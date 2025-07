Concerto al Tramonto: la magia dei Beatles sul mare al Museo di Pietrarsa

oplus_1048576

Musica, storia e natura: i grandi successi dei Beatles risuonano al calar del sole nell’arena sul mare del Museo di Pietrarsa

Sabato 19 luglio, l’incanto del tramonto sul mare incontra la musica senza tempo dei Beatles nella nuova edizione dei Concerti al Tramonto, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. In uno degli scenari più affascinanti della Campania, tra le architetture storiche dell’ex opificio borbonico e il Golfo che si accende di oro e luce, arriva uno spettacolo pensato per emozionare e far rivivere le canzoni più iconiche della band di Liverpool.

Protagonista dell’evento sarà Here Comes the Trio, una formazione acclamata nelle edizioni precedenti per la sua straordinaria capacità di reinterpretare i brani dei Beatles con gusto e originalità. Alla voce e chitarra Daniele Montuori, in arte A Smile From Godzilla, artista intenso e raffinato già noto al pubblico di Casa Sanremo e prossimo all’uscita del suo terzo album “Lost Tapes”. Ad accompagnarlo ci saranno Antonio Paduano al basso e Roberto Guardi alla tastiera. Le note di “Let it be”, “Yesterday”, “Here Comes the Sun” e tanti altri capolavori risuoneranno in un’atmosfera magica, dove ogni accordo sarà amplificato dalla suggestione del tramonto. L’Arena di Pietrarsa, affacciata direttamente sul mare, si trasformerà in un teatro naturale in cui la musica si fonde con i colori del cielo e il respiro del mare.

Il biglietto d’ingresso comprende anche l’accesso ai padiglioni del museo, dove è possibile ammirare una delle collezioni ferroviarie più importanti d’Europa. Un’occasione imperdibile per coniugare cultura, musica e un’esperienza sensoriale autentica. In caso di pioggia, l’evento si terrà all’interno dei padiglioni coperti.

Organizzato da NOMEA, realtà internazionale attiva tra Italia, Spagna e Albania, l’evento rappresenta un appuntamento da segnare in agenda. I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione via WhatsApp sul numero 3756139180.

Concerto al Tramonto al Museo di Pietrarsa

Quando: Sabato 19 luglio 2025

Sabato 19 luglio 2025 Orari: Apertura biglietteria ore 18:00 – Inizio concerto ore 19:30

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

Prezzo biglietto: €15 (include ingresso al Museo + concerto)

Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3756139180 | Info: www.nomeaeventi.it

