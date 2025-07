Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 10 al 13 luglio 2025

© Napoli da Vivere

Eventi, spettacoli, concerti, feste, sagre, e tanto altro vicino Napoli e in tutta la Campania per il prossimo weekend. Napoli da Vivere vi propone alcuni tra i migliori eventi e cose da non perdere in Campania nel prossimo fine settimana

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania nel prossimo weekend. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare . Dopo gli eventi del weekend a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania dal 10 al 13 luglio 2025. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Di seguito troverete varie sezioni con gli eventi da non perdere poi i principali concerti e spettacoli, le visite guidate e i luoghi da conoscere, i grandi concerti e le mostre da vedere sempre vicino Napoli e in Campania.

La sintesi degli eventi da non perdere in questo weekend

Di seguito la sintesi degli eventi da non perdere nel weekend. Di seguito troverete in dettaglio tanti altri eventi divisi per argomento

Gli eventi da non perdere nel Weekend

Napoli da Vivere offre ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete sul sito per questo fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

Eventi, Sagre e Visite Guidate da non perdere in Campania nel WE

‘A Chiena 2025: la grande festa dell’Acqua a Campagna vicino Salerno. Tutte le date

Anche quest’anno a Campagna, vicino Salerno si terrà la grande festa della Chiena, l’attesissima festa dell’acqua. La Chiena edizione 2025 si svolgerà dal 13 luglio fino al 24 agosto 2025 nei fine settimana. Anche quest’anno la grande festa della Chiena presenta con tanti divertenti e freschi appuntamenti, come la secchiata, a cui tutti possono partecipare. La festa proseguirà per tutti i sabati e le domeniche successivi fino alla grande festa finale del 24 agosto 2025. A Chiena 2025 a Campagna

La Sagra degli Gnocchi Cimitilesi a Cimitile

Nei giorni 11, 12, 13 Luglio 2025 a Cimitile, in provincia di Napoli, nel Rione Macello ci sarà la 37ª edizione della Sagra degli Gnocchi Cimilitesi. Una bella sagra che si tiene da anni ed in cui si potranno gustare tante buone pietanze a base degli ottimi gnocchi locali come gli Gnocchi con ragù, Gnocchi nel pignatiello cotti a forno, Gnocchi zucchine e cozze, Gnocchi rucola e gamberetti, Gnocchi noci e gorgonzola e poi anche tanto altro tra cui Panini con salsiccia o costoletta contornato da melanzane a funghetto, melanzane arrostite, zucchine alla scapece, peperoni, broccoli sott’olio, patatine, Parmigiana di melanzane ecc. E in ogni serata anche tanta musica: tre concerti uno per sera. Sagra degli Gnocchi

La Sagra del Fusillo co’ Ciurillo a San Potito Ultra in provincia di Avellino

Ritorna per la sua 15^ edizione a San Potito Ultra, in provincia di Avellino, l’attesa Sagra del Fusillo Co’Ciurillo che si terrà Venerdì 11 e Sabato 12 Luglio 2025. La sagra inizia dalle ore 19,00, e si terrà sempre in Piazza Barone Amatucci, e si potranno degustare gli ottimi fusilli co’ciurilli, cioè con i fiori di zucca, ma anche altri piatti tipici della zona come la braciata, ad altre pietanze sempre a base di ciurilli e naturalmente non mancherà anche tanto ottimo vino aglianico prodotto in zona. Sagra del Fusillo co’ Ciurillo a San Potito Ultra

Borgo diVino in tour a Vietri sul Mare con grandi vini e buon cibo locale

Borgo diVino In Tour ritorna a Vietri sul Mare, da venerdì 11 a domenica 13 Luglio 2025, dopo il successo degli anni precedenti. Anche quest’anno a Vietri un intero weekend dedicato ai migliori vini nazionali e locali, nello splendido borgo sul mare a due passi da Salerno. Un grande evento aperto a tutti e per tutti: i partecipanti potranno degustare una selezione di vini di alta qualità, con un apposito voucher al costo di 18 euro che dà diritto a otto degustazioni a scelta tra quelle presenti nell’area espositiva e alla dotazione di un kit composto da calice e sacchetta Borgo diVino in tour a Vietri sul Mare

