SuoNato Festival alla Base Nato: chiude con tre super live a Napoli

10 grandi concerti a Napoli per il “SuoNato Festival” alla ex Base Nato di Bagnoli, un grande festival che ha ospitato anche Herbie Hancock una leggenda del jazz nella sua unica data al sud Italia. Ed ora gli ultimi 3 concerti con Come Cose, Fabri Fibra e gli Psicologi

Fino al 19 settembre 2025 alla ex Base Nato di Bagnoli a Napoli si terranno gli ultimi 3 concerti del “SuoNato Festival” che quest’anno ha presentato 10 grandi concerti. da non perdere. Gli ultimi 3 concerti da non perdere vedranno sul palco Come Cose, Fabri Fibra e gli Psicologi.

Al Viale della Liberazione di Bagnoli, nel Parco San Laise ci sono stati anche altri concerti in esclusiva per la Campania con grandi artisti italiani e internazionali: si sono infatti già esibiti Herbie Hancock, CCCP, Willie Peyote, La Niña, Walter Ricci e Teenage Dreams, tutti grandi artisti per la rassegna estiva che durerà fino a settembre 2025 nei grandi spazi della Ex Base Nato di Bagnoli.

Ultima chiamata per i concerti del SuoNato Festival 2025 a Napoli! 3 serate, 3 nomi da urlo: Come Cose (24 luglio), Fabri Fibra (5 settembre) e Psicologi (19 settembre). L’Ex Base Nato di Bagnoli si accende per il gran finale del SuoNato Festival! Posti limitati, atmosfera unica, pubblico in delirio. Se ami la musica live, non puoi perderti questi show. I biglietti stanno andando a ruba. Acquista ora i tuoi biglietti su Ticketone

“SuoNato Festival”: gli ultimi 3 grandi appuntamenti nella ex Base Nato di Bagnoli

Giovedì 24 luglio 2025 – i Come Cose – il duo composto da California (Francesca Mesiano) e Fausto Lama (Fausto Zanardelli), con l’album “Vita Fusa”

– il duo composto da California (Francesca Mesiano) e Fausto Lama (Fausto Zanardelli), con l’album “Vita Fusa” Venerdì 5 settembre 2025 – Fabri Fibra – Il Rapper di Senigallia col suo “Festival Tour 2025” e oltre 20 anni di carriera

– Il Rapper di Senigallia col suo “Festival Tour 2025” e oltre 20 anni di carriera venerdì 19 settembre 2025 – gli Psicologi – a chiudere questa edizione del SuoNato Festival ci saranno sul palco, Drast e Lil Kvneki con il loro ultimo album “DIY“

Oltre ai concerti già annunciati, ospitati sul main stage della Ex Base Nato, verrà allestito anche un secondo palco che accoglierà artisti emergenti e nuove realtà della musica italiana. Così da rendere l’area fruibile per un periodo più ampio e con diverse attività.

I biglietti per assistere ai concerti del SuoNato Festival 2025 sono disponibili in prevendita su Ticketone, Dice e nei punti vendita autorizzati.

SuoNato Festival 2025 Napoli: ultimi live da non perdere alla Ex Base Nato

Quando: Giovedì 24 luglio 2025 – Come Cose Venerdì 5 settembre 2025 – Fabri Fibra Venerdì 19 settembre 2025 – Psicologi

Tutti i concerti iniziano alle ore 21:00

Dove: Ex Base Nato di Bagnoli, Viale della Liberazione – Napoli

Ex Base Nato di Bagnoli, Viale della Liberazione – Napoli Biglietti: Disponibili in prevendita su Ticketone, Dice e nei punti vendita autorizzati. Prezzi variabili per artista e settore.

Disponibili in prevendita su Ticketone, Dice e nei punti vendita autorizzati. Prezzi variabili per artista e settore. Maggiori informazioni: www.ufficiok.com 351 956 6506

