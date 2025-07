Luglio in Jazz 2025: il jazz internazionale gratis al Centro Commerciale Campania

A luglio 2025 sei concerti gratuiti con musicisti di livello internazionale gratis in ​​Piazza Campania. Per chi vuole anche un accesso riservato con tavoli a pagamento

Dal 9 al 31 luglio 2025 ci saranno sei serate dedicate al grande jazz, da non perdere, al Centro Commerciale Campania di Marcianise per l’evento “Luglio in Jazz”. Sei concerti, che inizieranno alle ore 22:00, con jazzisti di livello internazionale cui si potrà partecipare liberamente nella grande Piazza all’interno del centro commerciale Campania.

Gli appuntamenti gratuiti in Piazza Campania saranno dei veri concerti immersivi, accompagnati da visual dinamici generati in tempo reale, seguendo il ritmo, le sfumature, l’anima del jazz!

Sei serate imperdibili da non perdere al Campania.

“Luglio in Jazz” 2025 – programma

9 luglio – Biréli Lagrène : chitarrista virtuoso e icona del jazz mondiale, noto per la sua maestria nello stile manouche.

: chitarrista virtuoso e icona del jazz mondiale, noto per la sua maestria nello stile manouche. 10 luglio – China Moses : voce soul/jazz di caratura internazionale, figlia di Dee Dee Bridgewater e del regista Gilbert Moses.

: voce soul/jazz di caratura internazionale, figlia di Dee Dee Bridgewater e del regista Gilbert Moses. 15 luglio – Michel Camilo : pianista e compositore dominicano, celebre per la fusione di jazz, classica e ritmi latinoamericani.

: pianista e compositore dominicano, celebre per la fusione di jazz, classica e ritmi latinoamericani. 16 luglio – Kennedy Administration : band soul-jazz-funk di Brooklyn, nota per l’energia travolgente e le collaborazioni con artisti come Elton John.

: band soul-jazz-funk di Brooklyn, nota per l’energia travolgente e le collaborazioni con artisti come Elton John. 30 luglio – Avishai Cohen : grande trombettista tra i più originali della scena jazz contemporanea, apprezzato per il suo stile lirico e profondo.

: grande trombettista tra i più originali della scena jazz contemporanea, apprezzato per il suo stile lirico e profondo. 31 luglio – Pionieri del jazz-funk britannico , con una carriera che abbraccia oltre quattro decenni e 19 album all’attivo.

Prenotazioni per l’area Riservata

Per chi vuole c’è la possibilità di accedere ad un’area riservata con posti limitati e prenotazione obbligatoria. La prenotazione è valida solo con consumazione obbligatoria. Costo € 16,00 a persona, inclusi:

1 drink (cocktail o analcolico)

1 porzione di finger food

Accesso all’area riservata

