I Venerdì di Ercolano: tornano le passeggiate notturne nel Parco archeologico di Ercolano

Ritorna, per l’8ª edizione l’evento “I Venerdì di Ercolano” che permette la visita libera di notte nello stupendo Parco Archeologico di Ercolano.

Novità di quest’anno sarà la possibilità per i visitatori di esplorare liberamente l’area archeologica illuminata di sera, passeggiando tra le strade, le botteghe e le sontuose domus dell’antica Herculaneum, guidati da un’applicazione Ercolano Digitale, scaricabile gratuitamente sul posto.

Dal 4 luglio all’8 agosto 2025 ogni venerdì sera ci saranno delle aperture speciali per vivere l’esperienza unica di una visita notturna nella città antica di Ercolano esplorando liberamente l’area archeologica illuminata per l’occasione.

L’evento, dal titolo “I Venerdì di Ercolano”, prevede delle aperture serali straordinarie del Parco Archeologico al 4 luglio all’8 agosto 2025, ogni venerdì sera dalle ore 20 alle 24 per vivere una visita speciale con la suggestiva illuminazione notturna.

La novità dell’edizione 2025 è la visita libera

La grande novità dell’edizione 2025 è l’apertura serale libera e autonoma dell’area archeologica che consente, all’interno di una fascia oraria di un’ora e mezzo, ai visitatori di muoversi in piena libertà lungo un itinerario appositamente illuminato, arricchito da contenuti digitali e da momenti performativi in ​​postazioni dedicate. Disponibile l’applicazione Ercolano Digitale (scaricabile gratuitamente sul posto), che permetterà di seguire un percorso interattivo pensato per la rassegna, con materiali di approfondimento e supporti multimediali, perfettamente integrati alla visita fisica. Un modo nuovo e coinvolgente per scoprire l’antica Ercolano.

Le visite serali ad Ercolano

Le serate di apertura sono nei giorni 4, 11, 18, 25 luglio – 1 e 8 agosto 2025 con ingresso da Corso Resina 187 e via dei Papiri Ercolanesi 19

L’accesso al Parco sarà organizzato su due turni:

Primo turno : ingresso dalle ore 20:00, con visita fino alle ore 21:30. Uscita obbligatoria dall’area archeologica entro le ore 21:30 e deflusso completo con uscita dal Parco entro le ore 22:00.

: ingresso dalle ore 20:00, con visita fino alle ore 21:30. Uscita obbligatoria dall’area archeologica entro le ore 21:30 e deflusso completo con uscita dal Parco entro le ore 22:00. Secondo turno: ingresso dalle ore 22:00, con visita fino alle ore 23:30. Uscita obbligatoria dall’area archeologica entro le ore 23:30 e deflusso completo con uscita dal Parco entro le ore 24:00.

Durata della visita: circa 1 ora e 30 minuti.

Per ogni serata è previsto un numero massimo di 500 visitatori per ciascuna fascia oraria, per un totale di 1000 visitatori a serata.

L’esperienza di visita sarà libera: i visitatori potranno muoversi autonomamente in un percorso che include luoghi ed edifici adeguatamente illuminati. Lungo l’itinerario, in postazioni dedicate, si svolgeranno performance artistiche (teatro, danza, musica), ciascuna della durata di 3-4 minuti, ripetute ciclicamente per l’intera durata dei due turni.

Biglietti di accesso

Intero €10,00 | Ridotto €5,00 (18-25 anni UE e Campania Artecard)

Gratuito per minorenni, disabili e accompagnatori

Acquisto online su ercolano.coopculture.ito tramite call center al numero +39 081 0106490 (attivo anche per informazioni, dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 9:00 alle ore 17:00).

Tutte le informazioni per l’accesso sul sito ufficiale –

