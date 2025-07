Visita Capodimonte di sera a 5€ il 18 luglio: arte, mostre e spettacolo su Basile

Solo 5 euro per visitare di sera lo splendido Museo e Real Bosco di Capodimonte che sarà aperto in via straordinaria, dalle 19:30 alle 23:30, con ultimo ingresso in biglietteria alle 22:30. Tanti capolavori e due eventi, su prenotazione, dedicati a Giovanbattista Basile con Mariano Rigillo

Venerdì 18 luglio 2025 il Museo e Real Bosco di Capodimonte sarà aperto in via straordinaria, dalle 19:30 alle 23:30, con ultimo ingresso in biglietteria alle 22:30 e un biglietto di 5 euro. Il biglietto potrà essere acquistato presso il museo in biglietteria o attraverso il sito e/o l’App di Musei italiani.

Nella serata saranno visitabili la Collezione Farnese, la Galleria delle cose rare e preziose, gli Appartamenti reali. Sarà anche possibile visitare le mostre in corso “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” con opere di Luca Giordano, Mattia Preti, Jusepe de Ribera, Cosimo Fanzago e altri, e l’opera “Damasa” di Gian Maria Tosatti.

L’apertura serale del Museo e Real Bosco di Capodimonte sarà un’occasione perfetta per godersi l’arte e la cultura in orario serale.

Il 18 luglio 2025 al Museo di Capodimonte anche un evento dedicato a Giovanbattista Basile

Al Museo e Real Bosco di Capodimonte il 18 luglio alle ore 21.30 si esibirà Mariano Rigillo presso il Salone da ballo, con accompagnamento musicale di Isabella Parmiciano al violino. Alle ore 20 “La vera storia di Cenerentola” sarà raccontata lungo il percorso delle collezioni del ‘600 napoletano. Prenotazione obbligatoria, per massimo 4 persone, inviando una mail con Nome, Cognome, numero di telefono, numero dei posti richiesti a fiabedelbasile@gmail.com

I primi 100 prenotati, con il biglietto di ingresso del Museo a 5 euro, potranno assistere alla rappresentazione delle ore 20:00 di “LA VERA STORIA DI CENERENTOLA” raccontata durante il percorso delle collezioni del 600 napoletano e alle ore 21:30 nel Salone da Ballo al reading de LI SETTE PALOMMIELLE con Mariano Rigillo accompagnato dal violino di Isabella Parmiciano.

