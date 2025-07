Concerti Gratis in Campania nel weekend dal 17 al 21 luglio 2025

Concerti Gratis in Campania nel weekend

Durante l’estate in tante cittadine della Campania si tengono molti concerti ed eventi musicali di sera quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o di grandi eventi che si svolgono nei fine settimana. Una bella occasione per partecipare a queste manifestazioni ascoltando anche grandi artisti e gruppi musicali che si esibiscono quasi sempre gratuitamente o con piccoli contributi. Vi indichiamo di seguito alcuni di questi concerti per il prossimo weekend che va da giovedì 17 a lunedì 21 luglio 2024. Vi consigliamo sempre, prima di recarvi sul posto, di verificare se la sagra o l’evento si tengono regolarmente o se sono stati rimandati, consultando anche le pagine facebook degli artisti.

I concerti si svolgono quasi sempre la sera e sono quasi sempre a ingresso libero perché si tengono nelle piazze o in altri grandi luoghi pubblici. Per alcuni concerti troverete l’articolo di approfondimento con maggiori informazioni.

Concerti gratis in Campania dal 17 al 21 luglio 2025

Giovedì 17 luglio 2025

“BILLIE HOLIDAY’S TRIBUTE” – POMPEI (NA) AL POMPEI LAB

THE CITY’S SONG – THE NAPOLI SESSIONS – NAPOLI PALAZZO RICCA VIA TRIBUNALI, 213

PREMIATA FORNERIA MARCONI – MONTEFALCONE DI VAL FORTORE (BN)

Venerdì 18 luglio 2025

GIGIONE – BIVIO DI SANTA CECILIA DI EBOLI (SA)

NINA ZILLI – AMALFI (SA) SAGRATO DEL DUOMO

TONY TAMMARO – SAN MANGO SUL CALORE (AV)

ANNA TATANGELO – POMPEI (NA)

PEPPE SERVILLO & SOLIS STRING QUARTET – FOJANO DI VAL FORTORE (BN)

Sabato 19 luglio 2025

GIGI FINIZIO – CASAVATORE (NA)

AUDIO 2 – POMPEI (NA)

ENZO AVITABILE – S.AGATA DI SOLOFRA (AV)

ANDREA SANNINO – SAN MANGO SUL CALORE (AV)

Domenica 20 luglio 2025

BLUE STUFF – DRAGONI (CE)

EUGENIO BENNATO – SANTO STEFANO DEL SOLE (AV)

TONY TAMMARO – ARIANO IRPINO (AV)

GIGIONE – SERRE (SA)

CANZONIERE GRECANICO SALENTINO – SESSA AURUNCA (CE)

Lunedì 21 luglio 2025

BIG MAMA – GIFFONI VALLE PIANA (SA)

ROSARIO MIRAGGIO – CERVINO (CE)

MIMMO CAVALLARO – MONTECORVINO PUGLIANO (SA)