In Cilento, a Marina di Casal Velino, la grande festa di Gusto Italia in Tour per 11 giorni

In Cilento, a Marina di Casal Velino da giovedì 3 a domenica 13 luglio 2025 dalle ore 17 a mezzanotte, arriva la grande festa di Gusto Italia in Tour, l’evento itinerante della buona Enogastronomia, dell’artigianato e del turismo ad ingresso libero. Una tappa da non perdere con ben 11 giorni all’insegna del buon cibo e del Made in Italy. Anche quest’anno in Campania Gusto Italia in Tour presenta tante bontà e novità del settore Enogastronomico e dell’Artigianato con il meglio del Made in Italy, dalle specialità territoriali, ai Prodotti Tipici delle Regioni Italiane, dall’Artigianato Artistico e Tradizionale Italiano, alle Creazioni Artigianali Handmade. Gusto Italia in Tour

Festa del Fungo Porcino a Montoro in Irpinia per due weekend

Anche quest’anno anche dall’11 luglio al 13 luglio 2025 torna a San Eustachio di Montoro, in provincia di Avellino, la bella “festa del Fungo Porcino” che ci propone, oltre ai buoni funghi porcini della zona, anche tanti prodotti della tradizione. La festa del buon Fungo Porcino irpino si terrà per due weekend sempre presso il Parco del Sole nella Frazione di San Eustachio di Montoro Festa del Fungo Porcino

Le Sagre di Liberi 2025, nel casertano: un’estate con ben 13 sagre, una in ogni weekend

Ritorna anche per il 2025 la grande festa delle Sagre a Liberi in provincia di Caserta, una bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Ogni anno la tradizione estiva si ripete con una sagra ogni weekend e, anche per il 2025, ci saranno ben 13 sagre, tutte diverse, tra giugno, luglio, agosto e settembre 2025 per un’estate speciale tutta all’insegna dei sapori genuini di questa bella zona di montagna. Tante sagre e tutte diverse a Liberi, dalla Pancetta alla Zingara e Caciocavallo impiccato, dal Prosciutto alla contadina, alla Bistecca di Maialino nero e poi ancora gli gnocchi al forno e tanto altro, sempre accompagnate dall’ottimo vino prodotto in zona, il Casavecchia DOC. Le Sagre di Liberi 2025,

La Sagra del Cinghiale 2025 a Dugenta, in tutti i weekend fino a metà luglio: menù e prezzi

Anche quest’anno nei weekend dal 30 maggio al 20 luglio 2025, ogni venerdì, sabato e domenica di sera dalle 19, e la domenica anche a pranzo, si terrà la Festa del Cinghiale a Dugenta, un evento che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale, con musica e buon vino beneventano. Una sagra locale che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Previste grandi e accoglienti tavolate all’aperto, ma ben riparate, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un’atmosfera di festa campestre. Sagra del Cinghiale

Riparte il Bus del Mare il servizio bus dal Vomero per le spiagge di Capo Miseno

Attivo da sabato 7 giugno 2025 il servizio quotidiano di autobus che dal Vomero arriva a Capo Miseno (linea 150 Vomero-Miseno) e che rimarrà in funzione per tutto il periodo estivo. Il servizio viene effettuato dall’EAV che cura i collegamenti, anche in treno, con la penisola sorrentina, la zona Flegrea e con altre zone della provincia di Napoli. Il Bus del Mare

A Caposele, in Irpinia, il Percorso di Trekking dell’”Anello delle 7 Fontane”

Dal 1 maggio al 14 settembre ben sette giornate a Caposele, in Irpinia, per un appuntamento di Trekking da non perdere all’interno del Parco dei Monti Picentini con il percorso dell’Anello delle 7 Fontane che si svolge per il 5° anno consecutivo. Una piacevole passeggiata tra le bellezze paesaggistiche del territorio dove si potranno anche scoprire i sapori unici delle specialità enogastronomiche locali. Un percorso escursionistico di trekking che dura circa 6 ore e si svolge su 14 chilometri l’Anello delle 7 Fontane

Lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales: Campania da Scoprire

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Spettacoli e concerti da non perdere in Campania

Carditello Festival 2025: spettacoli ed eventi serali nel suggestivo sito borbonico

Dal 3 luglio al 4 settembre 2025 torna il “Carditello festival” che quest’anno propone sette spettacoli di sera nel suggestivo Galoppatoio del Real Sito di Carditello, tutti appuntamenti da non perdere con la buona musica e il teatro. Tra gli spettacoli quelli di Gigi Finizio con il suo Live Tour , poi Serena Rossi con lo spettacolo di successo “SereNata a Napoli” e Loredana Bertè. Durante il Festival non mancheranno le visite serali nell’Appartamento reale e delle proposte enogastronomiche. Carditello Festival 2025

Cinema all’Aperto a Napoli e nelle vicinanze: i film sotto le stelle dal 7 al 13 luglio 2025

Anche quest’anno tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una bella location sotto le stelle. Di seguito vi riportiamo l’elenco dei film visibili nelle sere della settimana che va dal 7 al 13 luglio 2025 a Napoli e nelle vicinanze. i film sotto le stelle dal 7 al 13 luglio 2025

“Notti Vanvitelliane”: arte, musica e magia nella splendida cornice della Casina Vanvitelliana

Dal 4 luglio al 5 settembre 2025 la Casina Vanvitelliana di Bacoli ospiterà la seconda edizione della rassegna “Notti Vanvitelliane”. Un bellissimo viaggio incantato tra arte, musica, teatro e tradizione che animerà le notti estive nel Parco Borbonico del Fusaro. Ed anche quest’anno la rassegna “Notti Vanvitelliane” promette un programma ricchissimo e variegato, pensato per avvolgere il pubblico in un’atmosfera sospesa tra sogno e storia. “Notti Vanvitelliane”

Il “Teatro (alla deriva) al Giardino” al Lago D’Averno al Giardino dell’Orco

Ritorna anche quest’anno Il “Teatro (alla deriva) con quattro spettacoli in scena il 6, 13, 20 e 27 luglio 2025, con inizio alle ore 19.00, non più “sulla zattera” ma in un nuovo suggestivo scenario, sempre nella stessa zona. La rassegna per il quattordicesimo anno, cambia il luogo di rappresentazione e si trasferisce al Giardino dell’Orco, sito in via Lago Averno n. 6 a Pozzuoli. Di qui il cambio del nome della rassegna che si trasforma in Teatro (alla deriva) al Giardino e non più sulla zattera. Il “Teatro (alla deriva) al Giardino

Pompeii Theatrum Mundi 2025: i grandi spettacoli nel Teatro Grande di Pompei

Dal 20 giugno al 20 luglio 2025 ritorna al Teatro Grande del Sito Archeologico la rassegna “Pompeii Theatrum Mundi” per la sua ottava edizione. Una grande rassegna di drammaturgia antica che si svolge da anni e con grande successo nel grande teatro romano di Pompei diventando ormai un evento tra i maggiori e più attesi del suo genere dell’estate italiana. Pompeii Theatrum Mundi 2025

Saldi Estivi a Napoli e in Campania: da sabato 5 luglio 2025 per 60 giorni

Da sabato 5 luglio 2025 sono iniziati i saldi estivi in Campania, e dureranno ben sessanta giorni, fino ai primi giorni di settembre. Si pensa che inizieranno un pò a rilento a causa del troppo caldo ma oramai tutti i grandi negozi hanno un buon impianto di area condizionata e i grandi centri commerciali vicino Napoli come il Campania di Marcianise e il Vulcano Buono di Nola, sono completamente climatizzati e si può tranquillamente passarci l’intera giornata anche nelle ore più calde.

