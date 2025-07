Bufala Bar: l’eccellenza casearia di fronte alla Reggia di Caserta

L’eccellenza fatte latte che nasce dal loro storico caseificio Colonne di Castel Volturno e arriva al Bufala Bar di Caserta di fronte la Reggia

Contenuto sponsorizzato #adv

Nel cuore vibrante di Caserta, esattamente in Piazza Antonio Gramsci, a pochi passi dalla celebre e monumentale Reggia, c’è un luogo che ha saputo fondere la tradizione gastronomica campana con un tocco di modernità: il Bufala Bar. Questo locale non è semplicemente un bar o un ristorante, ma un punto di riferimento per chi ama i sapori genuini, la convivialità e un’accoglienza autentica. Lo staff, giovane e motivato, trasmette passione in ogni dettaglio: dalla scelta degli ingredienti alla cura dell’ambiente, pensato per far sentire ogni ospite come a casa. Che sia per una pausa pranzo veloce, un caffè con vista o una cena rilassante, il Bufala Bar riesce a trasformare ogni momento in un’esperienza indimenticabile.

Perché andare da Bufala Bar: 3 motivi che conquistano

Mozzarella e prodotti freschi dal Caseificio Colonne: uno dei motivi principali per scegliere Bufala Bar è il legame diretto con il prestigioso Caseificio Colonne, difatti la Famiglia Nobis è la storica proprietaria sia del Caseificio Colonne di Castel Volturno, situato in Via Domitiana km 33,700 sia del nuovo format Bufala Bar. Nel caseificio nasce la mozzarella di bufala campana DOP che viene servita ogni giorno fresca e gustosa. Ma non è tutto: anche ricotta, burratine e altri formaggi freschi provengono dallo stesso caseificio, sinonimo di qualità e tradizione. Un valore aggiunto che rende ogni piatto unico e irresistibile per gli amanti dei sapori autentici. Una location suggestiva tra storia e gusto: situato proprio di fronte alla Reggia di Caserta, il Bufala Bar gode di una posizione strategica che unisce bellezza architettonica e atmosfera rilassata. Il locale dispone di spazi interni moderni e accoglienti, ideali anche nelle giornate più fresche, e di un’area esterna perfetta per godersi la vista e la brezza nelle stagioni più miti. Che si tratti di un brunch domenicale, di un pranzo di lavoro o di un aperitivo al tramonto, il contesto rende ogni momento speciale. Link Un menù completo, fatto in casa con amore: ogni piatto che esce dalla cucina del Bufala Bar è preparato sul momento, con ingredienti selezionati e grande attenzione ai dettagli. L’offerta gastronomica è ampia e soddisfa tutti i gusti: primi piatti ricchi e saporiti, secondi di carne tenera e ben cucinata, contorni gustosi, piatti vegetariani, aperitivi originali e un’ottima selezione di dolci artigianali. Anche il caffè viene preparato con passione, chiudendo ogni pasto nel migliore dei modi. I prodotti più apprezzati: freschezza e gusto che fanno la differenza. Chi visita il Bufala Bar ne esce spesso con parole di elogio per la qualità altissima dei prodotti, in particolare quelli caseari. La mozzarella di bufala, prodotta dal Caseificio Colonne, è il cuore pulsante del locale, come anche la ricotta cremosa e la burratina morbida sono tra le scelte preferite dai clienti più esigenti. Accanto a questi capisaldi, riscuotono grande successo anche piatti come i fiori di zucca ripieni, preparati con farciture deliziose e frittura leggera, le cheesecake artigianali preparate con ricotta di bufala, e i tortelloni freschi link (ripieni di mozzarella di bufala, saltati con pomodorini gialli e rossi, serviti con ciuffetti di ricotta di bufala), un trionfo di gusto e artigianalità. I primi sono una grande esperienza tra questi la pasta e patate con provola di bufala è tra le più apprezzate. Tante specialità a base di latte di bufala, e non solo, la parola d’ordine è sempre una: qualità. Tutto è selezionato con cura, lavorato con sapienza e presentato con passione.

Che tu sia un turista curioso, un casertano affezionato o un amante del buon cibo in cerca di nuove scoperte, il Bufala Bar ti aspetta con il sorriso, la qualità e la bontà di chi ama davvero ciò che fa.

Seguili sui social per restare aggiornato su novità, eventi e piatti del giorno: ogni visita al Bufala Bar può diventare un’esperienza da ricordare!

Informazioni utili

Bufala Bar

Piazza Antonio Gramsci, 1, 81100 Caserta CE

Telefono: 0823 146 2634

Facebook: Bufala Bar

Instagram: @bufalabar

Caseificio Colonne

Via Domitiana km 33,700, Castel Volturno (CE)

Telefono: 0823 851302

Email: info@caseificiocolonne.it

Sito: www.caseificiocolonne.it

Facebook: Caseificio Colonne