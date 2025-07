4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 17 al 20 luglio 2025

Ph Marcello Erardi

Anche nel prossimo fine settimana sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 17 al 20 luglio 2025 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Visite alla scoperta del Decumano Sotterraneo a 35 metri sotto il Centro Antico di Napoli

Mentre la città partenopea affronta nuovamente temperature estive più intense, il sottosuolo napoletano rivela uno dei suoi tesori più preziosi: il percorso sotterraneo del LAPIS Museum, ricavato negli spazi ipogei della Basilica della Pietrasanta. L’itinerario di visita si articola attraverso il Museo dell’Acqua, dove emerge la sofisticata rete di cisterne di epoca greco-romana. Questi luoghi testimoniano l’avanzato sistema di approvvigionamento idrico dell’antica Neapolis, evidenziando come già nell’antichità la gestione delle risorse idriche rappresentasse una priorità strategica per la comunità urbana. L’allestimento scenografico valorizza questi ambienti storici attraverso un sistema di illuminazione studiato per enfatizzare la monumentalità delle cavità, creando un dialogo suggestivo tra passato e presente. Il percorso prosegue attraverso la Sala della Luna, spazio evocativo che richiama le origini pagane dell’edificio sovrastante, fino al Decumano Sommerso. Quest’ultimo ambiente riveste particolare significato storico, avendo accolto migliaia di cittadini napoletani durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, trasformandosi da infrastruttura antica a rifugio di protezione civile. Il percorso è ulteriormente arricchito dalle proiezioni: nella Sala dei Racconti, gli ologrammi di Gennaro e Michela, in una scena di eduardiana memoria, parlano della vita negli anni ‘40, mentre nella Sala dei bombardamenti, una proiezione immersiva restituisce al visitatore la riambientazione dei tragici momenti vissuti da Napoli durante la grande guerra. Fino al 28 settembre, il complesso ospita Picasso – Il linguaggio delle idee, esposizione che presenta aspetti inediti dell’opera dell’artista spagnolo. La mostra focalizza l’attenzione sul processo creativo picassiano e sulla sua produzione scultorea, spesso eclissata dalla notorietà delle opere pittoriche. E per chi acquista il biglietto della mostra può usufruire di uno sconto di due euro sul biglietto intero per l’accesso al percorso sotterraneo. Il LAPIS Museum è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. La programmazione prevede sei turni di visite guidate giornalieri dal lunedì al venerdì (10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 18:30) e cinque il sabato e la domenica (10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30). Fortemente raccomandata la prenotazione anticipata, soprattutto per i weekend, ponti e festivi. È molto facile farlo al numero 08119230565 (attivo dal lunedì al venerdì, 10:00-14:00), ma sempre disponibile con il servizio messaggi WhatsApp, via mail a info@lapismuseum.com, oppure acquistando direttamente sul sito ufficiale Lapis Museum senza costi di prevendita. Il LAPIS Museum rappresenta una soluzione innovativa per coniugare benessere climatico e arricchimento culturale. L’ambiente sotterraneo, naturalmente climatizzato, offre un’alternativa al disagio delle alte temperature, trasformando la necessità di refrigerio in un’esperienza di valore storico-archeologico. Maggiori Informazioni Sito Ufficiale per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum

Sabato 19 luglio – Monte Faito: Trekking al fresco e tagliere sulle luci di Napoli

Un’escursione al fresco sul Faito, re indiscusso dei Monti Lattari. Percorreremo un sentiero insolito che ci porterà alla scoperta del cuore antico del bosco. Ci inoltreremo alla scoperta dei Faggi secolari, tra i più longevi d’Italia, imponenti e silenziosi testimoni dello scorrere del tempo. Seguiremo le antiche vie della Neve, dove storie di mare e di terra si intrecciano su sentieri secolari. Vivremo insieme la vera magia del silenzio assoluto, interrotto dal canto degli uccelli, per poi ammirare panorami mozzafiato aperti sui due Golfi. Concluderemo la nostra passeggiata con un tagliere di montagna a base di prodotti locali da gustare davanti a uno straordinario panorama delle prime luci serali di Napoli. INFORMAZIONI – ifficoltà: E – sentiero ad anello adatto a chi è abituato a camminare – Durata: circa 4 ore – Lunghezza: 5 km – Dislivello: +/-50 metri. – Cosa indossare: scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita ; abbigliamento a strati – – Cosa portare: acqua in abbondanza – Sconsigliato a: chi soffre di vertigini! – I punti di ristoro si trovano a inizio e fine del percorso – Il tour viene condotto da una guida AIGAE – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA -appuntamento Piazzale della Funivia, Monte Faito (Vico Equense) – QUANDO: sabato 19 luglio, ore 18.00 (appuntamento ore 17.45) – QUANTO: 25€ – INFO: campania@trentaremi.it – whatsapp: 0813797086. Per partecipare alla visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale -Organizzazione Trentaremi

Sabato 19 luglio – Giro giro Napoli: Visite Guidate Gratuite per Bambini nei Monumenti di Napoli

Continua Giro giro Napoli 2025 fino al 27 dicembre 2025 e, ogni sabato, propone quattro siti d’arte e cultura che accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi gratuite, offrendo ai piccoli ospiti un’esperienza coinvolgente alla scoperta di tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee. Per il prossimo weekend del 19 luglio 2025 – Castel Nuovo e mostra “Mimmo Jodice. Napoli Metafisica – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche – Museo di Paleontologia – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche – Museo Zoologico – Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze – Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale e sul link che troverete sul post . Giro Giro Napoli 2025: visite guidate gratuite

Domenica 20 giugno – Lux in Fundo tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un vero e proprio faro di speranza che, attraverso l’arte del passato e quella del presente, illumina i vicoli più nascosti dello storico quartiere. Un’esperienza coinvolgente che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono: Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Palazzo dello Spagnuolo – Chiesa dei Cristallini – Basilica di San Severo fuori le mura – Figlio Velato di Jago – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” Il tour è in programma ogni sabato pomeriggio. Costo a partire da 19 euro Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione Catacombe di Napoli.

