del sabato saranno accompagnati da momenti musicali con formazioni acustiche che allieteranno i partecipanti, proiettandoli in un’atmosfera suggestiva. Le visite del prossimo Weekend 24 luglio – Itinerario 4 ore 16.00 punto d’incontro: S. Maria in Gerusalemme / 25 luglio – Itinerario 5 ore 11.30 punto d’incontro: Monastero clarisse di S. Chiara / 26 luglio – Itinerario 6 ore 10.00 punto d’incontro: Archivio di Stato / 27 luglio – Itinerario 8 ore 10.00 punto d’incontro: S. Giovanni a Carbonara informazioni sul link del post Visite guidate gratuite

Domenica 27 luglio – la bellissima Chiesa dei Girolamini

Una bella visita guidata ad una delle chiese più belle di Napoli la Chiesa dei Girolamini, riaperta dopo 10 anni di cantieri di restauro. La chiesa, con i suoi 68 metri di lunghezza e 28 di larghezza, presenta capolavori artistici del tardo-manierismo romano e napoletano, del naturalismo e del barocco (da Massimo Stanzione, Luca Giordano, Battistello Caracciolo, Francesco Solimena oltre a Guido Reni, Sammartino, Ribera e Francesco Gessi). La chiesa fu edificata a Napoli a seguito dell’arrivo in città dei padri oratoriani di San Filippo, dopo il 1586, che inizialmente acquistarono Palazzo Seripando, di fronte al Duomo, costruendo una prima chiesa e un oratorio. L’attuale chiesa, su progetto dell’architetto fiorentino Giovan Antonio Dosio, fu iniziata negli anni ’90 del Cinquecento e consacrata nel 1658. La prenotazione è obbligatoria – Appuntamento alle 10:30 piazza Girolomini in via dei Tribunali– Costi da 14 euro – Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale -Organizzazione Megaride Art

Domenica 27 giugno – Lux in Fundo tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un vero e proprio faro di speranza che, attraverso l’arte del passato e quella del presente, illumina i vicoli più nascosti dello storico quartiere. Un’esperienza coinvolgente che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono: Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Palazzo dello Spagnuolo – Chiesa dei Cristallini – Basilica di San Severo fuori le mura – Figlio Velato di Jago – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” Il tour è in programma ogni sabato pomeriggio. Costo a partire da 19 euro Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione Catacombe di Napoli.