Arena San Sebastiano al Vesuvio: film a 3,50€ e poi spettacoli e concerti nel parco urbano

Da venerdì 27 giugno a domenica 7 settembre 2025 , tante serate vesuviane all’aperto con cinema d’autore, musica, teatro, incontri letterari, ogni sera nel Parco Urbano di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio per “Arena San Sebastiano al Vesuvio- Sere d’Estate 2025” ”. Disponibili oltre 500 comodi posti a sedere tutti numerati, Arena San Sebastiano al Vesuvio

Beats of Pompeii 2025: tornano i grandi concerti al parco archeologico

Dall’1 luglio al 5 agosto 2025 ritorna BOP – Beats of Pompeii, la grande rassegna musicale che si svolge nell’Anfiteatro degli Scavi Archeologici di Pompei con grandi artisti internazionali come Nick Cave, Jean-Michel Jarre, Ben Harper, Bryan Adams, Dream Theater, Stefano Bollani, Gianna Nannini, Antonello Venditti, Riccardo Muti e tanti altri. Beats of Pompeii 2025

Il Programma completo del Cinema di sera all’aperto a 5 € nei Giardini di Villa Bruno

Da lunedì 23 giugno al 6 agosto 2025 si terrà la rassegna “Cinema intorno al Vesuvio” che anche per questa 31^ edizione si terrà all’aperto nel parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, 30 film con le serate che inizieranno sempre alle 21:15 e con il biglietto d’ingresso costa 5 euro, ridotto a 4 euro per i soci Arci. Oltre ai film anche ospiti registi, attori Cinema intorno al Vesuvio

ANTRO 2025, il Festival del Parco archeologico dei Campi Flegrei: spettacoli a 5€

Dal 5 al 20 luglio 2025 ritorna di sera nel Castello Aragonese di Baia la quinta edizione di Antro – Il Festival del Parco archeologico dei Campi Flegrei. Il tema scelto per quest’anno è “Ausus se credere caelo” e non mancheranno tanti appuntamenti con l’arte, la musica, la danza e la conoscenza. Quest’anno il cuore del festival resta il Castello Aragonese di Baia ma la rassegna propone eventi anche al Parco archeologico di Cuma e all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli. Previsti ingressi per gli spettacoli a soli 5 euro, o ad 1 euro per le conferenze e gli incontri. ANTRO 2025, il Festival dei Campi Flegrei

Salerno Danza Festival 2025: 29 straordinari spettacoli di danza contemporanea a 3 euro

Dal 26 giugno al 29 luglio 2025 a Salerno e nella sua provincia si terrà l’edizione 2025 del Salerno Danza Festival con 29 spettacoli di danza contemporanea. ‘Salerno Danza Festival‘ è una manifestazione considerata tra le più qualificate e professionali del genere del Sud Italia Il Festival si terrà in 5 belle location tra la provincia di Salerno e in 2 siti archeologici di pregio ‘Salerno Danza Festival‘

Anche nelle vicinanze di Napoli gli spettacoli del Campania Teatro Festival a soli 8 euro

Dal 13 giugno al 13 luglio 2025 si terrà a Napoli e in Campania la XVIII edizione del Campania Teatro Festival 2025 con più di 150 spettacoli ed eventi ad un prezzo straordinario di 8 euro o di 5 per il ticket ridotto. Una grande rassegna multidisciplinare che propone a prezzi bassissimi ben 31 giorni di spettacolo e 68 prime assolute in luoghi e spazi culturali della Campania. Campania Teatro Festival

Arena San Sebastiano al Vesuvio: film a 3,50€ e poi spettacoli e concerti nel parco urbano

All’Anfiteatro di Pompei Stefano Bollani in concerto per «Beats of Pompei 2025

Stefano Bollani, il grande eclettico e raffinato pianista sarà in concerto all’Anfiteatro di Pompei lunedì 14 luglio 2025 per l’ultimo live dell’interessante cartellone della seconda edizione di «Beats of Pompei 2025» la grande rassegna di concerti dal vivo tra le bellezze di Pompei. Stefano Bollani sarà in Quintet con altri musicisti eccezionali: alla fisarmonica il francese Vincent Peirani, al basso e alla batteria la sezione ritmica formata da Larry Granadier e Jeff Ballard, già in trio prima con Pat Metheny e poi con Brad Mehldau, e alle percussioni Mauro Refosco, scelto da grandi artisti come David Byrne, Tom Yorke e Red Hot Chili Peppers. Stefano Bollani in Quintet

