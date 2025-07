Serena Rossi con il suo tour “SereNata a Napoli” al Carditello Festival: parole e musica dedicate a Napoli

Serena Rossi al Teatro Augusteo

Un primo grande spettacolo di musica e parole dedicate alla sua città per la brava Serena Rossi. Con “ SereNata a Napoli” che è un vero e proprio atto d’amore per la sua terra, Serena Rossi porterà in scena tra le suggestioni del Real Sito di Carditello le voci di quella terra stretta tra il Vesuvio e il mare

Dopo i grandi successi ottenuti nei grandi teatri italiani il 17 luglio 2025, Serena Rossi porta il suo spettacolo “SereNata a Napoli” al Carditello Festival tra le suggestioni serali della Reggia Borbonica di San Tammaro . Serena Rossi, una delle artiste più amate del panorama italiano, sarà sul palco di Carditello con il suo primo show teatrale “SereNata a Napoli”, un vero e proprio atto d’amore per la sua terra, che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico: un bell’evento capace di unire la passione per la musica e l’amore per la città partenopea.

Un viaggio tra musica e racconti: il cuore pulsante di Napoli

SereNata a Napoli non è un semplice spettacolo, ma un vero e proprio omaggio a Napoli, alla sua gente e alla sua anima vibrante. Serena Rossi, cresciuta tra le strade e le melodie di questa città, ha deciso di portare in scena una serenata moderna, dove musica, storie e leggende si intrecciano per creare un viaggio emozionante.

«Ogni vicolo canta e ogni leggenda vive», racconta l’attrice, che condivide sui social l’entusiasmo per questo nuovo capitolo della sua carriera. Con la regia di Cristina Redini, le musiche curate dal Maestro Valeriano Chiaravalle (già protagonista al Festival di Sanremo) e la collaborazione con le sceneggiatrici Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli, lo spettacolo si preannuncia come un evento imperdibile per chiunque ami Napoli e la sua cultura.

Serena Rossi: talento napoletano a tutto tondo

Classe 1985, Serena Rossi è un talento poliedrico che spazia tra cinema, televisione e musica. Dopo gli esordi nella soap opera Un posto al sole, ha saputo conquistare il pubblico con interpretazioni memorabili, come quella di Mia Martini nel film Io sono Mia e della protagonista in Mina Settembre, serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

Con SereNata a Napoli, Serena torna al suo primo amore: il teatro e la musica. Non è la prima volta che si esibisce dal vivo, ma questo spettacolo ha per lei un significato speciale, essendo un’opportunità per condividere la sua passione e le sue radici con il pubblico.

Informazioni utili per partecipare a SereNata a Napoli

Quando: giovedì 17 luglio 2025 ore 20,30

Dove: Carditello Festival- Reggia di Carditello – San Tammaro Caserta

Carditello Festival- Reggia di Carditello – San Tammaro Caserta Biglietti: disponibili su TicketOne

