Cinema all’Aperto a Napoli: i film sotto le stelle dal 14 al 20 luglio 2025

Immagine generata con AI

Cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tante rassegne interessanti. Di seguito i titoli dei film sotto le stelle nella settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 luglio 2025 a Napoli e nelle vicinanze

Anche quest’anno tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una bella location sotto le stelle. Di seguito vi riportiamo l’elenco dei film visibili nelle sere della settimana che va dal 14 al 20 luglio 2025 a Napoli e nelle vicinanze. Per maggiori informazioni cliccate sul singolo link del post dove troverete tutte le notizie su quell’arena.

Estate a Corte: grandi film all’aperto a Napoli ai Quartieri Spagnoli

Ingresso 3,50 euro per film italiani ed europei o 5 euro per gli altri. Dal 3 luglio al 31 agosto 2025 tutte le sere nel seicentesco palazzo di Foqus ai Quartieri Spagnoli, i migliori film della stagione e incontri con i registi e attori.

Per la prossima settimana sono previsti i seguenti film:

Lunedì 14 luglio – A SNAKE OF JUNE – UN SERPENTE DI GIUGNO – Rokugatsu no Hebi (Giappone, 2002/2025, 77’) di Shin Tsukamoto

Martedì 15 luglio – BECOMING LED ZEPPELIN (UK, 2025, 137’) di Bernard MacMahon

Mercoledì 16 luglio – IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA (Italia, 2024, 121’) di Margherita Ferri

Giovedì 17 luglio – CIAO BAMBINO (Italia, 2024, 95’) di Edgardo Pistone – Interverranno durante la serata il regista Edgardo Pistone e parte del cast del film

Venerdì 18 luglio – BERLINGUER – LA GRANDE AMBIZIONE (Italia, 2024, 122’) di Andrea Segre

Sabato 19 luglio – LA CITTÀ PROIBITA – (Italia, 2025, 137’) di Gabriele Mainetti

Domenica 20 luglio – NERO (Italia, 2025, 105’) di Giovanni Esposito – Interverranno durante la serata il regista ed attore Giovanni Esposito, il produttore A. Cannavale e parte del cast del film

Ingresso 3,50 o 5 euro – Maggiori informazioni – Estate a Corte

Il grande cinema all’aperto al Maschio Angioino: a Napoli Pickpocket

Ingresso 4,50 euro. Dal 7 al 22 luglio 2025 a Napoli inizia la rassegna Pickpocket che propone al Maschio Angioino 16 serate e 24 film oltre ad incontri con registi e registe che presenteranno il proprio film: un racconto doppio, un gioco di riflessi e suggestioni per celebrare il cinema e le sue storie. I biglietti per Pickpocket avranno un costo di €4,50 (+ prevendita), valido anche per le serate con doppia proiezione

Per la prossima settimana sono previsti i seguenti film:

LUN 14 luglio – Ore 20.30 Incontro con Antonietta De Lillo – A seguire IL RESTO DI NIENTE di Antonietta De Lillo (Italia 2004, 103’)

MAR 15 luglio – Ore 21.00 LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE – di Alfred Hitchcock (Vertigo, USA 1958, 128’) Scelto da Sara Fgaier

MER 16 luglio – Ore 20.30 Incontro con Sara Fgaier – A seguire SULLA TERRA LEGGERI – di Sara Fgaier (Italia 2024, 94’)

GIO 17 luglio – Ore 20.30 Incontro con Marcello Sannino – A seguire ROSA PIETRA STELLA di Marcello Sannino (Italia 2020, 94’) – Ore 22.30 ROSETTA di Jean-Pierre e Luc Dardenne (Francia/Belgio 1999, 95’) – Scelto da Marcello Sannino

VEN 18 luglio – Ore 20.30 Incontro con Virginia Eleuteri Serpieri – a seguire AMOR di Virginia Eleuteri Serpieri (Italia/Lituania 2023, 101’) – ore 22.30 IL VERDE PRATO DELL’AMORE – di Agnès Varda (Le bonheur, Francia 1965, 80’) Scelto da Virginia Eleuteri Serpieri

SAB 19 luglio – Ore 20.30 Incontro con Saverio Costanzo – A seguire HUNGRY HEARTS di Saverio Costanzo (Italia 2014, 109’)

DOM 20 luglio – Ore 21.00 UNA MOGLIE –di John Cassavetes (A Woman Under the Influence, USA 1974, 145’) Scelto da Saverio Costanzo

Maggiori informazioni, biglietti e programma completo Pickpocket

Doppio Sogno: la rassegna di cinema all’aperto a Villa Pignatelli a Napoli

Ingresso 5 euro – Torna anche quest’anno a Napoli, a Villa Pignatelli dal’8 al 24 luglio 2025, Doppio Sogno la rassegna che propone 9 serate di film d’autore in lingua originale curate da Laura Angiulli. Nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì alle 20.30, tanti capolavori in versione originale sottotitolata, presentate da critici e docenti durante delle belle serate all’aperto da non perdere a Villa Pignatelli.