Riccardo Muti con l’Orchestra Cherubini nell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei

Imperdibile concerto di Riccardo Muti che dirigerà l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini giovedì 24 luglio 2025 all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei. Un concerto straordinario che sarà poi portato in tour in 4 luoghi più suggestivi del nostro paese Riccardo Muti nell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei

Tour De Gregori 2025: celebra i 50 anni di “Rimmel” con tappe a Napoli e Caserta

Tour speciale per un anniversario speciale per la musica italiana: Francesco De Gregori girerà l’Italia per festeggiare i 50 anni di “Rimmel”, il capolavoro del 1975. Tre appuntamenti in Campania: 15 settembre in Piazza Carlo di Borbone, alla Reggia di Caserta, il 18 novembre al Teatro Augusteo di Napoli ed infine alla Casa della Musica di Napoli il 5 febbraio 2026. Tour De Gregori

Le mostre e i luoghi dell’arte da non perdere in Campania

Alla Reggia di Caserta la grande mostra Metawork, con 60 opere di Michelangelo Pistoletto

Fino al 30 giugno 2025 alla Reggia di Caserta, negli spazi della Gran Galleria, ci sarà la mostra “Metawork” con oltre sessanta opere di Michelangelo Pistoletto. Un grande evento che per sette mesi ci permetterà di esplorare le riflessioni rivoluzionarie dell’artista su arte e società offrendo un viaggio nel concetto visionario di “metamorfosi” e “interconnessione”. Michelangelo Pistoletto

I luoghi stupendi da visitare vicino Napoli e in Campania

Provincia di Napoli

Provincia di Salerno

Il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro – il ponte tibetano di Laviano

Nel parco archeologico di Velia scoperte le armi della prima battaglia navale della storia –Parco di Velia

Provincia di Caserta

Da vedere l’Illuminazione notturna per il grande Acquedotto Carolino del Vanvitelli – Acquedotto Carolino

Dopo un secolo apre una nuova ala della Reggia di Caserta con una mostra su Vanvitelli – Nuova ala della Reggia

Lo straordinario borgo di Valogno, pieno di murales vicino a Roccamonfina nel Parco regionale di Roccamonfina – Valogno, il paese dei murales

Provincia di Avellino

Gesualdo in Irpinia è tra i borghi più belli d’Italia Visite guidate contattando la Pro-loco. Gesualdo tra i borghi più belli d’Italia

Visite guidate contattando la Pro-loco. Monteverde in Irpinia è il borgo più bello della Campania per la RAI. Monteverde è il borgo più bello

per la RAI. Summonte, in Irpinia, è tra i Borghi più Belli d’Italia, La piccola cittadina irpina di Summonte, vicino Avellino ed arroccata sul Partenio è tra iborghi più belli d’Italia.

Provincia di Benevento

A Benevento da visitare il grande Teatro Romano che fu realizzato tra la fine del I e gli inizi del II sec. d.C., ed è un grande edificio con una cavea che misura arriva quasi a 100 metri.

che fu realizzato tra la fine del I e gli inizi del II sec. d.C., ed è un grande edificio A volte “Ciro” Lo Scipionyx Samniticus l’esemplare unico al mondo di piccolo dinosauro vissuto 113 milioni di anni fa, è visibile a Benevento, vicino “a casa sua” a Pietraroja dove fu ritrovato. In particolare nella Soprintendenza Archeologica di Caserta e Benevento, sede di Benevento. Ciro il piccolo Dinosauro

vissuto 113 milioni di anni fa, è visibile a Benevento, vicino “a casa sua” a Pietraroja dove fu ritrovato. In particolare nella Soprintendenza Archeologica di Caserta e Benevento, sede di Benevento. MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello si tiene ogni seconda e ultima domenica di ogni mese con antiquariato e modernariato ma anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. MercAntico a San Lorenzello

