Cinema all’Aperto a Napoli: i film sotto le stelle dal 21 al 27 luglio 2025

Cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tante rassegne interessanti. Di seguito i titoli dei film sotto le stelle nella settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 luglio 2025 a Napoli e nelle vicinanze

Anche quest’anno tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una bella location sotto le stelle. Di seguito vi riportiamo l’elenco dei film visibili nelle sere della settimana che va dal 21 al 27 luglio 2025 a Napoli e nelle vicinanze. Per maggiori informazioni cliccate sul singolo link del post dove troverete tutte le notizie su quell’arena.

Estate a Corte: grandi film all’aperto a Napoli ai Quartieri Spagnoli

Ingresso 3,50 euro per film italiani ed europei o 5 euro per gli altri. Dal 3 luglio al 31 agosto 2025 tutte le sere nel seicentesco palazzo di Foqus ai Quartieri Spagnoli, i migliori film della stagione e incontri con i registi e attori.

Per la prossima settimana sono previsti i seguenti film:

Lunedì 21 luglio – HOKAGE – OMBRA DI FUOCO – (Giappone, 2023, 95’) di Shin Tsukamoto

Martedì 22 luglio – A COMPLETE UNKNOWN (USA, 2024, 141’) di James Mangold

Mercoledì 23 luglio – IL QUADRO RUBATO – Le tableau volé (Francia, 2024, 91’) di Pascal Bonitzer

Giovedì 24 luglio – FAMILIA (Italia, 2024, 120’) di Francesco Costabile

Venerdì 25 luglio – L’ABBAGLIO (Italia, 2025, 131’) di Roberto Andò

Sabato 26 luglio – QUEER (Italia/USA, 2024, 135’) di Luca Guadagnino

Domenica 27 luglio – FOLLEMENTE (Italia, 2025, 97’) di Paolo Genovese

Ingresso 3,50 o 5 euro – Maggiori informazioni – Estate a Corte

Il grande cinema all’aperto al Maschio Angioino: a Napoli Pickpocket

Ingresso 4,50 euro. Dal 7 al 22 luglio 2025 a Napoli inizia la rassegna Pickpocket che propone al Maschio Angioino 16 serate e 24 film oltre ad incontri con registi e registe che presenteranno il proprio film: un racconto doppio, un gioco di riflessi e suggestioni per celebrare il cinema e le sue storie. I biglietti per Pickpocket avranno un costo di €4,50 (+ prevendita), valido anche per le serate con doppia proiezione

Per la prossima settimana sono previsti i seguenti film:

LUN 21 luglio – Ore 20.30 Incontro con Cassigoli e Kauffman – A seguire VITTORIA – di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman (Italia 2024, 89′) – Ore 22.30 SILHOUETTE – di Matteo Garrone (episodio di Terra di mezzo, Italia 1996, 20′) Scelto da Cassigoli e Kauffman

MAR 22 luglio – Ore 20.30 Incontro con Antonio Capuano A seguire VITO E GLI ALTRI di Antonio Capuano (Italia 1991, 83’) – Ore 22.30 CHE COSA SONO LE NUVOLE? – di Pier Paolo Pasolini (episodio di Capriccio all’italiana, Italia 1968, 20’) – Scelto da Antonio Capuano

Maggiori informazioni, biglietti e programma completo Pickpocket

Doppio Sogno: la rassegna di cinema all’aperto a Villa Pignatelli a Napoli

Ingresso 5 euro – Torna anche quest’anno a Napoli, a Villa Pignatelli dal’8 al 24 luglio 2025, Doppio Sogno la rassegna che propone 9 serate di film d’autore in lingua originale curate da Laura Angiulli. Nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì alle 20.30, tanti capolavori in versione originale sottotitolata, presentate da critici e docenti durante delle belle serate all’aperto da non perdere a Villa Pignatelli.

Per la prossima settimana sono previsti i seguenti film:

Martedì 22 luglio dalle ore 20,30 – introduce Francesco de Cristofaro, letterature comparate, Università degli Studi di Napoli Federico II – Primavera,Estate,Autunno,Inverno …e ancora Primavera (Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom) – Kim Ki-duk, 2003, Corea del Sud, colore, 103 min – V.O. coreano, sottotitoli italiano

introduce Francesco de Cristofaro, letterature comparate, Università degli Studi di Napoli Federico II – (Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom) – Kim Ki-duk, 2003, Corea del Sud, colore, 103 min – V.O. coreano, sottotitoli italiano Mercoledì 23 luglio dalle ore 20,30 – introduce Alberto Castellano saggista e critico cinematografico – Lo specchio della vita – (Imitation of life) – Douglas Sirk, 1959, USA, colore, 125 min – V.O. inglese, sottotitoli italiano

introduce Alberto Castellano saggista e critico cinematografico – – (Imitation of life) – Douglas Sirk, 1959, USA, colore, 125 min – V.O. inglese, sottotitoli italiano Giovedì 24 luglio 2025 – dalle 20,30 – introduce Giulia Renzi Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo – Il Grande Freddo(The Big Chill) Lawrence Kasdan, 1983, USA, colore, 105 min V.O. inglese, sottotitoli italiano

