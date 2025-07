Binario Rosa a Napoli: Isa Danieli protagonista al Museo Ferroviario di Pietrarsa con un viaggio nell’anima del teatro

Un monologo, una notte tra ricordi, poesia e teatro nella cornice del Museo Ferroviario di Pietrarsa, con l’intramontabile Isa Danieli.

Torna l’appuntamento con Binario Rosa, la rassegna teatrale tutta al femminile che illumina l’estate napoletana nel suggestivo scenario del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Domenica 27 luglio, alle ore 21:00, protagonista della serata sarà una delle voci più intense del teatro italiano: Isa Danieli, in scena con lo spettacolo “Raccontami – una passeggiata devota”.

Un titolo che è già una promessa: quella di lasciarsi condurre in un viaggio intimo e toccante dentro l’anima del teatro, tra parole, ricordi e oggetti di scena che prendono vita. Isa Danieli apre il suo cuore al pubblico con una narrazione che attraversa decenni di carriera, dal sodalizio con Eduardo De Filippo ai testi della drammaturgia contemporanea, passando per il cinema e l’avanspettacolo.

“Raccontami” non è solo uno spettacolo, ma un rito: un atto di gratitudine verso l’arte scenica, una celebrazione di ciò che resta nel tempo — emozioni, applausi, momenti condivisi. In scena, valigie, specchi e piccoli oggetti diventano simboli di vita vissuta e di memoria collettiva, in un dialogo continuo tra palco e platea.

La cornice dell’Anfiteatro esterno di Pietrarsa rende tutto ancora più suggestivo: mare, luci e binari diventano parte della scenografia naturale di una serata unica. E per chi vorrà prolungare la magia, sarà possibile cenare o sorseggiare un drink con vista sul Golfo, presso le splendide Terrazze Pietrarsa. Un modo per vivere appieno l’atmosfera estiva, tra cultura, gusto e bellezza.

I posti sono limitati e l’esperienza è da provare dal vivo, in una serata che promette di restare nel cuore degli spettatori.