Per la prossima settimana sono previsti i seguenti film:

Martedì 15 luglio dalle ore 20,30 – introduce Roberto D’Avascio, letteratura Inglese, Università degli Studi di Napoli L’Orientale – Il Cerchio (Dayereh) – Jafar Panahi, 2000, IRAN, colore, 90 min – V.O. persiano, sottotitoli italiano

introduce Roberto D’Avascio, letteratura Inglese, Università degli Studi di Napoli L’Orientale – Mercoledì 16 luglio 2025 – dalle 20,30 – -introduce Valeria Sperti, letteratura francese, Università degli Studi di Napoli Federico II – Il Danno (Damage) – Louis Malle, 1992, Francia / Regno Unito, colore, 115 min V.O. inglese, sottotitoli italiano

– -introduce Valeria Sperti, letteratura francese, Università degli Studi di Napoli Federico II Giovedì 17 luglio 2025 – dalle 20,00 –-presentazione del libro “ Il cinema di Clint Eastwood “ (Gremese Editore) di Alberto Castellano con Alberto Castellano, saggista e critico cinematografico, l’autore Domenico Livigni e Gino Frezza, sociologia dei processi culturali, Università degli Studi di Salerno – Mystic River – Clint Eastwood, 2003, USA, colore 138 min V.O. inglese, sottotitoli italiano

Doppio Sogno: il cinema all’aperto – Maggiori informazioni, biglietti e programma completo

Arena Puteolana: il grande Cinema all’aperto a Villa Avellino a Pozzuoli

Ingresso a 3,50€ – Dal 9 luglio al 21 settembre 2025 una bella rassegna di cinema all’aperto a Pozzuoli dal titolo “A Spasso nel Cinema” che si terrà nelle serate estive nel fresco dei giardini dell’area spettacolo di Villa Avellino. Un programma di proiezioni all’aperto ricco e per tutti i gusti che si svolgerà dal mercoledì alla domenica nell’Arena Puteolana nello splendido scenario di Villa Avellino.

Per la prossima settimana sono previsti i seguenti film:

Mercoledì 16 Luglio – U.S. Palmese

Giovedì 17 Luglio – La Storia Del Frank E Della Nina

Venerdì 18 Luglio – 10 Giorni Con I Suoi –

Sabato 19 Luglio – 1o E Te Dobbiamo Parlare –

Domenica 20 Luglio – Io E Te Dobbiamo Parlare –

Maggiori informazioni – Cinema all’aperto a Villa Avellino

Riapre il Parco del Poggio ai Colli Aminei con il cinema all’aperto gratuito: Cinema al Poggio

Gratuito fino ad esaurimento posti – Riapre al pubblico martedì 8 luglio 2025 alle ore 10.00, dopo vari lavori di manutenzione, il Parco del Poggio ai Colli Aminei. Un grande e oramai storico parco cittadino che sarà anche utilizzato per l’intrattenimento serale grazie alla sua bella arena cinematografica estiva in cui sarà attivata una rassegna serale di film di qualità ad ingresso gratuito. In particolare, la grande arena sarà aperta per sette serate di luglio con la rassegna “Cinema al Poggio” con una selezione di film di qualità da venerdì 11 fino a giovedì 17 luglio 2025 con inizio delle proiezioni alle 21 e ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

“Cinema al Poggio” – Film gratuiti al Parco del Poggio in settimana:

Proiezioni rimandate- a breve le nuove date

Maggiori informazioni- Cinema al Poggio

Cinema intorno al Vesuvio: grandi film di sera all’aperto nei Giardini di Villa Bruno

Ingresso 5 euro – Da lunedì 23 giugno al 6 agosto 2025 si terrà la rassegna “Cinema intorno al Vesuvio” che anche per questa 31^ edizione si terrà all’aperto nel parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, 30 film con le serate che inizieranno sempre alle 21:15 e con il biglietto d’ingresso costa 5 euro, ridotto a 4 euro per i soci Arci. Oltre ai film anche ospiti registi, attori.

Per la prossima settimana sono previsti i seguenti film:

Lunedì 14 luglio 2025 – La stanza accanto

Martedì 15 luglio 2025 – Nottefonda

Mercoledì 16 luglio 2025 – Fortapàsc

Giovedi 17 luglio 2025 – Giurato numero 2

Venerdì 18 luglio 2025 – Biancaneve

Sabato 19 luglio 2025 – Biancaneve

Domenica 20 luglio 2025 – Biancaneve

Ingresso 5 euro – Maggiori informazioni – Cinema intorno al Vesuvio a Villa Bruno

Arena San Sebastiano al Vesuvio: film all’aperto nel grande parco

Ingresso 3,50 film – Si terrà fino a 7 settembre 2025 nel Parco Urbano di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio la edizione 2025 di “Arena San Sebastiano al Vesuvio. Tantissimi film a soli 3,50 euro e poi spettacoli e concerti all’aperto a prezzi diversi. Disponibili oltre 500 comodi posti a sedere tutti numerati Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15.

Per la prossima settimana sono previsti i seguenti film:

18 luglio – 10 giorni con i suoi

19 luglio – Follemente

20 luglio – Io e te dobbiamo parlare

Ingresso film 3,50 – Maggiori informazioni – Arena San Sebastiano al Vesuvio

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.