Doppio Sogno: il cinema all’aperto – Maggiori informazioni, biglietti e programma completo

Arena Puteolana: il grande Cinema all’aperto a Villa Avellino a Pozzuoli

Ingresso a 3,50€ – Dal 9 luglio al 21 settembre 2025 una bella rassegna di cinema all’aperto a Pozzuoli dal titolo “A Spasso nel Cinema” che si terrà nelle serate estive nel fresco dei giardini dell’area spettacolo di Villa Avellino. Un programma di proiezioni all’aperto ricco e per tutti i gusti che si svolgerà dal mercoledì alla domenica nell’Arena Puteolana nello splendido scenario di Villa Avellino.

Per la prossima settimana sono previsti i seguenti film:

Mercoledi 23 Luglio – Nottefonda

Giovedi 24 Luglio – Nottefonda

Venerdi 25 Luglio – Nottefonda

Sabato 26 Luglio – Mufasa – Il Re Leone –

Domenica 27 Luglio – Mufasa – Il Re Leone –

Maggiori informazioni – Cinema all’aperto a Villa Avellino

Riapre il Parco del Poggio ai Colli Aminei con il cinema all’aperto gratuito: Cinema al Poggio

Gratuito fino ad esaurimento posti – Riaperto al pubblico , dopo vari lavori di manutenzione, il Parco del Poggio ai Colli Aminei. Un grande e oramai storico parco cittadino che sarà anche utilizzato per l’intrattenimento serale grazie alla sua bella arena cinematografica estiva in cui sarà attivata una rassegna serale di film di qualità ad ingresso gratuito. In particolare, la grande arena sarà aperta per sette serate di luglio con la rassegna “Cinema al Poggio” con una selezione di film di qualità da giovedì 24 a mercoledì 30 luglio, con proiezioni gratuite ogni sera alle ore 21:00 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

“Cinema al Poggio” – Film gratuiti al Parco del Poggio in settimana:

giovedì 24 luglio – “Ammore e malavita” (2017) dei Manetti Bros., un mix di sceneggiata napoletana e musical all’americana sul rapporto sentimentale tra un’infermiera e un killer della camorra.

Venerdì 25 luglio – “Little Miss Sunshine” (2006), commedia di Jonathan Dayton e Valerie Faris su una sgangherata famiglia in viaggio verso il concorso di bellezza per bambine più famoso della California.

sabato 26 luglio – “Fargo” (1996), dei fratelli Coen storia di un fallimentare rapimento inscenato da un venditore d’auto tra le nevi del Minnesota per ottenere denaro dal suocero.

domenica 27 luglio – “Full Monty – Squattrinati organizzati” (1997) di Peter Cattaneo, alcuni operai inglesi che, dopo aver perso il lavoro, si improvvisano spogliarellisti “.

Ingresso gratuito – Maggiori informazioni- Cinema al Poggio

Ritorna Fresko Film, il Cinema all’Aperto 2025 sotto le stelle a Portici

Ingresso 3,50 – parcheggio in zona – Dal 3 luglio al 31 agosto 2025, alle ore 21.00, ritorna Fresko Film la bella rassegna cinematografica che propone grandi film all’aperto ogni sera a Portici da quasi 30 anni. Ogni sera alle 21 nel parco dell’ICI Don Bosco Melloni in via Roma a Portici con proiezioni sempre a 3,50 euro a persona e la rassegna quest’anno prevede ben 25 grandi film in 60 giorni di proiezioni. Possibilità di parcheggio gratuito negli spazi antistanti il complesso.

