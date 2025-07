Marina di Camerota ospita Gusto Italia in Tour 2025: gastronomia, musica e artigianato

Ph Facebook Gusto Italia in Tour

Ben dieci giorni di grande festa a Marina di Camerota per l’evento itinerante di Gusto Italia in Tour tra buona Enogastronomia, artigianato e turismo.

In Cilento, a Marina di Camerota, sul lungomare, da venerdì 18 a domenica 27 luglio 2025 dalle ore 17 a mezzanotte, arriva la grande festa di Gusto Italia in Tour, l’evento itinerante della buona Enogastronomia, dell’artigianato e del turismo ad ingresso libero.

Una tappa da non perdere con 10 giorni all’insegna del buon cibo e del Made in Italy. Anche quest’anno in Campania Gusto Italia in Tour presenta tante bontà e novità del settore Enogastronomico e dell’Artigianato con il meglio del Made in Italy, dalle specialità territoriali, ai Prodotti Tipici delle Regioni Italiane, dall’Artigianato Artistico e Tradizionale Italiano, alle Creazioni Artigianali Handmade.

Saranno anche dieci giorni ricchi di attività, spettacoli e divertimento vicino alle spiagge più belle del Cilento, in una località che anche quest’anno è stata insignita della Bandiera Blu

Tanto buon cibo ma anche artigianato e spettacoli a Gusto Italia in Tour

Gusto Italia in Tour è una grande fiera itinerante del gusto, dell’enogastronomia, dell’artigianato e del benessere che da anni si sposta tra le più belle città del meridione ed è anche una opportunità per poter dialogare direttamente con i produttori.

Ma in questa grande festa non mancheranno serate di Musica popolare, la Musica live e il divertimento. In particolare tra i tanti eventi da non perdere:

Venerdì 18 luglio, alle ore 21, la compagnia di musica popolare L’antiqua giostra .

. Giovedì 24 luglio, alle ore 21, pizziche e tammurriate con i Nama Ra Cundo .

. Sabato 26 luglio, alle ore 21, i Medio Sud – World Music con Rossella Cosentino alla voce e alla chitarra e Joseph Bruno alla chitarra.

E poi tutti i giorni, dalle ore 17 a mezzanotte, in programma diversi spettacoli dal vivo di Pulcinella e dei burattini a cura del Teatro Nazionale dei burattini di Mauro Apicella.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Camerota, di Camera di Commercio di Salerno e Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Gusto Italia in Tour Marina di Camerota: Enogastronomia e Artigianato

Quando: da venerdì 18 a domenica 27 luglio 2025 dalle ore 17 alle 24

da venerdì 18 a domenica 27 luglio 2025 dalle ore 17 alle 24 Dove : Lungomare di Marina di Camerota

: Lungomare di Marina di Camerota Biglietti: Ingresso libero

Ingresso libero Maggiori informazioni: – Gusto Italia in tour Marina di Camerota

