Capua Film Fest 2025: Film gratuiti e Street Food di sera nei Giardini dello Sperone

15 giorni di proiezioni a ingresso gratuito per il Capua Film Fest 2025 con attività collaterali

Dal 14 al 27 luglio 2025 presso i Giardini dello Sperone a Capua si terrà la IV edizione del Capua Film Fest, la bella rassegna cinematografica gratuita che, in soli tre anni, è diventato un evento molto atteso e frequentato coinvolgendo oltre 20.000 parteciapnti.

Anche quest’anno 15 giorni di proiezioni a ingresso gratuito con attività collaterali, ospiti di rilevanza nazionale e internazionale, e un occhio particolare alla buona enogastronomia locale con cinque punti food e aree esperienziali.

Un evento gratuito per il pubblico che, per il 2025 vedrà la partecipazione di ospiti illustri come Donatella Finocchiaro, Marco D’Amore, Vanessa Scalera, Giovanni Esposito, Peppino di Capri, Giorgia Farina, Pippo Mezzapesa e tanti altri. Prima delle proiezioni gratuite, spazio al confronto con registi e attori e quest’anno anche una selezione notturna che guarda ai maestri del cinema d’autore internazionale: dalle allucinazioni corporee di Cronenberg al noir minimalista di Kitano, fino al linguaggio di Spielberg.

Il programma del Capua Film Fest 2025

Lunedì 14, ore 20.30, Giovanni Esposito e Susy Del Giudice presentano “Nero” di Giovanni Esposito

Martedì 15 ore 20.30, Marco D’Amore presenta “Criature” di Cecile Allegra

Martedì 15 ore 23.00, Anna Piscopo presenta “Mangia!” di Anna Piscopo (75′)

Mercoledì 16, ore 21.00, Giorgia Farina presenta “Ho visto un re” di Giorgia Farina

Giovedì 17 ore 20.30 Yuri Tuci presenta “La vita da grand” di Greta Scarano

Giovedì 17 ore 23.00 Notte cult – “Sonatine” di Takeshi Kitano (94′)

Venerdì 18 ore 20.00 Esibizione della Teatro Ricciardi Heart & Soul Orchestra del M° Domenico Rocco

Venerdì 18 ore 21.15 Marianna Fontana presenta “Luce” di Silvia Luzi e Luca Bellino

Venerdì 18 ore 23.30 Notte cult – “Broken rage” di Takeshi Kitano (62′)

Sabato 19, ore 21.00 Serata Western – Giuseppe Pedersoli presenta “Lo chiamavano Trinità” di E B. Clucher con Bud Spencer e Terence Hill

Domenica 20, ore 21.00 Pippo Mezzapesa presenta “Qui non è Hollywood” di Pippo Mezzapesa (episodi 1-2)

Lunedì 21, ore 21.00 Francesco Costabile presenta “Familia” di Francesco Costabile

Martedì 22, ore 21.00 Paolo Licata e Donatella Finocchiaro presentano “L’amore che ho” di Paolo Licata

Mercoledì 23, ore 21.00 Paola Randi, Ludovica Nasti e Margherita Di Rauso presentano “La storia del Frank e della Nina” di Paola Randi

Giovedì 24 ore 21.00 Serata cult – “Ghostbusters – Acchiappafantasmi di Ivan Reitman” – In esposizione l’auto del film.

Giovedì 24 ore 23.00 Notte cult – “Lo squalo” di Steven Spielberg (124′)

Venerdì 25 ore 20.30 Peppino Di Capri, Francesco Del Gaudio e Maria Sole Limodio presentano “Champagne – Peppino Di Capri” di Cinzia Th. Torrini

Venerdì 25 ore 23.00 Notte cult “Videodrome” di David Cronenberg (88′)

Sabato 26, ore 21.00 Vanessa Scalera presenta Qui non è Hollywood di Pippo Mezzapesa (episodi 3-4)

Domenica 27, ore 21.00 Ivano De Matteo e Valentina Ferlan presentano “Una figlia” di Ivano De Matteo

L’evento gratuito a Capua dal 14 al 27 luglio 2025 si terrà nei Giardini dello Sperone, via Pomerio, Capua (CE) ed è promosso dal teatro Ricciardi. La rassegna è ideata da Gianmaria Modugno e diretta da Francesco Massarelli. Maggiori informazioni – Capua Film Fest 2025