Per la prossima settimana sono previsti i seguenti film:

Lunedì 21 – Follemente

Martedì 22 – Follemente

Mercoledì 23 – Fuori

Giovedi 24 – Fuori

Venerdì 25 – Emilia Perez

Sabato 26 – Emilia Perez

Domenica 27 – La Vita Da Grandi

Ingresso 3,50 – Maggiori informazioni- Fresko Film

“Sotto il cielo stellato”: il cinema all’aperto a Sant’Agnello di Sorrento

Ingresso gratis – Al via la terza edizione del cinema sotto le stelle a Sant’Agnello di Sorrento con gli appuntamenti di “Sotto il cielo stellato” che fanno parte del cartellone degli eventi previsti dal Comune per l’estate 2025. Le proiezioni di venerdì sera da venerdì 11 luglio a venerdì 8 agosto 2025 alle ore 21:00 sul costone tufaceo della spiaggia di Caterina a Sant’Agnello di Sorrento. Sotto il cielo stellato”

“LA GUERRA DEI NONNI” venerdì 25 luglio 2025. Commedia italiana che racconta la storia di due nonni, Gerri e Tom, che si contendono l’affetto dei loro nipoti. Quando i genitori devono assentarsi per lavoro, i due nonni, molto diversi tra loro, si ritrovano a prendersi cura dei bambini, dando vita a una serie di esilaranti sfide e gag, mentre cercano di conquistare il cuore dei nipoti.

Ingresso gratis – Maggiori informazioni- “Sotto il cielo stellato”

Cinema intorno al Vesuvio: grandi film di sera all’aperto nei Giardini di Villa Bruno

Ingresso 5 euro – Da lunedì 23 giugno al 6 agosto 2025 si terrà la rassegna “Cinema intorno al Vesuvio” che anche per questa 31^ edizione si terrà all’aperto nel parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, 30 film con le serate che inizieranno sempre alle 21:15 e con il biglietto d’ingresso costa 5 euro, ridotto a 4 euro per i soci Arci. Oltre ai film anche ospiti registi, attori.

Per la prossima settimana sono previsti i seguenti film:

21 luglio 2025 – L’orto americano

22 luglio 2025 – The substance

23 luglio 2025 – The substance

24 luglio 2025 – Bridget Jones – Un amore di ragazzo

25 luglio 2025 – Bridget Jones – Un amore di ragazzo

26 luglio 2025 – Una terapia di gruppo

27 luglio 2025 – Una terapia di gruppo

Ingresso 5 euro – Maggiori informazioni – Cinema intorno al Vesuvio a Villa Bruno

Arena San Sebastiano al Vesuvio: film all’aperto nel grande parco

Ingresso 3,50 film – Si terrà fino a 7 settembre 2025 nel Parco Urbano di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio la edizione 2025 di “Arena San Sebastiano al Vesuvio. Tantissimi film a soli 3,50 euro e poi spettacoli e concerti all’aperto a prezzi diversi. Disponibili oltre 500 comodi posti a sedere tutti numerati Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15.

Per la prossima settimana sono previsti i seguenti film:

25 luglio – Aria Film Fest – Festival di cortometraggi ambientali, con Alex Marano

26 luglio – Familia

27 luglio – Finché notte non ci separi

Ingresso film 3,50 – Maggiori informazioni – Arena San Sebastiano al Vesuvio

Capua Film Fest: Film gratuiti e ottimo street Food nei Giardini dello Sperone

Gratuito fino ad esaurimento posti – Dal 14 al 27 luglio 2025 presso i Giardini dello Sperone a Capua si terrà la IV edizione del Capua Film Fest, la bella rassegna cinematografica gratuita che, in soli tre anni, è diventato un evento molto atteso e frequentato coinvolgendo oltre 20.000 partecipanti. Anche quest’anno 15 giorni di proiezioni a ingresso gratuito con attività collaterali, ospiti di rilevanza nazionale e internazionale, e un occhio particolare alla buona enogastronomia locale con cinque punti food e aree esperienziali.

Per questa settimana sono previsti i seguenti film:

Lunedì 21, ore 21.00 Francesco Costabile presenta “Familia” di Francesco Costabile

Martedì 22, ore 21.00 Paolo Licata e Donatella Finocchiaro presentano “L’amore che ho” di Paolo Licata

Mercoledì 23, ore 21.00 Paola Randi, Ludovica Nasti e Margherita Di Rauso presentano “La storia del Frank e della Nina” di Paola Randi

Giovedì 24 ore 21.00 Serata cult – “Ghostbusters – Acchiappafantasmi di Ivan Reitman” – In esposizione l’auto del film.

Giovedì 24 ore 23.00 Notte cult – “Lo squalo” di Steven Spielberg (124′)

Venerdì 25 ore 20.30 Peppino Di Capri, Francesco Del Gaudio e Maria Sole Limodio presentano “Champagne – Peppino Di Capri” di Cinzia Th. Torrini

Venerdì 25 ore 23.00 Notte cult “Videodrome” di David Cronenberg (88′)

Sabato 26, ore 21.00 Vanessa Scalera presenta Qui non è Hollywood di Pippo Mezzapesa (episodi 3-4)

Domenica 27, ore 21.00 Ivano De Matteo e Valentina Ferlan presentano “Una figlia” di Ivano De Matteo

Ingresso gratuito – Maggiori informazioni – Capua Film Fest 2025

