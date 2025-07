Sagra Lagane e Ceci 2025: 6 serate di gusto e tradizione a Rufoli (Salerno)

Anche quest’anno torna una grande e molto attesa festa vicino Salerno, nella zona collinare di Ruvoli, con tante specialità gastronomiche locali e gli ottimi tegamini di lagane e ceci, vera specialità della zona per la 33° edizione della Sagra Lagane & Ceci

Ritorna la Sagra delle Lagane e Ceci che si terrà nei giorni dal 18 al 23 luglio 2025 con 6 serate di festa a Rufoli, sulle colline di Salerno. Si potrà così gustare lo squisito e inimitabile tegamino di lagane e ceci e le tantissime altre specialità locali. E, per l’intera durata dell’evento, la sagra ospiterà anche serate con musica dal vivo, spettacoli e artisti di strada.

Rufoli, sulle colline di Salerno, organizza da anni questa bella sagra grazie all’Associazione San Michele, con 6 sere di festa e divertimento, tante specialità gastronomiche locali e gli ottimi tegamini di lagane e ceci. Le Lagane sono la gustosissima pasta casereccia simile alle tagliatelle, condita con i ceci, cotti lentamente al fuoco seguendo l’antica ricetta delle massaie locali.

Le Lagane e Ceci verranno servite nel tegamino di terracotta

Le Lagane e Ceci verranno servite nel tegamino di terracotta per ricordare che a Rufoli continua l’antica lavorazione dell’argilla. Non mancheranno anche altre specialità locali come: panini farciti con “a’ meveza ‘mbuttunata”, salsiccia e carne alla brace, salumi e sott’oli, pizzelle di sciurilli, melanzane arrostite e allardate, le famose zeppole, il tutto servito con un ottimo vino rosso. Quest’anno anche le Lagane e ceci senza glutine e senza lattosio.

Per l’intera durata dell’evento, la sagra ospiterà musica live, tanti spettacoli e artisti

Maggiori informazioni – Sagra Lagane e Ceci a Rufoli Salerno

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.