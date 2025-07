7ª Edizione della Sagra della Pizzonta del Saliscendi e degli arrosticini

Due serate da non perdere vicino Teano nel prossimo weekend: sabato 19 Luglio 2025, in Località Saliscendi di Teano si terrà la 7ª Edizione della Sagra della Pizzonta del Saliscendi e degli arrosticini. L’evento in una frazione del Comune di Teano che si trova nei pressi del Bivio di Riardo, lungo la Via Casilina, e si tiene in occasione delle festività inerenti la Madonna SS. del Carmine,.

La Pizzonta è una buona e gustosa pizza fritta locale che troverete sia nella versione classica che nella variante speciale con sugo o mortadella. Una pizza fritta molto buona che merita una passeggiata serale a Teano per assaggiarla appena fatta. E non parliamo degli arrosticini, che saranno disponibili in grandi quantità pronti a soddisfare ogni palato! La serata sarà allietata dalla musica travolgente del gruppo musicale Tintarella Band, artisti poliedrici che saranno capaci di coinvolgervi in uno spettacolo unico.

La sera di Domenica 20 la località Saliscendi si trasformerà in un animato e colorato teatro a cielo aperto per il Festival Internazionale degli Artisti di Strada dove ci saranno tanti acrobati, giocolieri, musicisti, clown, sapienti e abili manipolatori di gesti senza tempo. Una bella serata di musica, grandi esibizioni circensi, strepitose evoluzioni acrobatiche, esilaranti spettacoli e raffinate performance, colori e passioni mescolati dal grande respiro dell’arte di strada. Ingresso libero.

Sagra della Pizzonta e degli arrosticini e Festival degli artisti di strada a Teano

Il programma della festa è il seguente:

Sabato 19 luglio

• Ore 20:00 – Santa Messa

• Ore 21:00 – VII Sagra della Pizzonta del Saliscendi e degli Arrosticini

• Spettacolo musicale con la frizzante Tintarella Band

Domenica 20 luglio

• Ore 9:00 – Accoglienza con marcette sacre a cura della Banda “Ritmo e Armonia” di Riardo

• Ore 10:30 – Santa Messa solenne con il Vescovo Mons. Giacomo Cirulli (o suo delegato)

• Ore 11:30 – Processione Sacra per le vie della località

• Ore 18:00 – Tradizionale “Riffa”, asta pubblica di prodotti locali

• Ore 21:00 – Festival Internazionale degli Artisti di Strada (area food & drink)

• Chiusura con spettacolo di fuochi pirotecnici

La sagra si terrà alla Cappella Madonna del Carmine – Località Saliscendi di Teano (CE)

Nei pressi del bivio di Riardo, lungo la Via Casilina

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.