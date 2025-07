Geolier Napoli 2025: due concerti evento il 25 e 26 luglio all’Ippodromo

Ph Facebook Geolierofficial

Due concerti per il rapper napoletano Geolier a Napoli all’ippodromo di Agnano. Una grande festa per Emanuele Palumbo, in arte Geolier nato nel 2000 a Napoli e cresciuto a Secondigliano

Due date per ascoltare dal vivo Geolier a Napoli venerdì 25 e sabato 26 luglio per due grandi concerti all’ippodromo di Agnano. Dopo il grande successo ottenuto a Sanremo nel 2024 per Geolier solo grandi record: 1 nuovo album con tantissime copie vendute e ben 145.000 spettatori per i suoi 3 concerti spettacolari, tutti sold out, allo Stadio Diego Armando a Napoli.

Geolier live a Napoli 2025: doppia data da non perdere! 25 e 26 luglio 2025: due serate esplosive con Geolier all’Ippodromo di Agnano! Dopo il boom di Sanremo e i sold out al Maradona, il rapper torna nella sua città per due concerti da record. Musica, emozioni e il calore di Napoli per un evento imperdibile. Acquista ora su Ticketone



E ora già tanti successi per il suo tour che è partito il 15 marzo da Jesolo e che arriverà anche a Napoli nelle seguenti date:

25 Luglio 2025 – Napoli – Ippodromo Di Agnano

26 Luglio 2025 – Napoli – Ippodromo Di Agnano

I biglietti sono in vendita su Ticketone.it

Vi consigliamo di seguire con attenzione le comunicazioni delle autorità circa la viabilità della zona. Sembra che nei due giorni verrà pedonalizzata tutta l’area antistante l’impianto, da via Agnano Astroni a via Beccadelli e verrà chiusa anche l’uscita Agnano della Tangenziale di Napoli.

Geolier Napoli 2025: non perdere i concerti all’Ippodromo di Agnano

Quando:

Venerdì 25 luglio 2025 – ore 21:00

Sabato 26 luglio 2025 – ore 21:00

Dove:

Ippodromo di Agnano – Napoli (NA)

Biglietti:

Disponibili su Ticketone.it

Prezzi variabili in base al settore – consigliato l’acquisto anticipato

Maggiori informazioni:

Geolier Official Facebook

Attenzione: previste modifiche alla viabilità e aree pedonalizzate nei dintorni

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

Alcuni link presenti in questo articolo potrebbero essere link affiliati: ciò significa che, senza alcun costo aggiuntivo per te, potremmo ricevere una piccola commissione se effettui un acquisto o prenoti un servizio tramite quei link. Questa attività ci aiuta a sostenere il lavoro di Napoli da Vivere e a continuare a offrire contenuti gratuiti e aggiornati.