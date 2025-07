La Sagra del Cuzzetiello a Alvignanello di Ruviano (CE)

Ad Alvignanello di Ruviano dell’Alto Casertano, la Sagra del Cuzzetiello una delle sagre più golose della zona con tanto buon cibo e buon vino locale

Si svolgerà da giovedì 24 a domenica 27 luglio 2025 a Alvignanello di Ruviano nel casertano la 3° Edizione di una delle sagre più golose dell’Alto Casertano, la Sagra del Cuzzetiello, che dal 24 al 27 luglio porterà tanto cibo ed allegria nel piccolo e suggestivo borgo di Alvignanello, frazione del comune di Ruviano (CE).

Una sagra “giovane” voluta da un gruppo di ragazzi del posto, che ancora oggi s’impegnano per migliorarla sempre di più.

La sagra è dedicata al Cuzzetiello napoletano che non è un semplice panino ma è un pasto completo inserito in un piccolo pezzo di pane cafone. O’ Cuzzetiello nasce dall’usanza napoletana di intingere il pane casereccio nel ragù mentre sta ancora bollendo. Ma attenzione non confondetelo con la scarpetta.

Il Cuzzetiello di Alvignanello sarà servito farcito con sugo di ragù e polpette ma anche con qualche variante.

Ma a Alvignanello il buon Cuzzetiello si potrà gustare assieme ad altre specialità della tradizione locale, ad Alvignanello, in Piazza del Buono, tutte le sere, dal 24 al 27 Luglio 2025.

E poi ogni sera non mancheranno concerti, esibizioni di danza e ospiti che troverete nel dettaglio nella locandina ufficiale.

