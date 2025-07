Ritorna Fresko Film, il Cinema all’Aperto 2025 sotto le stelle a Portici

Ph Facebook Cinema Teatro Roma

Anche quest’anno nelle serate di luglio e agosto si terranno le proiezioni di Fresko film a soli 3,50 euro a persona a Portici con possibilità di parcheggio gratuito

Dal 3 luglio al 31 agosto 2025, alle ore 21.00, ritorna Fresko Film la bella rassegna cinematografica che propone grandi film all’aperto ogni sera a Portici da quasi 30 anni. Un evento atteso per l’estate che viene effettuato sempre in collaborazione con il Cinema Teatro Roma di Portici.

Anche quest’anno, nei mesi di Luglio e Agosto 2025 le proiezioni si terranno ogni sera alle 21 nel parco dell’ICI Don Bosco Melloni in via Roma a Portici. L’ingresso alla singola proiezione costerà sempre 3,50 euro a persona e la rassegna quest’anno prevede ben 25 grandi film in 60 giorni di proiezioni. Possibilità di parcheggio gratuito negli spazi antistanti il complesso. Apertura botteghino dalle 20,30, inizio proiezioni ore 21. Direzione Artistica Sergio Perasole.

Fresko Film 2025 – Il programma delle proiezioni

Film del mese di Luglio 2025

Giovedi 3 – Elio

Venerdì 4 – Elio

Sabato 5 – Elio

Domenica 6 – Elio

Lunedì 7 – Elio

Martedì 8 – Elio

Mercoledì 9 – Diamanti

Giovedi 10 – Diamanti

Venerdì 11 – Diamanti

Sabato 12 – Lilo & Stitch

Domenica 13 – Lilo & Stitch

Lunedì 14 – Lilo & Stitch

Martedì 15 – Lilo & Stitch

Mercoledì 16 – Nottefonda

Giovedi 17 – Nottefonda

Venerdì 18 – Bridget Jones

Sabato 19 – Bridget Jones

Domenica 20 – Follemente

Lunedì 21 – Follemente

Martedì 22 – Follemente

Mercoledì 23 – Fuori

Giovedi 24 – Fuori

Venerdì 25 – Emilia Perez

Sabato 26 – Emilia Perez

Domenica 27 – La Vita Da Grandi

Lunedì 28 – La Vita Da Grandi

Martedì 29 – Fatti Vedere

Mercoledì 30 – Fatti Vedere

Giovedi 31 – Partenope

Film del mese di Agosto 2025

Venerdì 1 – Partenope

Sabato 2 – Partenope

Domenica 3 Le Assaggiatrici

Lunedì 4 – Le Assaggiatrici

Martedì 5 – 30 Giorni con il mio Ex

Mercoledì 6 – 30 Giorni con il mio Ex

Giovedi 7 – La trama Fenicia

Venerdì 8 – La trama Fenicia

Sabato 9 – Terapia di gruppo

Domenica 10 – Terapia di gruppo

Lunedì 11 – La stanza accanto

Martedì 12 – La stanza accanto

Mercoledì 13 Napoli New York

Giovedi 14 – Napoli New York

Venerdì 15 – Dove osano le Cicogne

Sabato 16 – Dove osano le Cicogne

Domenica 17 – Una figlia

Lunedì 18 – Una figlia

Martedì 19 – La Casa degli sguardi

Mercoledì 20 – La Casa degli sguardi

Giovedi 21 – Queer

Venerdì 22 – Queer

Sabato 23 – Babygirl

Domenica 24 – Babygirl

Lunedì 25 – Sotto le foglie

Marted 26 – Sotto le foglie

Mercoledì 27 – ndv Dadapolis

Giovedi 28 – Minecraft

Venerdì 29 – Minecraft

Sabato 30 – Minecraft

Domenica 31 – Minecraft

Apertura botteghino ore 20.00 – Ingresso euro 3,50 – Possibilità di parcheggio gratuito (Auto/Moto) nell’area antistante il complesso.

Fresko Film 2025 – Maggiori informazioni, anche WhatsApp 333/7365351 anche WhatsApp – Pagina Facebook per informazioni Cinema Teatro Roma

